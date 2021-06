Ce financement aidera les chercheurs canadiens à faire progresser leurs meilleures idées, découvertes et innovations

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 juin 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a fait ressortir la nécessité d'avoir au Canada un écosystème robuste et dynamique en matière de science et de recherche. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à soutenir cet écosystème, ainsi que les talents et l'innovation qui sont nécessaires à sa prospérité. Les investissements que nous avons faits en science depuis 2016 sont les plus importants de l'histoire de notre pays. Nous allons poursuivre ces investissements à l'appui d'un écosystème scientifique de calibre mondial et d'une relance économique forte.

Aujourd'hui, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé des investissements de plus de 635 millions de dollars en science, en recherche et en génie pour soutenir plus de 4 800 chercheurs de premier plan et leur équipe.

Ce financement appuiera :

Ces investissements serviront à appuyer des projets liés à la pandémie, mais aussi des projets de recherche soutenus dans des domaines émergents d'importance, comme la réconciliation avec les peuples autochtones, la médecine de précision, la santé des femmes, la physique des particules, les changements climatiques, la citoyenneté et la justice sociale, la douleur chronique, et les politiques en matière de genre, de race et d'inclusion. Les recherches dans ces diverses disciplines permettront aux gouvernements, aux entreprises et aux individus d'être mieux renseignés quand ils doivent prendre des décisions pour faire croître notre économie, protéger notre environnement et assurer le bien-être des collectivités partout au Canada.

Voici quelques-uns des titulaires d'une subvention :

Mathilde Jean-St-Laurent , professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, reçoit une subvention à la découverte de 135 000 $ pour poursuivre ses recherches exploratoires sur la robustesse des matériaux composites;

, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, reçoit une subvention à la découverte de 135 000 $ pour poursuivre ses recherches exploratoires sur la robustesse des matériaux composites; Kisha Supernant , professeure d'anthropologie de l'Université de l' Alberta , reçoit une subvention Savoir de plus de 235 000 $ pour poursuivre ses travaux dans le domaine important de l'archéologie autochtone;

, professeure d'anthropologie de l'Université de l' , reçoit une subvention Savoir de plus de 235 000 $ pour poursuivre ses travaux dans le domaine important de l'archéologie autochtone; Susan Samuel , de l'Université de Calgary , reçoit une subvention de 1,4 million de dollars par l'entremise du Programme des chaires de recherche du Canada pour poursuivre ses travaux sur le syndrome néphrotique, une maladie rénale;

, de l'Université de , reçoit une subvention de 1,4 million de dollars par l'entremise du Programme des chaires de recherche du pour poursuivre ses travaux sur le syndrome néphrotique, une maladie rénale; Stanley Asah , de l'Université Dalhousie , reçoit 1,4 million de dollars par l'entremise du Programme des chaires de recherche du Canada pour soutenir ses travaux qui portent sur les comportements humains et sur l'incidence de ces comportements sur l'adoption et l'acceptation des technologies propres;

, de l'Université , reçoit 1,4 million de dollars par l'entremise du Programme des chaires de recherche du pour soutenir ses travaux qui portent sur les comportements humains et sur l'incidence de ces comportements sur l'adoption et l'acceptation des technologies propres; James Shaw , de l'Université de Toronto , reçoit une subvention de développement Savoir de 61 000 $ pour ses recherches sur les fondements éthiques du design des technologies faisant appel à l'intelligence artificielle dans le domaine des soins de santé;

, de l'Université de , reçoit une subvention de développement Savoir de 61 000 $ pour ses recherches sur les fondements éthiques du design des technologies faisant appel à l'intelligence artificielle dans le domaine des soins de santé; Kristan Jensen , de l'Université de Victoria , reçoit 195 000 $ pour ses travaux sur la gravité quantique et l'hydrodynamique.

Depuis 2016, le gouvernement a investi plus de 13 milliards de dollars en science et en recherche. Cela comprend plus de 3 milliards de dollars en nouveau financement du budget de 2021 pour les chercheurs et la science au Canada, notamment pour soutenir la recherche de pointe en sciences de la vie et en biotechnologie; la recherche sur le racisme systémique et l'inégalité des genres; et les stratégies nationales sur l'intelligence artificielle, les technologies propres, les technologies quantiques et la génomique. Grâce au soutien continu du gouvernement, les chercheurs de premier plan du Canada auront tous les outils dont ils ont besoin pour s'attaquer aux plus grands enjeux de notre monde.

Citations

« Nous sommes fiers de continuer d'investir pour soutenir et célébrer la créativité et l'innovation qui sont au cœur de l'écosystème de recherche canadien. C'est inspirant de voir l'ingéniosité et le dévouement que déploient nos chercheurs et nos chercheuses pour développer des idées intéressantes qui mèneront aux découvertes et aux innovations de demain et qui contribueront à améliorer la planète et à générer de la prospérité pour les Canadiens. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Programme de subvention à la découverte est un programme phare du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. C'est un de nos programmes de financement les plus ambitieux, tant pour les sommes totales engagées que pour le nombre de titulaires visés. Bien plus, ce programme permet à nos chercheurs de compter sur des fonds prévisibles et à long terme pour explorer et repousser les frontières de la connaissance. Les subventions à la découverte sont vues comme la plus haute norme d'excellence au Canada, et s'appuient sur un processus rigoureux d'examen par les pairs. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Alejandro Adem

« Plus que jamais, l'année qui vient de s'écouler a montré que la société ne peut progresser sans la solide contribution des chercheuses et chercheurs du Canada et d'ailleurs. Il est essentiel de faire avancer les connaissances et les idées dans toutes les disciplines -- sciences humaines, sciences naturelles, sciences de la santé et génie -- pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés et trouver les solutions dont nous avons besoin pour rendre le Canada plus sain, plus sûr, plus novateur et plus prospère. »

‒ Le président du Conseil de recherches en sciences humaines et président du Comité directeur du Programme des chaires de recherche du Canada, Ted Hewitt

« C'est un honneur et un plaisir d'accueillir cette conférence de presse et de recevoir la visite du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Cette annonce d'investissements majeurs en recherche rejaillit sur l'ensemble des universités canadiennes. De telles confirmations de financement de la part des conseils fédéraux nous remplissent de fierté et d'espoir pour nos chercheuses et chercheurs qui voient leurs efforts récompensés et l'excellence de leurs travaux de recherche reconnue. »

- Le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Christian Blanchette

Les faits en bref

Les subventions à la découverte représentent un investissement de 310 millions de dollars. Le Programme appuie des recherches qui s'échelonnent sur plusieurs années et dont les objectifs sont à long terme. Il permet aux chercheurs de se pencher sur des idées et des sujets prometteurs, qui représentent un degré élevé de risque, mais qui sont susceptibles d'avoir des retombées importantes.

En plus d'appuyer des travaux de recherche de qualité, les subventions à la découverte financent la formation en recherche et d'autres possibilités offertes aux étudiants, aux chercheurs et aux stagiaires postdoctoraux, ce qui aide à soutenir la prochaine génération de chercheurs.

Le financement destiné aux subventions de partenariats, aux subventions de développement de partenariat, aux subventions Savoir et aux subventions de développement Savoir du CRSH représente un investissement d'environ 200 millions de dollars. Les projets portent sur divers sujets, notamment le leadership autochtone en recherche, l'archéologie, les perspectives des jeunes sur les services de police, les tendances au sein de la population active et le développement socioéconomique durable post-pandémique.

L'investissement dans le Programme des chaires de recherche du Canada (PCRC) représente un investissement de plus de 125 millions de dollars. Il y a en ce moment 1 892 titulaires de chaire de recherche au Canada . Ces titulaires sont à l'origine de découvertes importantes faites dans les établissements canadiens, comme le développement d'outils médicaux portatifs et abordables pour effectuer le diagnostic de maladies et les travaux visant à mieux comprendre les effets de la pandémie sur la santé mentale et le bien-être des enfants et des jeunes, et à trouver des moyens pour composer avec ces effets.

(PCRC) représente un investissement de plus de 125 millions de dollars. Il y a en ce moment 1 892 titulaires de chaire de recherche au . Ces titulaires sont à l'origine de découvertes importantes faites dans les établissements canadiens, comme le développement d'outils médicaux portatifs et abordables pour effectuer le diagnostic de maladies et les travaux visant à mieux comprendre les effets de la pandémie sur la santé mentale et le bien-être des enfants et des jeunes, et à trouver des moyens pour composer avec ces effets. La Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), qui est partenaire du PCRC, injectera 6,4 millions de dollars, par l'entremise du Fonds des leaders John-R.-Evans, pour maintenir l'équipement de recherche et les laboratoires pour 29 chaires de recherche du Canada à 19 établissements.

