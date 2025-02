OTTAWA, ON, le 19 févr. 2025 /CNW/ - L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et ses partenaires veillent à la sécurité des personnes et des animaux au Canada et s'assurent que le pays est prêt à faire face à toute menace pour la santé. Nous prenons des mesures proactives pour protéger la santé de la population canadienne. Ainsi, nous avons autorisé et sécurisé l'approvisionnement d'un vaccin humain contre la grippe aviaire dans le cadre de nos préparatifs et, le cas échéant, il pourrait être utilisé en fonction des conditions de risque. Tirant parti d'un accord existant, l'ASPC a obtenu un approvisionnement initial de 500 000 doses du vaccin humain de GSK contre la grippe aviaire - ArepanrixTM H5N1 A/American wigeon clade 2.3.4.4b. Ce vaccin fera partie de la planification d'urgence du Canada pour protéger les personnes susceptibles d'être exposées au virus par l'intermédiaire d'animaux infectés par la grippe aviaire.

Même si le risque actuel pour le public reste faible, les personnes exposées plus fréquemment à des animaux infectés courent un risque et doivent prendre les précautions appropriées. Le Canada a signalé son premier cas humain de grippe aviaire A(H5N1) contracté au pays le 9 novembre 2024, mais la vigilance continue permettra d'éviter d'autres cas humains. À ce jour, aucun des cas identifiés dans le monde ne présente de preuve de propagation soutenue du virus d'une personne à l'autre. Cependant, la grippe aviaire peut causer de graves maladies chez les humains.

L'ASPC fournira des vaccins aux provinces et aux territoires selon une approche équitable et fondée sur les risques. Soixante pour cent des doses seront distribuées aux provinces et aux territoires, et quarante pour cent seront mises en réserve par le gouvernement fédéral à des fins de préparation nationale. Les provinces et les territoires pourront décider de l'utilisation et de l'administration de leurs programmes de vaccination respectifs en fonction des risques locaux. L'ASPC assurera le suivi et l'évaluation des programmes afin d'adapter les efforts nationaux au besoin.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) du Canada a également publié des directives préliminaires sur l'utilisation des vaccins humains contre la grippe aviaire dans un contexte non pandémique. D'après l'évolution de la situation épidémiologique au Canada et aux États-Unis, la vaccination à grande échelle n'est pas recommandée pour le moment, mais les recommandations proposent aux autorités de santé publique provinciales et territoriales d'envisager l'utilisation de ce vaccin dans les scénarios actuels et futur afin de protéger la santé des personnes particulièrement exposées au virus.

L'ASPC travaille en étroite collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Santé Canada, les autorités provinciales et territoriales de santé publique, les responsables et les experts en santé animale, les groupes industriels et les organisations internationales pour anticiper et gérer les risques mondiaux liés à la grippe aviaire. Nous maintenons notre engagement à protéger les Canadiennes et les Canadiens en renforçant continuellement notre préparation aux problèmes émergents, tels que la grippe aviaire, grâce à des mesures proactives, notamment les évaluations du risque, la capacité et les tests de laboratoire, les activités de suivi et de surveillance, la coordination scientifique et la participation d'experts, ainsi que les conseils aux professionnels et au public.

Citations

« Face aux risques sanitaires mondiaux posés par la grippe aviaire, protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens continue d'être notre priorité. Les mesures proactives que nous prenons, notamment pour obtenir des doses de vaccin, illustrent notre volonté de nous préparer à toute menace pour la santé publique. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« En rendant disponibles les vaccins humains contre la grippe aviaire chez les personnes susceptibles d'être exposées à la grippe aviaire, nous renforçons notre capacité à protéger la population canadienne et à répondre rapidement aux nouveaux défis de santé publique. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique

Faits en bref

La grippe aviaire A(H5N1) pourrait poser un risque plus élevé chez les personnes qui sont en contact continu avec des animaux infectés et leur environnement, y compris la volaille.

Le vaccin ArepanrixTM H5N1 A/American wigeon clade 2.3.4.4b repose sur une technologie établie pour les vaccins contre la grippe saisonnière et pandémique. Santé Canada a terminé l'examen de la demande d'homologation le 18 février 2025 et a autorisé le changement de souche vaccinale.

repose sur une technologie établie pour les vaccins contre la grippe saisonnière et pandémique. Santé Canada a terminé l'examen de la demande d'homologation le 18 février a autorisé le changement de souche vaccinale. Le Comité consultatif national de l'immunisation formule des recommandations d'experts sur l'utilisation des vaccins au Canada. Ses recommandations sur l'utilisation du vaccin ArepanrixTM H5N1 A/American wigeon clade 2.3.4.4b 4b sont disponibles sur Canada.ca.

Liens connexes :

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes contact : Matthew Kronberg, Attaché de presse, Bureau de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709