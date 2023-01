OTTAWA, ON, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier, et Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, ont annoncé un financement fédéral de 350 millions de dollars pour contribuer à l'achat de 350 autobus zéro émission et pour l'installation des infrastructures de recharge connexes pour le parc d'autobus d'Ottawa.

Ces nouveaux autobus électriques remplaceront les autobus à moteur diesel actuels du parc de transport en commun de la ville. La Ville installera l'infrastructure de recharge requise, construira une nouvelle installation d'entreposage des véhicules et améliorera deux installations existantes, et achètera d'autres infrastructures connexes pour entretenir et exploiter les autobus électriques à batterie.

L'électrification des véhicules est une initiative clé pour atteindre l'objectif de la Stratégie d'évolution énergétique de la Ville d'Ottawa, qui consiste à réduire de 100 % les émissions de GES liées aux activités municipales d'ici 2040, et démontre l'engagement de la Ville à prêcher par l'exemple. Grâce à l'élimination progressive des autobus diesel à mesure qu'ils atteignent la fin de leur cycle de vie, OC Transpo vise un parc d'autobus entièrement zéro émission d'ici 2036.

Lors de sa réunion du 25 janvier 2023, le Conseil municipal d'Ottawa examinera les demandes d'autorisation budgétaire pour commencer l'acquisition d'autobus à émissions zéro d'OC Transpo et de l'infrastructure de recharge connexe.

Le transport en commun est essentiel pour créer une croissance économique durable et des communautés plus inclusives. Cet investissement permettra de créer des emplois, d'améliorer l'expérience des usagers, de réduire les embouteillages sur nos routes et d'aider la Ville d'Ottawa et le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, permet de bâtir des collectivités résilientes et entraîne un avenir meilleur pour tous les Canadiens.

Citations

« Le maintien de la prospérité au XXIe siècle dépendra de notre capacité à innover et à réagir à la crise climatique. Les villes canadiennes repensent leurs besoins en matière d'infrastructure pour soutenir une population croissante qui a de plus en plus besoin de transport en commun. L'investissement important du gouvernement du Canada dans l'électrification de la flotte d'autobus d'Ottawa aidera la Ville à réduire le bruit dans la rue, la pollution et les coûts énergétiques, tout en soutenant l'économie locale. »

L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tout investissement dans le transport en commun à Ottawa est un investissement dans l'environnement. Grâce au nouveau financement de notre programme d'autobus sans émissions, le gouvernement du Canada contribue à ces priorités communes et essentielles. Ces nouveaux autobus aideront OC Transpo à poursuivre son travail de réduction des gaz à effet de serre et à convertir son parc de véhicules en autobus électriques à émissions zéro. »

Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 350 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission.

investit 350 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission. Dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission, de 2,75 milliards de dollars, on accepte maintenant les demandes de financement aux termes des volets Planification et Immobilisations. Les demandeurs admissibles peuvent demander un financement pour aider à couvrir les coûts de planification et d'immobilisations liés à l'électrification des réseaux de transport scolaire et de transport en commun, y compris l'achat d'autobus à émission zéro et des infrastructures connexes. Ce programme de financement est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada en vue d'investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à émission zéro dans le cadre de son plan de croissance triennal.

en vue d'investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à émission zéro dans le cadre de son plan de croissance triennal. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le Fonds pour le transport en commun à zéro émission, le Fonds pour le transport actif et le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, y compris des détails sur l'admissibilité et la façon de présenter une demande de financement, en cliquant sur les liens ci-dessous.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera offert pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera offert pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Ces investissements dans le transport en commun complètent le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de rendre le transport propre et abordable disponible dans chaque collectivité.

Liens connexes

