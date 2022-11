OTTAWA, ON, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven MacKinnon, whip en chef du gouvernement et député de Gatineau, et Tosha Rhodenizer, présidente-directrice générale (PDG), Centre RA, ont annoncé 2,39 millions de dollars en financement pour l'amélioration de la consommation énergétique du Centre RA à Ottawa.

« Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait la promotion de l'utilisation de solutions novatrices et propres pour aider le Canada à s'adapter à une économie plus verte à faibles émissions de carbone » a expliqué l'honorable Steven MacKinnon, whip en chef du gouvernement et député de Gatineau, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales de l'Infrastructure et des Collectivités. « Les améliorations au Centre RA réduiront la consommation d'énergie de l'installation et réduiront les émissions de gaz à effet de serre, permettant ainsi au Centre de fournir des programmes récréatifs accessibles dans une installation verte moderne. Notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux pour investir dans l'infrastructure communautaire locale, promouvoir la lutte contre les changements climatiques et bâtir des collectivités plus résilientes et inclusives. »

« Les responsables du Centre RA sont très heureux de recevoir la subvention du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada annoncée par l'honorable Steven MacKinnon » a indiqué Tosha Rhodenizer, présidente-directrice générale (PDG), Centre RA. « La subvention de 2,39 millions de dollars, en plus de l'expertise de nos partenaires, transformera et modernisera les infrastructures essentielles du Centre RA, ce qui entraînera une réduction des émissions de gaz à effet de serre de plus de 40 % et introduira des technologies vertes pour créer un campus plus résilient face à un climat qui ne cesse de changer. Les responsables du Centre RA sont fiers de diriger et d'appuyer les initiatives de la subvention du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs dans la région d'Ottawa conformément aux objectifs climatiques du gouvernement du Canada. »

Dans le cadre de ses programmes, le Centre RA offre diverses possibilités récréatives aux résidants de tous les âges et de toutes les capacités dans la collectivité. Les améliorations aux systèmes énergétiques et de chauffage du Centre RA lui permettront de réduire son utilisation et sa consommation d'énergie d'environ 20,8 % et les émissions de gaz à effet de serre de 364 tonnes annuellement. Le projet est conçu selon les principes de la durabilité et de la résilience climatique, avec pour objectif de parvenir à un bilan net zéro d'ici 2030.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes.

Faits en bref

Le projet annoncé aujourd'hui est financé dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada et prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des mises à niveau écologiques et accessibles des bâtiments communautaires publics existants et pour la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public destinés à des collectivités mal desservies et ayant des besoins élevés, partout au Canada .

et prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des mises à niveau écologiques et accessibles des bâtiments communautaires publics existants et pour la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public destinés à des collectivités mal desservies et ayant des besoins élevés, partout au . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

