PRINCE GEORGE, BC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Qu'on pense au déploiement des énergies propres et à la modernisation de notre réseau électrique, à la conservation des terres et de l'eau ou à des produits forestiers innovants à faible empreinte carbone, les abondantes ressources de notre pays jouent un rôle primordial dans la création d'une économie carboneutre prospère et durable.

Dans cette optique, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui, à l'occasion du 21e forum annuel sur les ressources naturelles de la Colombie-Britannique, l'investissement de 13,5 millions de dollars dans deux projets de transformation de l'industrie forestière et dans six projets d'énergie propre, tous en Colombie-Britannique. Les fonds proviennent des programmes Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) et Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE).

Le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) a accordé :

1,9 million de dollars pour le projet de microréseau électrique du gouvernement des Premières Nations des Xeni Gwet'in, à Nemiah Valley : Ce projet vise à intégrer un système d'énergie solaire et de stockage d'énergie sur batterie au microréseau électrique diesel afin d'utiliser des ressources locales pour produire de l'énergie à l'intention des communautés centre et ouest de Nemiah Valley .

2,5 millions de dollars pour l'étude d'ingénierie de base du petit projet hydroélectrique (ruisseau Klokon/lac Augers) du gouvernement des Premières Nations des Xeni Gwet'in : Cette étude débouchera sur un projet prêt à démarrer, qui permettra de produire de l'hydroélectricité sur le ruisseau Klokon en utilisant le lac Augers comme réservoir. Le système d'hydroélectricité s'intégrera au microréseau d'énergie renouvelable pour réduire encore davantage la production d'énergie à partir de diesel dans les communautés centre et ouest de Nemiah Valley .

1,1 million de dollars pour le projet de démonstration d'énergie houlomotrice de la Première Nation des Mowachaht/Muchalaht, à Yuquot : Ce projet permettra de concevoir une centrale d'énergie houlomotrice de 100 kW qui se combinera à un microréseau électrique pour supplanter l'utilisation du diesel par les membres résidents et les visiteurs de la Première Nation des Mowachaht/Muchalaht, à Yuquot (Colombie-Britannique).

1,3 million de dollars pour la phase 1 d'un projet de démonstration d'énergie marémotrice, à Kamdis : Ce projet vise à réaliser une étude de conception d'une centrale de production d'énergie marémotrice de 500 kW qui sera combinée à un système d'accumulation par pompage pour remplacer le diesel par une source d'énergie propre, fiable et stable dans le réseau électrique nord de Haida Gwaii.

166 700 $ à la Skeena Watershed Conservation Coalition : Ce projet contribuera à renforcer la capacité des communautés à déployer des solutions d'énergie propre et de remplacement à long terme des combustibles fossiles pour le chauffage et la production d'électricité dans la région de la Haute-Skeena, en Colombie-Britannique.

1,5 million pour le projet d'académie de la cogénération de FPInnovations : Ce projet permettra l'élaboration d'un programme de renforcement des capacités prônant l'égalité des chances qui offrira de la formation pratique dans les domaines de l'exploitation et de l'entretien des centrales de cogénération à la biomasse et des chaînes d'approvisionnement en biomasse.

Et voici les projets qui bénéficient du financement du programme ITIF :

À Kamloops , le projet de stabilisation de la fibre ligneuse de Daizen Joinery Ltd. reçoit 500 000 $ pour la démonstration d'un nouveau procédé exclusif de stabilisation du bois convenant aux matériaux comme les essences d'arbres sous-utilisées qui sont souvent difficiles à faire sécher et à transformer. Ces nouveaux traitements et technologies seront les premiers du genre en Amérique du Nord.

À South Slocan , le projet de chaîne de transformation robotisée de Kalesnikoff Mass Timber reçoit 4,5 millions de dollars pour aménager une nouvelle chaîne robotisée permettant de fabriquer des produits en bois massif aux performances acoustiques supérieures, plus résistants à l'humidité. Le projet poussera le degré d'innovation des produits en bois massif à un niveau supérieur. En aidant à surmonter les obstacles techniques actuellement rencontrés avec les produits en bois massif ordinaires, il soutiendra le Canada dans ses efforts pour réduire les émissions de GES de l'environnement bâti.

Qu'il s'agisse de réduire le recours aux énergies fossiles, d'aider les communautés à atteindre leurs objectifs prioritaires en matière d'énergie propre ou de remplacer des matériaux à grande intensité carbonique par d'autres faits de fibres ligneuses sous-utilisées, chaque projet contribue au développement de technologies, de produits et de services liés à l'énergie propre ou à la forêt dont profiteront les populations d'un bout à l'autre du pays pendant des années. En plus de réduire les émissions, ces projets stimuleront la croissance économique et créeront de bons emplois durables pour les gens de la Colombie-Britannique.

De passage à Prince George pour assister au 21e forum annuel sur les ressources naturelles de la Colombie-Britannique, le ministre Wilkinson a visité la raffinerie Tidewater, principale raffinerie de l'intérieur de la province, et il a eu des rencontres fructueuses avec différents intervenants du secteur des ressources naturelles.

Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir des secteurs énergétiques et forestiers plus diversifiés et plus inclusifs, de faciliter la transition vers l'énergie propre dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées, et de fournir des solutions plus vertes pour lutter contre les changements climatiques.

Citations

« Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir un avenir concurrentiel et durable pour le secteur forestier, ainsi que le développement et le déploiement de sources d'énergie propre en Colombie-Britannique. Grâce à ces neuf projets, le Canada respecte son engagement en faveur d'une croissance économique durable, d'une énergie plus propre pour les collectivités et de la réduction des émissions dans l'ensemble de la province. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour notre environnement, notre économie et les Britanno-Colombiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les peuples autochtones ont toujours entretenu une relation étroite avec la terre et l'environnement et se trouvent en première ligne dans la lutte contre les changements climatiques. Cet investissement dans les technologies vertes aidera les Premières Nations à passer du diesel à une source d'énergie propre et durable. Nous continuerons à collaborer avec les communautés autochtones dans le cadre de projets comme celui-ci afin de faire progresser l'action climatique et la transition vers une économie carboneutre. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« PacifiCan s'associe à des organisations novatrices, comme FPInnovations, pour soutenir la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique. Grâce à notre soutien, le projet de production combinée de chaleur et d'électricité offre une formation pratique qui permettra non seulement de créer de bons emplois, mais aussi de réduire le recours aux combustibles fossiles dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« Grâce à CleanBC, notre gouvernement s'est engagé à réduire la consommation de diesel destiné à la production d'électricité et au chauffage dans les communautés isolées de 80 % d'ici 2030. En établissant des partenariats novateurs et en créant des possibilités avec des communautés autochtones comme Xeni Gwet'in et le projet de miniréseau d'énergie renouvelable de Nemiah Valley, nous aidons les communautés qui dépendent des génératrices diesel pour produire de l'électricité à passer à une énergie propre, fiable et abordable. »

L'honorable Josie Osborne

Ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation faible en carbone

« Chez FPInnovations, nous sommes heureux d'être au cœur de ce projet de collaboration entre les Premières Nations, Ressources naturelles Canada, la Colombie-Britannique et l'Université de la Colombie-Britannique. Notre expertise et nos connaissances seront transmises aux communautés intéressées afin d'assurer leur indépendance énergétique tout en développant des sources d'énergie propre, en stimulant le développement économique et en créant des emplois à l'échelle locale. Ce projet est en cours depuis plusieurs années et nous sommes emballés de le voir se concrétiser. »

Stéphane Renou

Président et chef de la direction, FPInnovations

« En tant qu'organisation désireuse d'apporter des changements concrets dans le bassin hydrographique afin que les saumons, les écosystèmes, l'économie et les cultures puissent prospérer, nous sommes très reconnaissants du soutien de RNCan et de nos partenaires communautaires pour transformer la façon dont les gens perçoivent l'énergie. »

Derek Ingram

Chef de projet, Skeena Energy Solutions

Skeena Watershed Conservation Coalition

« Nous apprécions cet investissement dans une technologie novatrice de pointe qui nous permet d'améliorer davantage nos produits en bois massif, d'offrir de meilleures options de construction ainsi que des options plus durables et de veiller à ce que le Canada évolue vers un avenir carboneutre. »

Chris Kalesnikoff

Chef des opérations, Kalesnikoff Mass Timber

« Chez Daizen, nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour le soutien apporté à notre technologie de stabilisation des fibres, du stade conceptuel à la réalité. Nous nous réjouissons de présenter cette innovation qui consiste à traiter les grumes avant le séchage à l'étuve afin d'éliminer les mouvements du bois. »

Dai Ona

Propriétaire, Daizen Joinery Ltd.

Quelques faits

Le programme ITIF facilite l'adoption de technologies et de produits transformateurs dans le secteur forestier canadien en comblant l'écart entre les étapes de conception et de commercialisation, tandis que le programme EPCRE vise à réduire le recours aux énergies fossiles pour le chauffage ou l'alimentation électrique en épaulant les collectivités autochtones, rurales et éloignées dans leurs projets d'efficacité énergétique et d'exploitation des sources d'énergie renouvelable locales.

