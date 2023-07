WINNIPEG, MB, le 5 juill. 2023 /CNW/ - La plantation de deux milliards d'arbres profite à toute la population canadienne. Les arbres en croissance captent le carbone, ce qui réduit l'effet de serre et contribue à la lutte aux changements climatiques. La diversité des écosystèmes forestiers procure de nombreux avantages : en plantant les bonnes espèces d'arbres aux bons endroits et en restaurant l'habitat faunique, on améliore la résilience climatique des forêts. Les forêts contribuent à notre bien-être en créant plus d'espaces verts pour les loisirs et le contact avec la nature, en régulant mieux la température dans les villes et en réduisant les risques de feux de forêt et d'inondations.

Aujourd'hui, Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles; l'honorable Greg Nesbitt, ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord du Manitoba; et l'honorable Kevin Klein, ministre de l'Environnement et du Climat du Manitoba, ont annoncé la signature d'un accord pluriannuel pour la plantation d'arbres au Manitoba, qui bénéficie d'une contribution de 8,85 millions de dollars du programme fédéral 2 milliards d'arbres et d'une contribution équivalente du gouvernement du Manitoba.

Dans le cadre de cet accord de neuf ans, le Manitoba plantera jusqu'à un million d'arbres supplémentaires par an. Des semis seront plantés sur des terres forestières qui ont été abîmées par des feux ou d'autres perturbations naturelles, et de grandes gaules seront plantées chaque année dans des localités rurales, des villes et des communautés autochtones. Ces arbres absorberont environ 52 473 tonnes métriques de dioxyde de carbone d'ici 2050, soit l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre de 16 076 véhicules.

Afin de favoriser la participation d'Autochtones au reboisement, le programme 2 milliards d'arbres finance des projets autochtones qui soutiennent le renforcement des capacités, la planification, la sélection des sites et la collecte, de même que la préparation et le contrôle des semences. Ce printemps, le programme 2 milliards d'arbres a soutenu un projet de plantation qui a permis à 19 membres de la Nation crie de Norway House d'obtenir des emplois d'été et des formations professionnelles pour établir une nouvelle forêt. Le Manitoba a fourni pour ce projet 50 000 semis de conifères, les fonds nécessaires à la rémunération des planteurs et une contribution en nature à la formation.

En 2023, le Manitoba s'emploiera à trouver de nouveaux partenaires et sites de plantation et à préparer les terrains avant la plantation. La plantation à grande échelle commencera en 2024. Depuis 2018, le Manitoba a planté 8,6 millions d'arbres, soit 1,7 million d'arbres par an en moyenne.

Par le biais de son programme 2 milliards d'arbres, le gouvernement du Canada aide à assainir l'air, apporte de la fraîcheur dans les quartiers durant l'été, crée des emplois et s'attaque aux changements climatiques tout en protégeant la nature. De concert avec les provinces, les territoires, les collectivités locales et les peuples autochtones, il continue de préparer un avenir prometteur et sain pour les générations à venir.

Citations

« Les arbres sont essentiels à la vie. Ils séquestrent le carbone, améliorent la qualité de l'air et abritent diverses espèces sauvages. Ce sont des alliés de taille dans notre lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le Canada s'est engagé à planter deux milliards d'arbres. En investissant dans la plantation de plus d'un million d'arbres au Manitoba, nous montrons que la collaboration entre le gouvernement fédéral et ses partenaires provinciaux peut faire en sorte que le bon arbre soit planté au bon endroit et au bon moment. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les Manitobains sont fiers de nos forêts provinciales et de nos canopées urbaines. Nos arbres captent et séquestrent la pollution attribuable au carbone tout en fournissant des habitats fauniques et de l'air pur en abondance. Cet investissement pour la plantation d'un million d'arbres par année au Manitoba permettra de combattre les changements climatiques tout renforçant les précieux espaces verts de notre province pour les futures générations. »

Terry Duguid

Député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le gouvernement du Manitoba est conscient des bienfaits que nous apportent les arbres et les forêts. Grâce à cette opération conjointe, des millions d'arbres de plus se dresseront dans nos forêts et nos villes au cours des prochaines années. Ces arbres nous aideront à combattre les changements climatiques, à créer de nouveaux écosystèmes forestiers sains, à assainir l'air, à embellir nos quartiers et à créer davantage d'emplois verts dans toute la province. »

L'honorable Greg Nesbitt

Ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord du Manitoba

« Les forêts de notre province et les arbres de nos villes, notamment ici à Winnipeg, jouent un rôle crucial dans la lutte contre les changements climatiques. Notre gouvernement est fier de s'associer au gouvernement du Canada dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres. En plantant des arbres, nous aidons à restaurer la nature, à consolider de précieux écosystèmes forestiers et à assainir l'air. »

L'honorable Kevin Klein

Ministre de l'Environnement et du Climat du Manitoba

« La Nation crie de Norway House a été ravie de participer à la plantation de 50 000 arbres ce printemps dans le cadre du programme canadien 2 milliards d'arbres et de l'entente conclue avec le Manitoba. Notre premier projet de plantation d'arbres a mis à contribution 19 membres de notre communauté au total, dont 17 planteurs dévoués qui ont travaillé sous une extrême chaleur. Nous sommes fiers de leurs réalisations et de la qualité de leurs travaux de plantation. Le personnel de Ressources naturelles Canada a apporté une aide exceptionnelle aux membres de la communauté de Norway House en collaborant avec eux et en leur donnant de la formation. Nous tenons à souligner le rôle du ministre Greg Nesbitt dans l'avancement de ce projet.

Les leaders et tous les membres de la Nation crie de Norway House comptent bien poursuivre voire élargir leurs travaux avec le Canada et le Manitoba dans les années à venir pour continuer à reboiser les zones qui ont auparavant fait l'objet de coupes et ainsi générer des répercussions positives pour notre planète et les générations futures. »

Chef Larson Anderson

Nation crie de Norway House

Quelques faits

L'an dernier, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba ont signé une entente de principe dans le cadre du volet des provinces et des territoires du programme 2 milliards d'arbres. Par cette entente, le Canada et le Manitoba honorent leur engagement commun de procurer des avantages sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités grâce à la plantation d'arbres.

et le gouvernement du ont dans le cadre du volet des provinces et des territoires du programme 2 milliards d'arbres. Par cette entente, le et le honorent leur engagement commun de procurer des avantages sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités grâce à la plantation d'arbres. Les ententes de principe décrivent les paramètres généraux de la collaboration fédérale, provinciale et territoriale en matière de plantation de deux milliards d'arbres, en définissant comme objectifs de chaque projet de plantation d'arbres l'amélioration de la biodiversité, la restauration de l'habitat, le captage du carbone, la permanence du couvert forestier et plusieurs activités de surveillance après la plantation. Les ententes sont également soutenues par la signature d'accords de contribution. Des travaux visant la conclusion d'accords supplémentaires avec les provinces et les territoires afin de planter davantage d'arbres partout au pays sont en cours.

Liens pertinents

