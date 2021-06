Des étudiants des cycles supérieurs et chercheurs postdoctoraux auront l'occasion de participer à des programmes de recherche-développement menés en collaboration par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC).

OTTAWA, ON, le 8 juin 2021 /CNW/ - Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et Mitacs ont annoncé aujourd'hui un investissement conjoint de 2,5 millions de dollars sur 5 ans dans des stages pour 250 étudiants des cycles supérieurs et chercheurs postdoctoraux en appui aux programmes Défi et de soutien aux Supergrappes du CNRC.

Ce financement accélérera la recherche et l'innovation en réduisant les coûts de la collaboration entre les secteurs public et privé et les universités. Il aura aussi l'effet d'un catalyseur sur la carrière d'étudiants des cycles supérieurs et de chercheurs postdoctoraux qui désirent faire de la recherche en leur donnant l'occasion de participer à des projets qui correspondent aux priorités de la population canadienne.

Les entreprises canadiennes et responsables de stage qui souhaitent participer au programme sont invités à communiquer avec Mitacs pour plus de renseignements.

Faits en bref

Le Conseil national de recherches du Canada est la plus grande organisation de recherche-développement au pays.

En 2020-2021, 552 étudiants des cycles supérieurs, boursiers postdoctoraux et adjoints et adjointes de recherche ont travaillé au CNRC.

Les programmes de R-D collaborative financés par le CNRC englobent sept programmes Défi et cinq programmes de soutien aux Supergrappes. Dans le cadre de ces programmes, les chercheurs du CNRC unissent leurs efforts à ceux de collaborateurs de l'industrie, d'universités et d'autres organismes publics afin de générer des percées technologiques qui résoudront un large éventail d'enjeux sociaux et technologiques auxquels est confrontée la population canadienne, comme le développement durable, la santé, la fabrication de pointe, les communications et l'intelligence artificielle.

Mitacs est une organisation sans but lucratif dont la mission consiste à stimuler la croissance et l'innovation au Canada en proposant aux entreprises qui se heurtent à des difficultés des solutions axées sur la recherche venant des meilleurs établissements d'enseignement au Canada et à l'étranger.

Mitacs offrira le financement en s'appuyant sur deux programmes existants :

Le programme Accélération : des étudiants canadiens des cycles supérieurs et des chercheurs postdoctoraux qui participent à des projets de collaboration avec des entreprises privées canadiennes ou avec des organismes sans but lucratif peuvent recevoir jusqu'à 15 000 $ pour un stage de 4 mois.

La bourse de recherche Globalink [en anglais seulement] : cette bourse est offerte aux étudiants internationaux de l'Université RWTH Aachen en Allemagne qui effectuent de la recherche dans des universités canadiennes. Elle peut atteindre un maximum de 18 000 $.

La page Entreprise Mitacs permet aux partenaires de l'industrie de se connecter.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'aider les étudiants, les chercheurs, les entreprises et les universités à faire front commun dans la recherche de solutions novatrices aux défis actuels. Au cours de la dernière année seulement, avec le concours de Mitacs, notre gouvernement a soutenu financièrement plus de 17 000 stages. Pour cette initiative en partenariat, Mitacs et le CNRC comptent sur un riche réseau de chercheurs et d'innovateurs qui aideront la nouvelle génération de chercheurs à affûter leurs compétences tout en renforçant l'économie canadienne. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le partenariat entre le CNRC et Mitacs renforcera la collaboration entre l'industrie et les universités, tout en procurant aux futurs chefs de file de la recherche et de la science la possibilité de collaborer à des projets de R-D sur des technologies de rupture dans des domaines prioritaires comme la santé, la durabilité environnementale et l'intelligence artificielle. »

Mitch Davies, président, Conseil national de recherches du Canada



« Mitacs est fière de poursuivre et d'élargir ses partenariats avec le CNRC afin de stimuler l'innovation au Canada. Grâce à cette nouvelle initiative, nous augmenterons le débit des échanges de compétences en recherche entre établissements d'enseignement (au pays et à l'étranger) et l'industrie et avec des organismes sans but lucratif partenaires. »

John Hepburn, chef de la direction et directeur scientifique, Mitacs

« La bourse de recherche Globalink ouvrira à nos étudiants et chercheurs des débouchés exceptionnels et créera de nombreuses occasions de collaboration entre le CNRC et l'Université RWTH Aachen. L'un des aspects particulièrement emballants du programme est que les objectifs de recherche du CNRC tels qu'ils sont énoncés dans ses programmes, notamment les programmes Défi et les programmes de soutien aux supergrappes, correspondent particulièrement bien à la stratégie de recherche de RWTH. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous entrevoyons notre collaboration à ce programme et le renforcement de notre partenariat visant la résolution des grands défis mondiaux qui nous attendent. »

Professeure Ute Habel, vice-présidente, Affaires internationales, Université RWTH Aachen

