VICTORIA, BC, le 30 mars 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement a annoncé un prêt de 100 millions de dollars du gouvernement du Canada pour l'ensemble Hudson Place 2 de Townline Homes Inc.

L'ensemble, situé au 1700, rue Blanshard, compte 245 unités multirésidentielles allant de studios à 2 chambres + loges.

L'ensemble reçoit du financement dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL), une initiative de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) mise en œuvre par la SCHL. L'iFCLL a pour but d'accroître l'offre de logements neufs expressément destinés à la location pour les ménages de la classe moyenne partout au Canada, ce qui permettra aux Canadiens de vivre dans les villes et les collectivités où ils travaillent et d'avoir accès aux services.

Townline Homes Inc. est un promoteur respecté depuis 40 ans dans le Grand Vancouver, à Victoria, à Los Angeles et à Phoenix. Leur portefeuille comprend des ensembles résidentiels, commerciaux, de bureaux et institutionnels à usage mixte, dont bon nombre sont complexes et à phases multiples. Chaque projet de Townline est défini par un accent marqué sur les solutions novatrices en matière de milieux de vie, l'expérience utilisateur, des installations avant-gardistes et une philosophie terre-à-terre qui enrichit les villes et les collectivités qui les incorporent.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'investissement de 100 millions de dollars annoncé aujourd'hui aidera à créer plus de logements locatifs abordables pour les Canadiens de Victoria. Les logements abordables, accessibles et éconergétiques représentent l'engagement de notre gouvernement à répondre aux besoins en matière de logement des collectivités locales de la Colombie-Britannique, y compris à Victoria. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« La classe moyenne du Canada profitera de la construction de nouveaux logements locatifs abordables. Grâce à des investissements comme celui que nous annonçons aujourd'hui, notre gouvernement prend des mesures pour accroître l'offre de nouveaux ensembles locatifs, offrant des options de logement plus près des transports en commun, des écoles et des services pour les familles canadiennes qui travaillent fort et celles qui en ont le plus besoin. » - L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique

« En plus des copropriétés du marché et des collectivités à usage mixte, les ensembles de logements locatifs traditionnels forment une partie très importante des logements construits par Townline et des collectivités où nous les aménageons. Sans ce programme novateur et stratégique élaboré par la SCHL, les ensembles comme Hudson Place 2 ne pourraient voir le jour. Le financement de l'iFCL permet à l'industrie de produire plus d'ensembles de logements locatifs traditionnels abordables qu'il ne serait autrement possible de le faire, ce qui se traduirait au bout du compte par un marché locatif plus restreint et moins abordable pour les locataires. Non seulement ce programme profite-t-il aux locataires, mais il est aussi un catalyseur pour la croissance et le maintien des emplois dont on a grand besoin. » - Townline Homes Inc.

Faits en bref

Hudson Place 2 est la dernière phase d'un plan directeur d'une collectivité de Townline Homes Inc., appelé « The Hudson District », qui comprendra au total six immeubles et plus de 950 logements.





L'immeuble est conçu pour permettre de réduire d'au moins 15,60 % la consommation énergétique et de 19,8 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015.





Les Canadiens pourront louer 227 logements à un loyer égal ou inférieur à 30 % du revenu médian des ménages sur le marché local. Cette abordabilité sera maintenue pendant au moins 16 ans.





Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars.





a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Étant donné la forte demande pour le programme, le gouvernement a de nouveau élargi l'iFCLL dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 en y ajoutant 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022. Le programme totalise maintenant 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.





Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.





encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Les gouvernements fédéral et provincial ont récemment annoncé la Prestation pour le logement Canada-Colombie-Britannique (CA-BC HB), un investissement de 517 millions de dollars sur 10 ans qui soutiendra plus de 25 000 ménages de la Colombie-Britannique. Cette mesure s'appuie sur l'entente bilatérale Canada-Colombie-Britannique. une entente de 10 ans annoncée en juin 2018, qui représente un investissement conjoint de plus de 990 millions de dollars qui fournira un financement prévisible à long terme pour protéger, renouveler et agrandir les logements sociaux et communautaires, et appuyer les priorités de la Colombie-Britannique en matière de réparation de logements; la construction et l'abordabilité.





Le gouvernement fédéral a récemment annoncé les détails de l'affectation fédérale de 13,1 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative de logement rapide (IRF) pour le district régional de la capitale, qui permettra de créer jusqu'à 91 nouveaux logements abordables. L'EPCR appuiera la construction de plus de 4 700 logements abordables permanents partout au Canada afin de répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes et des populations marginalisées.





afin de répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes et des populations marginalisées. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

