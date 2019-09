Le gouvernement du Canada intensifie ses efforts pour prévenir et combattre les agressions sexuelles dans les établissements d'enseignement postsecondaire en Nouvelle-Écosse

ANTIGONISH, NS, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Les étudiants s'attendent à recevoir une éducation dans un établissement sûr et respectueux où ils peuvent faire entendre leurs voix. Toutefois, dans les écoles, les collèges et les campus universitaires, les incidents d'agressions sexuelles et leurs répercussions sur les survivants et survivantes continuent de susciter de vives inquiétudes et peuvent constituer un obstacle à la réussite scolaire et personnelle des élèves.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Sean Fraser, député pour Nova-Centre (Nouvelle-Écosse) a annoncé l'octroi d'un financement de 197 622 $ sur deux ans provenant du Fonds d'aide aux victimes pour le Antigonish Women's Resource Centre & Sexual Assault Services Association. Le Centre s'attaquera aux lacunes en matière de prévention de la violence sexuelle sur les campus universitaires de la Nouvelle-Écosse et travaillera à opérer le changement de culture nécessaire pour mettre fin à la violence sexuelle sur les campus grâce au programme intitulé Waves of Change: Creating Campus Responses to Sexualized Violence.

Ce programme prendra une approche préventive envers la violence sexualisée sur les campus. Les étudiants apprendront différentes techniques pour intervenir en tant que témoins, pour aider les victimes et pour opérer un changement social. Avec l'appui du gouvernement du Canada, le Centre travaillera en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement postsecondaire en Nouvelle-Écosse et les représentants des associations étudiantes afin de s'attaquer à ce grave problème.

Grâce à des organismes comme le Antigonish Women's Resource Centre & Sexual Assault Services Association, les étudiants sont encouragés à apprendre comment ils peuvent prévenir la violence sexualisée sur les campus d'enseignement postsecondaire, devenir plus engagés dans la création de communautés sûres et équitables, et contribuer à garantir que les personnes qui les entourent puissent s'épanouir durant cette importante période de leur vie.

« Les établissements d'enseignement postsecondaire se veulent des milieux où les étudiants peuvent apprendre, grandir et bâtir de précieuses communautés. Leur sécurité et leur bien-être sont essentiels à leur réussite. C'est pourquoi je suis fier de l'appui du gouvernement du Canada au Antigonish Women's Resource Centre & Sexual Assault Services Association pour ses efforts afin de prévenir la violence et les agressions sexuelles dans les établissements d'enseignement postsecondaire en Nouvelle-Écosse, et de s'y attaquer.»

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« L'appui du gouvernement du Canada au Antigonish Women's Resource Centre & Sexual Assault Services Association est essentiel pour soutenir cet organisme à venir en aide aux étudiants et aux étudiantes de la Nouvelle-Écosse à se sentir en sûreté et en sécurité et respectés dans leurs milieux d'apprentissage. J'attends avec impatience les efforts de l'organisme pour lutter contre la violence sexuelle et pour éduquer notre collectivité locale sur les agressions sexuelles sur les campus. Je les remercie pour leur important travail.»

Sean Fraser, député pour Nova-Centre et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous sommes très heureux de recevoir un soutien continu du ministère de la Justice Canada pour notre programme de formation sur l'intervention des témoins Waves of Change. Ce programme s'est avéré très efficace et important pour prévenir la violence sexualisée et rendre les campus des collèges et des universités plus sûrs pour tous. Ce financement assurera la pérennité du programme en nous permettant de continuer à renforcer les capacités de chacun des établissements concernés à travers la province.»

Wyanne Sandler, directrice exécutive

Antigonish Women's Resource Centre & Sexual Assault Services Association

Le Fonds d'aide aux victimes fournit un financement pour appuyer des projets et des activités qui visent à développer de nouvelles approches, facilitent l'accès à la justice, améliorent la capacité des fournisseurs de services, favorisent l'établissement de réseaux d'aiguillage et sensibilisent aux services offerts aux victimes d'actes criminels et aux membres de leur famille.

Selon l'Enquête sociale générale (ESG) de Statistique Canada sur la victimisation menée en 2014, seulement une agression sexuelle sur vingt (5%) a été signalée à la police, un taux plus de sept fois inférieur à celui des voies de fait (38%).

