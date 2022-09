GATINEAU, QC , le 29 sept. 2022 /CNW/ - Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture. Créée par les Nations Unies, c'est une journée qui vise à accroître la sensibilisation aux problèmes engendrés par les pertes et le gaspillage alimentaires, y compris les émissions de gaz à effet de serre qu'ils produisent, et à explorer les moyens ouvrant la voie au développement de systèmes alimentaires plus sains et plus résilients.

Parallèlement, les Canadiens réclament des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques pour garder notre air pur, tout en bâtissant une économie forte et durable, dès maintenant et pour les années à venir. Grâce à des initiatives comme le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada continue de collaborer avec des partenaires canadiens pour réduire la pollution et bâtir des collectivités fortes et résilientes partout au pays.

Aujourd'hui, Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, des investissements pouvant atteindre 1,4 million de dollars et 10 millions de dollars pour soutenir les initiatives de réduction des émissions provenant du gaspillage menées par la Redcliff Cypress Regional Waste Management Authority et PurEnergy Inc., respectivement.

La Redcliff Cypress Regional Waste Management Authority, à Redcliff, en Alberta, réduira les émissions de dioxyde de carbone et de méthane en détournant les déchets organiques d'un site d'enfouissement, avec l'aide d'une installation de traitement du compost. Sur l'ensemble de la durée de vie de ce projet, la Redcliff Cypress Regional Waste Management Authority réalisera une réduction cumulative d'environ 77 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, soit l'équivalent de retirer quelque 23 600 véhicules de la route pendant toute une année. La Redcliff Cypress Regional Waste Management Authority fournit également jusqu'à 2,5 millions de dollars pour ce projet.

PurEnergy Inc., une entreprise du canton de Havelock, en Ontario, construira une installation de détournement des déchets qui aura recours à la digestion anaérobique pour produire du biogaz et de l'engrais à partir de déchets organiques qui, autrement, auraient été acheminés vers un site d'enfouissement. Sur l'ensemble de la durée de vie de ce projet, PurEnergy Inc. réalisera une réduction cumulative d'environ 377 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, soit l'équivalent de retirer quelque 115 000 véhicules de la route durant une année complète. PurEnergy Inc. fournit également jusqu'à 45 millions de dollars pour ce projet.

Ce financement fédéral provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, lequel investit dans des projets qui contribuent à réduire la pollution par le carbone et favorise l'adoption de technologies propres par un large éventail de bénéficiaires partout au Canada.

Ces projets sont de bons exemples d'initiatives pour le climat qui seront financées grâce au renouvellement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, qui s'est vu attribuer un nouvel investissement de 2,2 milliards de dollars sur sept ans dans le cadre du Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada. L'investissement dans de telles initiatives s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada visant à lutter contre les changements climatiques, à créer de bons emplois durables et à créer une économie forte et résiliente pour tous.

« En travaillant avec des organisations dans l'ensemble du Canada, comme la Redcliff Cypress Regional Waste Management Authority et PurEnergy Inc., nous aidons les collectivités à stimuler leurs économies, tout en luttant contre les changements climatiques. Par l'intermédiaire du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, notre gouvernement collabore avec des chefs de file de l'action climatique à l'échelle du pays afin de réduire les émissions - et il continuera de le faire grâce à un nouvel engagement de 2,2 milliards de dollars, qui est un élément important du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. Je tiens à féliciter la Redcliff Cypress Regional Waste Management Authority et PurEnergy Inc. pour le leadership dont elles font preuve pour réduire les émissions issues des déchets, garder notre air pur et bâtir des collectivités résilientes en Alberta et en Ontario. »

- Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important des plans de lutte contre les changements climatiques du Canada , et il contribue à placer le Canada sur la voie d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

, et il contribue à placer le sur la voie d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le gouvernement du Canada a consacré une somme supplémentaire de 2,2 milliards de dollars au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, somme qui a été confirmée dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada .

