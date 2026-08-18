Le gouvernement du Canada fait le point sur la saison des feux de forêt de 2026 - Mise à jour d'août

OTTAWA, ON, le 18 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, et l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, ont fait le point sur la situation des feux de forêt au Canada.

En date d'aujourd'hui, 582 feux de forêt sont actifs au pays, dont 31 sont hors de contrôle et nécessitent une intervention complète. Au total cette saison, il y a eu 4 793 incendies et 4,1 millions d'hectares brûlés. L'an passé, nous avons enregistré moins d'incendies à cette période de l'année, soit 4 584 incendies à la mi-août, mais une superficie plus importante avait brûlé, soit 7,7 millions d'hectares.

La saison des feux de forêt de 2026 a été marquée par des périodes prolongées de chaleur, de faible humidité et de sécheresse dans plusieurs régions du pays. À la mi-juillet, ces conditions sous-jacentes ont provoqué une série de feux de forêt intenses dans le nord-ouest de l'Ontario qui ont causé des dommages importants et précipité l'évacuation d'un certain nombre de collectivités, dont de nombreuses Premières Nations. Le 15 juillet, le gouvernement fédéral a reçu une demande d'aide fédérale (DAF) préventive de l'Ontario, ce qui a entraîné l'évacuation de la Première Nation d'Eabametoong (Fort Hope) par les Forces armées canadiennes à compter du 18 juillet.

Le sud de la Colombie-Britannique a également connu une chaleur persistante et des précipitations inférieures à la normale en juillet et en août, ce qui a contribué à l'intense activité des feux de forêt dans le canyon du Fraser et la vallée de l'Okanagan. Le 8 août, dans les jours qui ont suivi l'évacuation de la région entourant Summerland et Peachland, une demande d'aide fédérale de la Colombie-Britannique a été approuvée pour fournir des abris et des logements aux personnes déplacées par les feux de forêt. Compte tenu des feux de forêt en cours en Colombie-Britannique, et du fait que plus de 10 000 personnes sont toujours sous le coup d'ordres d'évacuation, le gouvernement fédéral continue de travailler en étroite collaboration avec la Colombie-Britannique pour soutenir l'intervention provinciale de lutte contre les feux de forêt à l'appui des collectivités touchées.

Environnement et Changement climatique Canada prévoit des températures supérieures à la moyenne dans une grande partie du Canada d'août à septembre. Ces conditions, et la sécheresse persistante dans certaines régions pourraient faire en sorte que le risque de feux de forêt demeure élevé dans les semaines à venir.

Pour le reste du mois d'août, la modélisation réalisée par Ressources naturelles Canada indique que les incendies dans le sud de la Colombie-Britannique devraient rester actifs, mais les précipitations prévues pourraient aider à réduire l'activité. On s'attend à ce que des zones localisées où le risque d'incendie est plus élevé que la normale persistent dans le nord de la Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le nord-ouest du Québec et au Nunavut.

En septembre, le danger de feux de végétation devrait être supérieur à la normale dans la majeure partie du Canada, sauf en Alberta et en Saskatchewan. Dans les régions nordiques, cependant, le risque d'incendie est généralement faible à cette période de l'année. Donc, même si les conditions peuvent être supérieures à la normale, on ne s'attend pas nécessairement à de grands incendies ni à une croissance importante des activités d'incendies.

Plus de 500 pompiers internationaux provenant du Mexique, du Costa Rica, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie ont prêté main-forte à l'Ontario et à la Colombie-Britannique au cours de l'été. Ce soutien international est venu compléter les efforts déployés par les pompiers et les intervenants d'urgence canadiens, qui s'efforcent de protéger les collectivités et les infrastructures essentielles.

Services aux Autochtones Canada (SAC) travaille en étroite collaboration avec les collectivités des Premières Nations, les provinces, les territoires et les autres partenaires afin d'appuyer l'intervention de lutte contre les feux de forêt et le rétablissement. Dans le cadre de son Programme d'aide à la gestion des urgences (PAGU), SAC remboursera 100 % des coûts d'intervention admissibles aux Premières Nations touchées par les feux de forêt. Cela comprend les coûts liés au transport et à l'hébergement des personnes évacuées, à la nourriture, à la sécurité et au soutien en matière de santé mentale et de mieux-être. Le financement peut également soutenir des mesures qui aident les communautés à se mettre à l'abri en toute sécurité, le cas échéant, pour aider les gens à traverser ces circonstances difficiles. SAC continue également de mettre davantage l'accent sur la fourniture de ressources pratiques telles que des purificateurs d'air, des filtres à air et des génératrices, avec l'appui du PAGU. Ces mesures aident les collectivités à gérer la fumée et à améliorer la qualité de l'air et peuvent réduire la nécessité de procéder à des évacuations à plus grande échelle.

Les Canadiens et les Canadiennes sont encouragés à se préparer à faire face aux urgences et à se renseigner sur les manières de se protéger en visitant le site Web Canada.ca/préparez-vous et la page https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/fr/.

Citations

« Nous sommes toujours au cœur de la saison des feux de forêt de 2026, et les collectivités à l'échelle du pays sont confrontées aux répercussions très réelles de ces incendies. Mes pensées accompagnent toutes les personnes touchées, en particulier celles qui ont été évacuées, blessées ou qui ont perdu la vie ou leur domicile. Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones travaillent sans relâche pour soutenir les collectivités pendant le reste de la saison des feux de forêt. Nous restons prêts à réagir à l'évolution des conditions afin d'assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et de leurs collectivités. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Au cours des trois derniers mois, les dirigeants des Premières Nations, les premiers intervenants communautaires et les bénévoles locaux touchés par les feux de forêt ont fait preuve de résilience, de solidarité et de courage dans leurs efforts d'intervention. Mes pensées vont notamment aux personnes provenant de diverses collectivités qui ont été évacuées en raison de ces événements terrifiants, à celles qui ont perdu leur domicile et à celles qui ont été déplacées loin de leurs proches. Face à ces répercussions, nous serons à vos côtés pour vous offrir le soutien dont vous avez besoin pendant et après cette saison difficile et pour vous préparer à toute urgence future. »

- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Alors que des feux de forêt font rage partout au Canada, les collectivités de tout le pays, notamment en Colombie-Britannique, doivent faire face à des évacuations forcées, sont exposées à une fumée dangereuse et sont confrontées à des menaces croissantes pour leur domicile. Nous investissons dans des efforts visant à renforcer la préparation des collectivités et à réduire les risques de feux de forêt locaux, et nous continuons de travailler avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour aider à protéger les Canadiens et les Canadiennes, leurs domiciles et leurs moyens de subsistance. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les feux de forêt continuent de poser des défis aux collectivités partout au Canada. La population canadienne peut compter sur Environnement et Changement climatique Canada pour obtenir des renseignements opportuns sur les conditions météorologiques, les prévisions de fumée et la qualité de l'air. Ces renseignements appuient les efforts d'intervention et aident les Canadiens et les Canadiennes à prendre des décisions éclairées pour leur santé et leur sécurité. J'encourage les Canadiens et les Canadiennes à prêter attention aux alertes locales et à être prêts à prendre des mesures pour se protéger, protéger leurs proches et protéger leurs biens. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Faits en bref

Actuellement, l'activité des feux de forêt de 2026 reste inférieure à la moyenne quinquennale, mais le danger d'incendie demeurera élevé au cours du reste de l'été et au début de l'automne.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent se tenir informés des dangers d'incendie de forêt grâce au Système canadien d'information sur les feux de végétation.

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) utilise la structure suivante pour catégoriser les étapes de contrôle des feux de forêt actifs : Hors-contrôle : le feu se propage activement et n'est pas contenu. Contenu : le feu ne se propage pas actuellement au-delà des limites connues et devrait rester à l'intérieur des lignes de contrôle dans les conditions actuelles. Maîtrisé : l'incendie est entièrement contenu et ne devrait pas se propager davantage.

La gestion des urgences au Canada est une responsabilité partagée entre tous les ordres de gouvernement. Les provinces et les territoires peuvent demander l'aide du gouvernement fédéral par l'intermédiaire d'une demande d'aide fédérale lorsque les feux de forêt et d'autres situations d'urgence dépassent leur capacité. Une fois l'approbation obtenue, le gouvernement du Canada coordonne le soutien fédéral par l'entremise du Centre des opérations du gouvernement de Sécurité publique Canada, en collaboration avec d'autres ministères fédéraux, des organisations non gouvernementales et d'autres partenaires.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent consulter des alertes et des prévisions météorologiques à jour grâce à l'application MétéoCAN et découvrir comment se préparer aux urgences sur le site Web Canada.ca/préparez-vous.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6096, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 800-567-9604, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]