OTTAWA, ON, le 20 mai 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la connexion à Internet. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens des quatre coins du pays ont besoin d'un accès fiable à Internet haute vitesse puisque nous sommes nombreux à travailler, à apprendre et à demeurer en contact avec nos amis et nos familles depuis notre foyer. À l'heure actuelle, trop de Canadiens vivant dans des collectivités rurales et éloignées n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), afin de répondre aux besoins des Canadiens en matière d'Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et députée de Waterloo, l'honorable Bardish Chagger, a annoncé, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, l'octroi d'un financement fédéral de plus de 7,7 millions de dollars à Bell Canada, à Cogeco Connexion, à GBTel Inc., à Quadro Communications et à Vianet pour offrir des services Internet haute vitesse dans des régions rurales du Sud-Ouest de l'Ontario. Grâce à ce financement, 11 projets permettront de brancher plus de 2 800 foyers mal desservis dans les collectivités suivantes : Allenford, Camlachie, Campbells Cross, Cedarhurst Park, Colchester, Connor, Deerbrook, Everett, Lucan, Marthaville, Oxley, Rosemont, Sauble Beach, St. Joachim, Tara, Thamesford et Wyoming.

Le FLBU, maintenant assorti d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars, a été lancé en novembre 2020. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés dans les six mois ayant suivi le lancement du programme. Les projets financés dans le cadre du FLBU, ainsi que par d'autres investissements publics et privés, aideront à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à atteindre, d'ici 2030, l'objectif national de connectivité établi à 100 %.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour améliorer les infrastructures essentielles en Ontario. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 2,85 milliards de dollars dans plus de 4 060 projets d'infrastructure menés dans des collectivités ontariennes comptant moins de 100 000 habitants. Ces investissements se traduisent par 452 kilomètres de routes nouvelles ou améliorées pour rendre les collectivités plus sécuritaires; par plus de 938 projets qui permettent aux résidents d'avoir accès à des sources d'eau potable plus propres et plus durables; et par l'aménagement de plus de 5 427 logements supplémentaires dans des communautés rurales pour que l'ensemble de la population de l'Ontario puisse avoir un endroit sûr où se sentir chez soi.

« L'investissement de 7,7 millions de dollars annoncé aujourd'hui au titre du Fonds pour la large bande universelle permettra de brancher à Internet haute vitesse plus de 2 800 foyers dans 17 communautés, ici même dans la région de Waterloo. Alors que nous rebâtissons en mieux, notre gouvernement veillera à ce que la relance soit axée sur la résilience et l'inclusivité et à ce que personne ne soit laissé pour compte. Et cette annonce en est le parfait exemple. Par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds, nous faisons en sorte que les projets prêts à démarrer reçoivent rapidement les approbations nécessaires de sorte que les travaux puissent commencer et que les communautés puissent être branchées sans délai. Félicitations à Bell Canada, à Cogeco Connexion, à GBTel Inc., à Quadro Communications, à Vianet et à toutes les communautés participant à cet important projet. »

- La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et députée de Waterloo, l'honorable Bardish Chagger

« La pandémie de COVID-19 a montré très clairement qu'Internet haute vitesse était essentiel pour chaque Canadien. Au fur et à mesure que les écoles, les entreprises et même les relations sociales ont pris un virage virtuel, les disparités entre les communautés qui n'ont pas accès à Internet ou qui y ont accès de façon irrégulière sont devenues évidentes, ce qui est inacceptable. Notre gouvernement a donc créé le Fonds pour la large bande universelle afin que des communautés comme Killarney, East Ferris, Redbridge et la Première Nation de Sagamok Anishnawbek disposent de la capacité Internet dont elles ont besoin pour participer au monde d'aujourd'hui et s'y tailler leur place. Je remercie les fournisseurs de services Internet régionaux d'être partenaires dans cet effort visant à procurer un accès Internet à large bande à ces communautés. »

- La secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et députée d'Oakville-Nord-Burlington, Pam Damoff

« L'accès aux réseaux à large bande de haute capacité est essentiel à la relance postpandémique du Canada et à notre prospérité socioéconomique future. Bell s'est engagée à accélérer son plan d'investissement - l'un des meilleurs de l'industrie - au cours des deux prochaines années en vue de brancher encore plus de communautés au pays. Nous sommes fiers d'investir 94 000 $ et de nous associer au gouvernement du Canada afin d'offrir aux résidents de Campbells Cross, à Caledon, des services Internet par fibre optique parmi les plus rapides sur le marché. »

- Le premier vice-président, ingénierie d'accès et déploiement du réseau, chez Bell Canada, Bruce Furlong

« Cogeco est enchantée d'aller de l'avant avec ces projets d'infrastructure à large bande. Grâce aux investissements réalisés, nous mettrons en place notre solution de fibre optique jusqu'au domicile qui procure des vitesses pouvant atteindre un gigabit par seconde et qui nous permettra de fournir des services comparables à ceux offerts dans les principaux centres urbains. Ces projets contribueront de façon concrète à la réduction du fossé numérique qui existe entre les régions urbaines et rurales de l'Ontario, mesure essentielle pour les communautés que nous desservons, et stimuleront aussi la relance économique. »

- Le vice-président et directeur général de Cogeco Connexion pour la région de l'Ontario, Matt Wickham

« GBTel est ravie de travailler avec ISDE dans le but d'offrir aux résidents d'Allenford et de Sauble Beach des services de fibre optique de prochaine génération. Le financement accordé au titre du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle permettra de dynamiser les collectivités grâce à des solutions bonifiées en matière de fibre optique, mais aussi d'améliorer substantiellement la situation économique de ces collectivités et de l'ensemble de South Bruce Peninsula. Pendant la pandémie, de nombreux télétravailleurs comptent désormais sur une meilleure bande passante et sur des services exceptionnels de fibre optique. Nous remercions les professionnels d'ISDE qui ont collaboré avec nous. Nous avons hâte de mener à bien ces projets, au profit de la communauté. »

- Le président de GBTel Inc., Richard Gils

« Quadro est heureuse de brancher le canton de Zorra à son réseau de fibre optique. Il est devenu impératif que toutes les communautés aient accès à des services Internet haute vitesse fiables dans le monde moderne. Une fois complété, ce projet permettra d'offrir les services requis actuellement et dans le futur. Quadro est déterminée à poursuivre sa mission et à procurer à sa clientèle une expérience enrichie d'un service personnalisé et de produits novateurs. »

- Le directeur général de Quadro Communications Co-Operative Inc., John H. DeHeer

« Cette annonce du gouvernement du Canada au titre du Fonds pour la large bande universelle est une bonne nouvelle pour Vianet, qui pourra poursuivre l'expansion de son réseau de fibre optique jusqu'au domicile dans le canton d'Adjala-Tosorontio. Le financement accordé permettra d'offrir des services Internet ultrarapides et fiables aux foyers ruraux du canton où les terrains montagneux et les forêts denses constituent d'importants défis pour les services à large bande fixes sans fil et cellulaires. Nous tenons à remercier la ministre Monsef et le gouvernement fédéral pour leur engagement soutenu à améliorer les services à large bande au profit des Canadiens en milieu rural. Nous remercions également le personnel, le conseil et le maire du canton de leurs efforts ayant contribué à faire progresser rapidement les projets. »

- Le directeur du développement commercial chez Vianet, Brian McCullagh

Le 8 février, la ministre Monsef a annoncé l'octroi d'un financement de près de 2,2 millions de dollars au Niagara Regional Broadband Network et à Mornington Communications Co-operative Limited pour améliorer l'accès à Internet haute vitesse dans les régions de Niagara-on-the-Lake , de Niagara Falls , de Rothsay, de Drayton et de St. Catharines , dans le Sud-Ouest de l' Ontario .

, de , de Rothsay, de et de , dans le Sud-Ouest de l' . La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) représente un investissement de 2,75 milliards de dollars visant à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse. La période de réception des demandes au titre du FLBU s'est terminée le 15 mars 2021. On évalue actuellement les propositions.

Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 ménages d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada.

