GATINEAU, QC , le 2 déc. 2022 /CNW/ - Le caribou est une espèce emblématique pour les Canadiens et il occupe une place importante dans la culture et l'histoire des peuples autochtones au Canada. Le gouvernement du Canada est déterminé à freiner et à inverser l'appauvrissement de la biodiversité du Canada et le déclin de cette espèce, en collaborant avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones et d'autres intervenants.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé que le gouvernement du Canada soutiendra les mesures prises par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour protéger le caribou de la toundra, en investissant 3,8 millions de dollars dans trois projets de conservation. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest investira lui aussi une somme de 3,8 millions de dollars.

Ces projets visent à surveiller le caribou de la toundra, son habitat et les menaces qui pourraient affecter les hardes dans les Territoires du Nord-Ouest, en mettant à profit la science et les connaissances autochtones et occidentales. Les projets visent également à conserver et à protéger les populations de caribous de la toundra et leur habitat par la réduction des impacts des humains et des prédateurs et par le repérage des habitats importants pour le caribou de la toundra, comme les aires de mise bas et les voies migratoires, afin d'en assurer la conservation. Ces mesures ont été désignées comme étant prioritaires dans le Programme de rétablissement du caribou de la toundra dans les Territoires du Nord-Ouest, publié en 2020.

Le financement fait partie de l'initiative du Patrimoine naturel bonifié, qui permet de mettre en place d'importants investissements et partenariats ciblés pour stimuler la protection et le rétablissement d'un grand nombre d'espèces partout au pays et contrer les menaces qui pèsent sur les écosystèmes et les espèces sauvages du Canada.

En décembre, le Canada accueillera le monde entier à Montréal pour la 15e réunion de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Il s'agit d'une occasion importante pour le Canada de faire preuve de leadership, aux côtés de partenaires internationaux, à l'égard de la prise de mesures visant à préserver la nature et à mettre fin à la perte de biodiversité partout sur la planète.

« Le gouvernement du Canada prend les moyens nécessaires pour mettre fin au déclin de la nature et renverser la vapeur d'ici 2030 au Canada. Cet objectif repose entièrement sur la collaboration et la contribution de tous. La prise de mesures pour protéger le caribou de la toundra soutient également plusieurs autres espèces qui partagent les mêmes habitats. Ces mesures favorisent la biodiversité, ce qui permet de préserver notre identité et notre santé et d'appuyer la culture et le mode de vie des Autochtones. Ces projets montrent que les Territoires du Nord-Ouest sont déterminés à protéger le caribou de la toundra, et nous sommes fiers de les soutenir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le caribou joue un rôle essentiel dans le bien-être social et culturel des collectivités dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a collaboré étroitement avec des partenaires de cogestion au sein de ses propres rangs pour prendre des mesures coordonnées et exhaustives afin de favoriser la conservation et le rétablissement de nos hardes. Cet investissement nous aidera à rassembler les connaissances et la science autochtones pour éclairer une gestion judicieuse du caribou de la toundra, afin d'en assurer la préservation pour les générations futures. »

- L'honorable Shane Thompson, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Il est essentiel d'améliorer l'étude et la compréhension des populations de caribou, de leurs déplacements et du territoire où ils prospèrent pour assurer la survie de cette espèce emblématique pour de nombreuses générations à venir. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le caribou de la toundra est l'un des cinq différents types de caribou présents dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les populations de caribous de la toundra sont en déclin depuis plusieurs années. La population actuelle de caribous de la toundra est estimée à environ 800 000 individus.

On estime que plusieurs menaces pourraient être à l'origine du déclin du caribou de la toundra, notamment les changements climatiques, les activités industrielles et la chasse.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a désigné le caribou de la toundra comme étant menacé en vertu de sa loi sur les espèces en péril. Le territoire et ses partenaires de cogestion disposent de plans de gestion qui orientent les mesures de gestion des hardes de caribous de la toundra.

À l'issue d'une évaluation, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a désigné le caribou de la toundra en tant qu'espèce menacée en novembre 2016.

