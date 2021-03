L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario) et députée fédérale de London-Ouest, Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord, Ed Holder, maire de London, et Andrea Mackenzie, chef de la direction de LMCH, ont annoncé aujourd'hui que la Ville de London recevra jusqu'à 40,1 millions de dollars du gouvernement fédéral, dont 15,5 millions de dollars sous forme de prêt-subvention, pour la réparation de 2 082 logements à London.

Ces fonds seront versés par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL, qui soutient la construction et la revitalisation de logements abordables à revenus, à modes d'occupation et à usages mixtes. Le FNCIL est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada.

Les 2 082 logements du portefeuille de la société London & Middlesex Community Housing seront destinés à des groupes vulnérables prioritaires, notamment les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir ainsi que les personnes malades, handicapées ou victimes de violence familiale.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui concernant la rénovation de plus de 2 000 logements abordables à London améliorera le niveau de vie de milliers de résidents vulnérables ici, à London, et dans la région. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Une personne en situation d'itinérance au Canada en est une de trop. La pandémie de COVID-19 nous a montré à quel point la situation est précaire pour les personnes à risque sans logement sûr et abordable. En soutenant le portefeuille de la London & Middlesex Community Housing, notre gouvernement s'engage à mettre fin à l'itinérance chronique ici, à London, et partout au Canada. » - Kate Young, députée fédérale de London-Ouest

« Cet investissement est une étape cruciale pour faire en sorte que les personnes les plus vulnérables d'entre nous aient accès à des logements et à des services de soutien qui répondent à leurs besoins. Au cœur du logement, il y a la dignité. À la suite de l'annonce d'aujourd'hui, nous prenons des mesures pour répondre aux besoins uniques en matière de logement de notre ville, afin que les résidents de London soient en sécurité et puissent continuer de s'épanouir. » - Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord

« Ce n'est rien de moins qu'un investissement transformationnel. Ces fonds nous permettront non seulement de restaurer et de régénérer des milliers de logements abordables existants, mais aussi de restaurer le sentiment de dignité et d'appartenance de milliers de résidents de London. L'offre de logements abordables de qualité est un enjeu qui a absolument uni notre Conseil et la collectivité dans son ensemble. Nous sommes reconnaissants que le gouvernement fédéral et la SCHL soient des partenaires sensibles et compatissants dans ce travail vital qui change des vies. » ‒ Ed Holder, maire de London

« Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour la London-Middlesex Community Housing. Nous sommes ravis de recevoir ce niveau d'investissement dans nos collectivités par l'entremise de la SCHL, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, et de la Ville de London. Ce financement nous permettra de rehausser la qualité des logements que nous offrons grâce à des améliorations éconergétiques et à l'amélioration de l'accessibilité. Nous pourrons ainsi contribuer à améliorer la qualité de vie des résidents des ensembles de la LMCH afin qu'ils puissent vivre dans le confort. » - Andrea Mackenzie, chef de la direction, London & Middlesex Community Housing

Faits en bref :

La LMCH reçoit deux prêts sur une période de sept ans dans le cadre du FNCIL, pour un soutien financier total de 40,1 millions de dollars : un prêt-subvention de 15,5 millions de dollars et un prêt remboursable de 24,6 millions de dollars.

Les 2 082 logements du portefeuille de la LMCH seront abordables. Les loyers historiques moyens correspondent à 312 $ par mois, ce qui équivaut à 30,84 % du loyer médian du marché.

Vingt pour cent des 2 082 logements respecteront les exigences du FNCIL en matière d'accessibilité, pour un total de 416 logements.

Le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l'efficacité énergétique de 33,8 % et de 25,2 %, respectivement, par rapport au niveau de référence de 2016.

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Mikaela Harrison, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected] ; Angelina Ritacco, 416-218-3320, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected] ; Monika Guzy, Gestionnaire, Relations avec les médias, Ville de London, [email protected] ; Jordan Heuvelmans, 519-434-2765, poste *237, Spécialiste des communications, LMCH, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca