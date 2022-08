EDMONTON, AB, le 2 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement fédéral de plus de 6,6 millions de dollars pour le centre d'activités de plein air de River Valley.

« Les espaces extérieurs accessibles sont vitaux pour les communautés locales : ils encouragent les connexions et améliorent la santé physique et mentale des résidents. Le centre River Valley d'Edmonton n'est pas une exception. Le nouveau centre d'activités de plein air de River Valley permettra des expériences culturelles et sportives inclusives et accessibles par les résidents d'Edmonton tout au long de l'année. Félicitations à l'Edmonton Ski Club pour sa vision et son leadership. Les résidents et les visiteurs de partout au monde pourront bénéficier de cette nouvelle icône de River Valley », a déclaré l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs financé par le gouvernement fédéral pourrait grandement contribuer à un large éventail d'initiatives. Il soutient le plan de la Ville visant à renforcer la communauté et améliorer les infrastructures d'une façon écoénergétique, et j'ai hâte de voir comment ce financement sera distribué. La Ville s'est engagée à travailler avec les organisations locales, comme l'Edmonton Ski Club, afin de soutenir les programmations accessibles et inclusives qui sont offertes à tous les Edmontoniens et Edmontoniennes. J'attends avec impatience d'explorer davantage les options dans les conversations budgétaires au cours de l'année avec le Conseil », a déclaré Amarjeet Sohi, maire de la Ville d'Edmonton.

« L'Edmonton Ski Club s'est engagé avec passion dans l'offre abordable d'occasions récréatives extérieures pour les familles et les personnes en fonction des capacités de chacun. Avec le soutien du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, nous pourrons nous appuyer sur notre héritage de 111 ans pour offrir une programmation de haute qualité et inclusive en collaboration avec nos nombreux partenaires communautaires, dans une installation moderne, inclusive et responsable de l'environnement », a déclaré Sandy Fleming, président du conseil d'administration de l'Edmonton Ski Club.

Le centre d'activités de plein air de River Valley sera dirigé par l'Edmonton Ski Club, une société à but non lucratif qui investit plus de 4,6 millions de dollars dans ce projet. Le nouveau centre d'activités offrira des programmes sportifs et culturels à un large éventail de participants : tant à des personnes confrontées à des obstacles qu'à des athlètes de niveau olympique. Ce sera un centre communautaire carboneutre accueillant où l'on pourra se rendre en empruntant le réseau de sentiers qui longe la rivière Saskatchewan Nord et la ligne Valley du transport par réseau ferré léger d'Edmonton.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 6 661 168 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

investit 6 661 168 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Zoe Sloan, Directrice générale, Edmonton Ski Club, 780-465-0852, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]