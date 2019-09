Le gouvernement du Canada investi dans le tourisme dans l'Ouest canadien

La Stratégie fédérale en matière de tourisme créera des emplois en tourisme pour la classe moyenne dans les collectivités de l'ensemble du pays

OTTAWA, le 9 sept. 2019 /CNW/ - Le tourisme est un secteur inclusif qui contribue à promouvoir dans le monde la culture, la diversité, la beauté naturelle et les expériences uniques qu'offre le Canada. Il procure également des avantages économiques à l'échelle du pays en soutenant un emploi sur dix. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada investit dans nos entreprises et atouts du secteur du tourisme.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé aujourd'hui une aide financière de plus de 11 millions de dollars pour appuyer 65 projets de tourisme dans l'Ouest canadien. Ces investissements proviennent du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à moderniser des produits, des installations et des expériences touristiques.

Les projets annoncés aujourd'hui feront progresser les cinq activités touristiques ciblées, notamment :

la saison hivernale et l'entre-saison;

le tourisme autochtone;

l'inclusivité, en particulier pour la communauté LGBTQ2+;

les collectivités rurales et éloignées;

les expériences « de la ferme à la table », aussi connues sous le nom de « tourisme culinaire ».

Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, les Canadiens et les visiteurs pourront faire l'expérience de ce que l'Ouest canadien a de mieux à offrir, non seulement en été, mais tout au long de l'année.

L'annonce de financement s'inscrit également dans la foulée de l'annonce de la stratégie touristique du Canada, Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, effectuée par l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie. La Stratégie, élaborée à la suite de consultations auprès de la population canadienne et avec la participation du Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme, souligne l'importance du secteur touristique canadien en tant que moteur économique pour des collectivités de l'ensemble du pays.

Citations

« L'innovation n'est pas seulement présente dans les grandes villes; elle se produit dans l'ensemble de l'Ouest canadien. Voilà pourquoi nous aidons les entreprises locales du secteur du tourisme à transformer l'innovation en croissance économique et en bons emplois pour les Canadiens. Par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes, notre gouvernement investit dans le développement de notre secteur du tourisme et dans le potentiel économique de nos collectivités dynamiques. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Ces investissements permettront aux collectivités et aux entreprises de l'Ouest canadien de créer des produits et des expériences touristiques pour attirer un plus grand nombre de visiteurs tout au long de l'année. Cela aidera les petites et grandes collectivités à récolter les bénéfices du boom mondial dans le secteur du tourisme pour diversifier leur économie et créer de bons emplois pour les familles de classe moyenne, tout en faisant la promotion de l'image de marque du Canada, axée sur des valeurs communes de diversité et d'égalité. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

Faits en bref

Plus de 2 p. 100 du produit intérieur brut du Canada est attribuable au secteur touristique.

est attribuable au secteur touristique. Le secteur touristique soutient plus de 1,8 million d'emplois au Canada .

. Les organismes de développement régional, tels que DEO, sont l'une des quatre plates-formes phares du Canada qui appuient l'innovation, de même que le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du Canada .

qui appuient l'innovation, de même que le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du . D'ici 2025, le gouvernement du Canada cible un revenu de 128 milliards de dollars dans le secteur touristique, une augmentation de 25 p. 100 par rapport à 2018, et la création de 54 000 nouveaux emplois (une augmentation de 7,3 p. 100).

L'aide financière annoncée aujourd'hui soutiendra les projets suivants :

Organisation Description du projet Lieu Aide financière Aboriginal Tourism Association of BC Créer des outils de développement d'entreprises et des outils en ligne pour contribuer à la croissance des entreprises touristiques autochtones West Vancouver (C.-B.) Jusqu'à 150 000 $ Alberta's Food Incubation Hub Ltd. Aménager des installations pour mettre en valeur les produits locaux de la ferme à la table, les chefs cuisiniers et les entreprises Edmonton (Alb.) 99 999 $ Anderseed Farms Ltd. Améliorer l'infrastructure touristique et l'expérience gastronomique dans le comté de Sturgeon Sturgeon County (Alb.) 99 912 $ Aseniwuche Winewak Nation of Canada, A Fellowship of Aboriginal People Appuyer le développement touristique de la Nation Aseniwuche Winewak du Canada Grande Cache (Alb.) Jusqu'à 310 000 $ Assiniboine Park Conservancy Inc. Soutenir la création du festival Zoo Lights Festival au parc Assiniboine Winnipeg (Man.) Jusqu'à 380 000 $ Barkerville Heritage Trust Élargir l'infrastructure et la programmation d'interprétation de la ville et du parc historiques de Barkerville Barkerville (C.-B.) Jusqu'à 264 968 $ Battlefords Agency Tribal Chiefs Inc. Développer des expériences culturelles de tourisme autochtone dans la région de Battleford North Battleford (Sask.) 200 000 $ Beausejour Brokenhead Development Corp Mettre en œuvre la stratégie touristique de Beauséjour Brokenhead Beausejour (Man.) Jusqu'à 60 000 $ Blackfoot Crossing Historical Park Ltd. Revitaliser le parc historique Blackfoot Crossing Siksika (Alb.) Jusqu'à 250 000 $ Boston Bar First Nation Aménager l'attrait du village patrimonial de Tuckkwiowhum Boston Bar (C.-B.) Jusqu'à 158 000 $ British Columbia Craft Brewers Guild Agrandir et promouvoir le sentier BC Ale Trail afin d'attirer des visiteurs nationaux et internationaux North Vancouver (C.-B.) Jusqu'à 160 000 $ British Columbia Wine Institute Society Créer un programme d'échange de chefs cuisiniers œnotouristiques Kelowna (C.-B.) Jusqu'à 250 000 $ Canadian Badlands Passion Play Society Construire un centre d'événements et rénover une cuisine commerciale à l'amphithéâtre Badlands Drumheller (Alb.) 200 000 $ Canadian Chili and BBQ Society Élargir le festival Canadian Festival of Chili and BBQ Langley (C.-B.) Jusqu'à 30 000 $ Canadian Rockies Gay Rodeo Association Produire le Canadian Rockies Rodeo North 2019 à Calgary, en Alberta Calgary (Alb.) 20 000 $ Canadian Tourism Human Resource Council Offrir aux entreprises de l'Ouest canadien des ateliers de préparation au marché des communautés LGBTQ2 Ottawa (Ont.) Jusqu'à 500 000 $ Centre Communautaire d'Edmonton Élargir le Flying Canoe Volant Festival en y ajoutant une course et des compétitions d'habiletés Edmonton (Alb.) 130 000 $ Community Futures Wild Rose Créer des expériences agrotouristiques dans le Sud de l'Alberta Strathmore (Alb.) 99 575 $ Conseil de développement économique de l'Alberta Élaborer des expériences touristiques francophones et autochtones dans le Nord de l'Alberta Bonnyville (Alb.) Jusqu'à 131 250 $ Dauphin Derailleurs Cycle Club Inc. Agrandir les pistes cyclables polyvalentes du parc national du Mont-Riding Dauphin (Man.) Jusqu'à 335 000 $ Eau Claire Distillery Ltd. Créer des expériences touristiques uniques de la ferme à la coupe dans les régions rurales de l'Alberta Turner Valley (Alb.) 99 999 $ Edmonton Regional Airports Authority Offrir un programme d'attraits touristiques internationaux et de liens avec les Autochtones Edmonton (Alb.) 400 000 $ Fairy Tales Presentation Society Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de marketing pour le Fairy Tales Queer Film Festival Calgary (Alb.) 75 000 $ Farmery Estate Brewing Company Inc. Améliorer l'expérience touristique de la ferme à la table de Farmery Estate Brewery Neepawa (Man.) Jusqu'à 99 999 $ Fort Nelson Events Society Développer l'industrie touristique hivernale à Fort Nelson, en Colombie-Britannique Fort Nelson (C.-B.) Jusqu'à 200 000 $ Friends of the Broadway Inc. Élargir et diversifier Winterruption, un festival des arts et de la culture organisé à Saskatoon Saskatoon (Sask.) 100 000 $ Greater Victoria Visitors and Convention Bureau Aménager un circuit gastronomique et agrotouristique quatre saisons dans la péninsule de Saanich Victoria (C.-B.) Jusqu'à 219 967 $ Huu-ay-aht First Nation Agrandir le terrain de camping de Pachena Bay Port Alberni (C.-B.) Jusqu'à 244 000 $ Indigenous Tourism Association Canada Développer la capacité touristique autochtone dans l'Ouest canadien Vancouver (C.-B.) 750 000 $ Jack Millikin Centre Inc. Appuyer les installations d'eau de chauffage et la modernisation des fosses septiques du Jack Millikin Centre Big River (Sask.) Jusqu'à 100 000 $ Jasper Pride Festival Society Produire le festival de la fierté de Jasper 2020 Jasper (Alb.) 20 000 $ Kelowna Pride Society Créer un événement gastronomique OUT in the Valley pour promouvoir le tourisme LGBT2Q+ dans la région de Kelowna Kelowna (C.-B.) Jusqu'à 100 000 $ La Société de Développement Économique de la Colombie-Britannique Élaborer quatre expériences touristiques bilingues dans la région de Kooteney Vancouver (C.-B.) Jusqu'à 205 500 $ Meewasin Valley Authority Créer des expériences touristiques autochtones authentiques grâce à des panneaux d'interprétation en ligne Saskatoon (Sask.) 250 000 $ Métis Nation of Alberta Association Concevoir et offrir une expérience gastronomique à Métis Crossing Smokey Lake (Alb.) Jusqu'à 500 000 $ MLTC Program Services Inc. Développer le tourisme autochtone dans la région du Conseil tribal de Meadow Lake Meadow Lake (Sask.) Jusqu'à 225 289 $ Moose Jaw Pride Inc. Élaborer un plan de communication et de marketing à l'intention des visiteurs LGBTQ2+ à Moose Jaw Moose Jaw (Sask.) 95 000 $ New Westminster Tourism and Convention Development Association Améliorer le festival Feast on the Fraser afin d'attirer des touristes nationaux et internationaux New Westminster (C.-B.) Jusqu'à 100 000 $ North Campervans Inc. Élargir le programme de flotte de fourgonnettes de camping, de marketing et de service à la clientèle Rocky View County (Alb.) 99 999 $ Old Red Barn Ltd. Étendre l'agrotourisme rural à Old Red Barn pour y inclure des activités de la saison intermédiaire Leduc County, (Alb.) 97 500 $ Painted Warriors Ltd. Agrandir le Painted Warriors Ranch afin d'améliorer l'expérience du visiteur Cremona (Alb.) 60 000 $ Rebellious Unicorns Production Company Inc. Soutenir les événements Peak Pride aux centres de villégiature Big White Resort, Sun Peaks Resort, Silver Star Mountain Resort et Red Mountain Resort Kelowna, Kamloops, Vernon et Rossland, (C.-B.) Jusqu'à 93 800 $ Regina Folk Festival Inc. Améliorer et faire croître le festival Winterruption de Regina Regina (Sask.) 95 000 $ Saskatoon Diversity Network Embaucher un nouveau membre du personnel pour superviser la recherche, la collaboration et le développement d'une nouvelle gamme de produits touristiques axés sur les LGBTQ2+ et les Autochtones et obtenir des services professionnels au besoin, afin de faciliter ces efforts Saskatoon (Sask.) 100 000 $ Saskatoon Fireworks Festival Inc. Élaborer et organiser un nouveau festival international d'éclairage à Saskatoon Saskatoon (Sask.) Jusqu'à 100 000 $ Saskatoon Visitor and Convention Bureau Inc. Mettre sur pied le Saskatoon Experience Development Investment Program. L'objectif consiste à accroître le nombre de visites de touristes indépendants et de voyages organisés par des voyagistes internationaux. Saskatoon (Sask.) 300 000 $ Sea Wolf Adventures BC Inc Acheter une nouvelle embarcation et mener des activités de marketing pour promouvoir les activités touristiques autochtones Port McNeil (C.-B.) Jusqu'à 99 000 $ Silver Skate Festival Ajouter un programme gastronomique au Silver Skate Festival Edmonton (Alb.) 100 000 $ Southern Gulf Islands Tourism Partnership Society Améliorer la coordination des événements et l'infrastructure de transport dans le Sud des îles Gulf Salt Spring Island (C.-B.) Jusqu'à 120 000 $ Spearhead Huts Society Promouvoir le tourisme d'aventure en complétant l'intérieur du refuge de l'arrière-pays Kees and Claire dans la chaîne Spearhead Whistler (C.-B.) Jusqu'à 200 000 $ Talon Point Camp Ltd Aménager et achever l'intérieur du Talon Point Camp à Burns Lake, en Colombie-Britannique Burns Lake (C.-B.) Jusqu'à 44 998 $ The Banff/Lake Louise Tourism Bureau Appuyer l'expansion d'un festival d'hiver à Banff, en Alberta Banff (Alb.) 250 000 $ L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement Promouvoir la scène gastronomique locale par l'expérience de la ferme à la table du Juno Gala Celebrity Chef Saskatoon (Sask.) 150 000 $ L'Association de l'industrie touristique du Canada Offrir de la formation pour faire croître le tourisme gastronomique, la saison intermédiaire d'hiver et le tourisme rural et éloigné Ouest canadien 625 000 $ The Vancouver Out on Screen Film and Video Society Intensifier le marketing du Queer Film Festival de Vancouver Vancouver (C.-B.) Jusqu'à 100 000 $ Tourism Saskatchewan Mettre en œuvre des activités de préparation à l'importation et à la commercialisation en Saskatchewan Regina (Sask.) 90 000 $ Tourism Saskatchewan Élargir et développer le marché américain pour l'industrie des pourvoiries de la Saskatchewan Regina (Sask.) 150 000 $ Municipalité de Churchill Appuyer la croissance et la coordination de l'industrie touristique à Churchill, au Manitoba Churchill (Man.) Jusqu'à 500 000 $ Municipalité de Neepawa Aménager le parc de circuits à usages multiples de la région de Neepawa Neepawa (Man.) 150 000 $ Travel Penticton Society Aménager des circuits touristiques gastronomiques et appuyer le tourisme accessible de la ferme à la table dans les régions de Penticton, de Naramata et d'Okanagan Falls Penticton (C.-B.) 112 500 $ University de la Saskatchewan/ Saskatoon Food Council Promouvoir le circuit gastronomique local Saskatoon (Sask.) 60 000 $ Vancouver Fireworks Festival Society Appuyer les initiatives liées à l'inclusion au festival de feux d'artifice Celebration of Light Vancouver (C.-B.) 185 000 $ Vernon Winter Carnival Society Élargir le Vernon Winter Carnival pendant les saisons 2019-2020 et 2020-2121 Vernon (C.-B.) Jusqu'à 150 000 $ Waskesiu Recreation Association Inc. Élargir le Waskesiu Lake Music Festival pour mettre en valeur les programmes pour les Autochtones Waskesiu Lake (Sask.) 24 000 $ White Rock Multicultural Society of BC Soutenir un festival multiculturel avec une forte participation autochtone White Rock (C.-B.) Jusqu'à 15 000 $ AIDE FINANCIÈRE TOTALE Jusqu'à 11 685 255 $

