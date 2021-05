Des communautés nunavoises bénéficieront d'une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 28 mai 2021 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la connectivité. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens des quatre coins du pays ont besoin d'un accès fiable à Internet haute vitesse pour pouvoir travailler, apprendre et communiquer avec leurs parents et leurs amis à partir de leur domicile. Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), afin de répondre aux besoins de tous les Canadiens en matière d'Internet haute vitesse.

Le ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, l'honorable Daniel Vandal, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, l'octroi d'un financement fédéral de 6,9 millions de dollars à Northwestel et SSi Micro pour qu'ils puissent fournir des services Internet haute vitesse aux résidents du Nunavut. Ces projets permettront à près de 9 800 foyers mal desservis dans l'ensemble des 25 collectivités du Nunavut de bénéficier de services Internet améliorés et plus abordables. Les fonds seront attribués comme suit :

Northwestel : 1 993 286 $

SSi Micro : 4 992 716 $

Le Fonds pour la large bande universelle a été lancé le 9 novembre 2020. Il dispose maintenant d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Les projets financés au titre du FLBU et par d'autres investisseurs publics et privés vont aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et nous aider à atteindre, d'ici 2030, l'objectif national de connectivité établi à 100 %.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour améliorer les infrastructures essentielles au Nunavut.

« Les Nunavois et tous les Canadiens doivent avoir accès à des services Internet haute vitesse abordables et fiables au quotidien; c'est la clé de leur succès. L'investissement annoncé aujourd'hui va améliorer la portée et l'abordabilité du service Internet haute vitesse qui est déjà offert dans plus de 9 800 foyers dans l'ensemble des 25 collectivités du Nunavut. Ces projets vont préserver des emplois, améliorer l'accès aux soins de santé et aux services d'apprentissage en ligne, et aider les gens à garder contact avec leurs proches. Le gouvernement du Canada s'est engagé à octroyer près de 208 millions de dollars à quatre projets de connectivité au Nunavut afin de brancher un plus grand nombre de foyers à un service Internet de meilleure qualité et plus rapide. Nous continuerons de faire des investissements comme ceux-ci pour aider à connecter chaque Canadien au service Internet haute vitesse dont il a besoin. »

- Le ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, l'honorable Daniel Vandal

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, les services Internet les plus rapides qui sont offerts au Nunavut seront immédiatement rendus plus abordables pour les résidents et les entreprises de quatre collectivités nunavoises. Les clients d'Internet résidentiel de Northwestel à Iqaluit, Rankin Inlet, Cambridge Bay et Arviat verront leur facture baisser de 20 $ par mois à partir de ce mois-ci. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son partenariat continu dans la construction d'un Nord mieux connecté. »

- Le vice-président, Marchés des entreprises, Northwestel, Paul Gillard

« Cet investissement du Volet de réponse rapide permettra à QINIQ de fournir aux Nunavois une capacité de réseau fédérateur plus abordable, ce qui est essentiel. Bien qu'il reste du travail à faire, il s'agit d'un autre grand pas de franchi pour combler le fossé numérique pour les milliers de Nunavois qui comptent sur la large bande de QINIQ. Nous sommes déterminés à y parvenir et à mettre en œuvre la Stratégie canadienne pour la connectivité afin d'améliorer encore plus les services à large bande dans le Nord. »

- Le directeur principal du développement, SSi Canada, Dean Proctor

Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser plus de 208 millions de dollars à quatre projets de connectivité au Nunavut .

. La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbit/s) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbit/s pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) représente un investissement de 2,75 milliards de dollars visant à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse. La période de réception des demandes au titre du FLBU s'est terminée le 15 mars 2021. On évalue actuellement les propositions.

Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 ménages d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, [email protected], 613 295-8123; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343 291-1777, [email protected]

