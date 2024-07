VANCOUVER, BC, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Conseil de la Nation haïda, le Conseil tribal Nuu-chah-nulth, la Première Nation Pacheedaht, la Première Nation Quatsino, et le gouvernement du Canada ont annoncé la désignation de Tang. ɢwan -- ḥačxwiqak -- Tsig̱is en tant que zone de protection marine (ZPM). Cette vaste zone océanique écologiquement unique, située à environ 150 kilomètres au large de la côte ouest de l'île de Vancouver, est maintenant la plus grande ZPM du Canada désignée en vertu de la Loi sur les océans par le gouverneur en conseil.

(Groupe CNW/Pêches et Oceans Canada)

Couvrant 133 017 kilomètres carrés, la zone marine Tang. ɢwan -- ḥačxwiqak -- Tsig̱is abrite des caractéristiques extraordinaires du fond marin, dont plus de 47 montagnes sous-marines, appelées monts sous-marins, et toutes les cheminées hydrothermales confirmées connues au Canada. Ces « points chauds » biologiques des grands fonds marins abritent des espèces d'eau profonde rares et uniques, qui sont à la fois remarquables et culturellement importantes.

Anciennement connue sous le nom de zone d'intérêt extracôtière du Pacifique, cette zone océanique en eau profonde a été désignée pour la première fois en mai 2017, et des mesures visant à empêcher certaines activités de pêche ont été mises en place par la suite. En 2023, le Conseil de la Nation haïda, le Conseil tribal Nuu-chah-nulth, la Première Nation Quatsino, la Première Nation Pacheedaht et le Canada ont signé un protocole d'entente décrivant la façon dont les parties géreront la ZPM Tang. ɢwan -- ḥačxwiqak -- Tsig̱is.

En plus de désigner cette ZPM en vertu de la Loi sur les océans du Canada, chaque Première Nation partenaire a fait progresser son propre processus de désignation de la zone. La protection complète de cette zone importante a été un effort de collaboration axé sur la protection marine et la réconciliation.

Citations

« Aujourd'hui, on fait un pas de géant dans la protection des océans du Canada. Travailler en collaboration avec les Premières Nations partenaires pour gérer et désigner conjointement la ZPM Tang.ɢwan -- ḥačxwiqak -- Tsig̱is illustre notre engagement commun à préserver les zones marines et côtières importantes sur le plan écologique et culturel. La désignation de cette ZPM nous amène maintenant à mi-chemin de notre objectif de conserver 30 % de nos océans d'ici 2030. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La Nation haïda reconnaît l'importance de la désignation par le Canada de la zone de protection marine Tang.ɢwan -- ḥačxwiqak -- Tsig̱is. En octobre 2022, la Nation haïda a désigné la partie du territoire haïda comme site du patrimoine haïda. En juin 2023, nous avons participé en tant que partenaire à une expédition océanique avec le projet d'exploration des grands fonds marins du Pacifique Nord-Est pour étudier les monts sous-marins. Aujourd'hui, la désignation conjointe démontre que toutes les parties partagent un engagement à long terme en faveur de la protection des océans et de la conservation de la biodiversité, et montre qu'un processus de collaboration peut créer des mesures significatives pour sauvegarder ces habitats uniques des grands fonds. »

Gaagwiis Jason Alsop - président, Conseil de la Nation haïda

« Les Nuu-chah-nulth travaillent, depuis des temps immémoriaux, à protéger l'océan, car il s'agit de notre précieuse ressource, et nous devons nous assurer que les générations futures pourront accéder à ces ressources comme nous l'avons fait. L'océan a pris soin de nous, et nous devons en prendre soin aussi. Nous affirmons notre autorité auprès des Premières Nations haïda, Quatsino et Pacheedaht et de Pêches et Océans Canada pour déclarer la désignation de cette zone de protection marine. Collectivement, nous nous engageons à préserver les écosystèmes, les habitats et les zones spéciales des océans, afin que l'océan soit toujours abondant pour nos communautés. »

Cloy-e-iis, Dre Judith Sayers, présidente, Conseil tribal Nuu-chah-nulth



« Les espaces marins du territoire des Pacheedaht sont essentiels à notre culture, à notre sécurité alimentaire et à notre mode de vie. Depuis des temps immémoriaux, notre peuple gouverne, et gère nos terres et nos espaces marins pour les générations actuelles et futures. Nos lois et nos responsabilités en matière d'intendance exigent, que nous prenions soin de veiller à ce que les générations futures puissent continuer à compter sur des océans florissants dans l'ensemble de notre territoire marin. La Première Nation Pacheedaht a désigné cette zone comme une aire protégée et s'engage à travailler en collaboration avec les autres Nations et le Canada pour conserver et protéger cet endroit unique de notre territoire. La reconnaissance et le respect de la gouvernance autochtone dans les espaces marins sont un élément nécessaire de la réconciliation, et la gouvernance et la gestion collaboratives de cette zone de protection marine constituent une prochaine étape importante sur la voie de la réconciliation. »

Première Nation Pacheedaht

« La Première Nation Quatsino dépend de nos ressources de da̱ms (océans) de manière physique, spirituelle et culturelle. Nous sommes fiers d'être aux côtés des autres Nations dans cette première étape collaborative de la conservation marine. Les da̱ms sont la source de vie de notre territoire. »

Chef Tom Nelson, Première Nation Quatsino

Faits en bref

Le nom de la ZPM est composé d'un terme haïda signifiant océan profond (Tang. ɢwan : orthographe phonétique : Tung-Gwun), d'un terme nuu-chah-nulth et pacheedaht signifiant partie la plus profonde de l'océan (ḥačx wiqak ; orthographe phonétique : huch/khwi/kuk) et d'un terme quatsino désignant un monstre des profondeurs (Tsig̱is ; orthographe phonétique : tsee-geese)

: orthographe phonétique : Tung-Gwun), d'un terme nuu-chah-nulth et pacheedaht signifiant partie la plus profonde de l'océan (ḥačx ; orthographe phonétique : huch/khwi/kuk) et d'un terme quatsino désignant un monstre des profondeurs (Tsig̱is ; orthographe phonétique : tsee-geese) Toutes les cheminées hydrothermales connues au Canada et plus de 70 % de tous les monts sous-marins canadiens connus se trouvent dans la zone marine Tang. ɢ wan -- ḥačx w iqak -- Tsig̱is.

wan -- ḥačx iqak -- Tsig̱is. La ZPM Tang. ɢ wan -- ḥačx w iqak -- Tsig̱is abroge la zone de protection marine existante du champ hydrothermal Endeavour , englobant cette zone importante dans le règlement.

wan -- ḥačx iqak -- Tsig̱is abroge la zone de protection marine existante du champ hydrothermal , englobant cette zone importante dans le règlement. La pêche commerciale et récréative du poisson de fond de contact sur les monts sous-marins et dans la zone des cheminées hydrothermales de la ZPM est fermée depuis 2017.

Le Canada et les Premières Nations partenaires ont signé un protocole d'entente en janvier 2023. Cet accord de gestion coopérative a été annoncé conjointement par les parties le 7 février 2023, lors du cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5) à Vancouver .

et les Premières Nations partenaires ont signé un protocole d'entente en janvier accord de gestion coopérative a été annoncé conjointement par les parties le 7 février 2023, lors du cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5) à . Le plus récent règlement sur les ZPM du Canada assurera la protection de la zone conformément à la norme de protection des ZPM du Canada.

En désignant la ZPM Tang. ɢ wan -- ḥačx w iqak -- Tsig̱is, 0,88 % sont aujoutés au taux actuel de 1,44 % du refuge marin des monts sous-marins et des évents hydrothermaux au large du Pacifique de 2017. La protection actuelle des océans du Canada passe donc de 14,66 % à 15,54 %.

wan -- ḥačx iqak -- Tsig̱is, 0,88 % sont aujoutés au taux actuel de 1,44 % du refuge marin des monts sous-marins et des évents hydrothermaux au large du 2017. La protection actuelle des océans du Canada passe donc de 14,66 % à 15,54 %. Le Conseil tribal Nuu-chah-nulth, le Conseil de la Nation haïda et les Premières Nations Pacheedaht et Quatsino ont mis de l'avant leurs propres processus de désignation dans le cadre de leur compétence inhérente, en plus de la désignation conjointe avec le Canada de la ZPM Tang. ɢ wan -- ḥačx w iqak -- Tsig̱is.

tribal Nuu-chah-nulth, le haïda et les Premières Nations Pacheedaht et ont mis de l'avant leurs propres processus de désignation dans le cadre de leur compétence inhérente, en plus de la désignation conjointe avec le Canada de la ZPM Tang. wan -- ḥačx iqak -- Tsig̱is. Maintenant que la ZPM Tang. ɢ wan -- ḥačxwiqak -- Tsig̱is est désignée, les règlements de la ZPM ont été publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Liens connexes

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour plus d'information : Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]; Simon Davies, Directeur des communications, Conseil de la Nation haïda, 250-559-4468 / 250-637-1130, [email protected]; Danielle Burrows, Protected Areas Planner, Uu-a-thluk Fisheries, Conseil tribal Nuu-chah-nulth, 250-730-1305; Helen Jones, Gestionnaire des pêches, Première Nation Pacheedaht, [email protected]; Lyubava Erko, Gestionnaire des pêches, Première Nation Quatsino, [email protected]