Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec investissent 8,2 M$ pour la création à Québec de 22 logements destinés à des femmes à risque d'itinérance

QUÉBEC, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, sont fiers d'annoncer un investissement de 8,2 M$ pour la construction de 22 logements sociaux dans le cadre de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

Les futurs locataires de l'immeuble pourraient aussi bénéficier d'une aide additionnelle pour se loger dans le cadre du Programme de supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Cette aide, qui pourrait atteindre près de 2,5 M$ sur 20 ans, sera assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Québec. Il s'agit donc d'un investissement pouvant atteindre près de 10,7 M$.

Le projet Un Toit Juste Pour Elles, destiné à des femmes à risque d'itinérance, est né de l'initiative de L'Inter-Elles de Québec. Cet organisme vise à soutenir les femmes victimes de violence conjugale ou familiale ainsi que leurs enfants dans le processus de reprise de pouvoir sur leur vie, en leur offrant des services d'intervention et d'hébergement sécuritaire et abordable, tout en les encourageant à s'impliquer dans la collectivité.

Cet investissement provient de l'enveloppe du volet des villes de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements, qui a été annoncée par le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Ahmed Hussen, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest. Cette entente prévoit des investissements totalisant près de 338 M$ dans l'ensemble du Québec, ce qui devrait permettre la construction d'un total de 1 494 logements sociaux et abordables d'ici la fin de l'année 2022.

Citations :

« Tout le monde devrait avoir un chez-soi sûr et abordable et, pourtant, bien des Québécois ont de plus en plus de mal à se trouver un logement convenable et qu'ils ont les moyens de se payer. C'est pourquoi l'une des priorités du Budget 2022 est de rendre le logement plus abordable dans les communautés de l'ensemble du pays. Le projet et le financement annoncés aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements aideront grandement les femmes à risque de se retrouver en situation d'itinérance dans la région. Ils permettront de leur offrir rapidement 22 nouveaux logements abordables. C'est l'un des moyens de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Le projet de L'Inter-Elles de Québec est une excellente initiative qui permettra à des femmes dans le besoin d'avoir accès à un milieu de vie adapté à leur situation. Pour s'assurer de l'accessibilité aux logements, notre gouvernement et la Ville de Québec prévoient également du soutien financier pour les locataires qui y vivront, afin qu'elles n'aient que 25 % de leurs revenus à débourser pour le loyer. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« On estime qu'il y a plus de 5 000 personnes en situation d'itinérance au Québec et cela doit changer. À travers l'Initiative pour la création rapide de logements, cet investissement de 8,2 M$ permettra à la ville de Québec de construire près de 22 logements sociaux, qui offriront à des mères en proie à l'itinérance un logement sécuritaire pour se bâtir une meilleure vie. Ce projet, appuyé par l'organisme Inter-Elles de Québec, contribue à l'atteinte de notre objectif de faire en sorte qu'aucun Québécois ne vive d'itinérance chronique. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec

« Je félicite L'Inter-Elles d'avoir mis en place ce projet. Grâce à ces logements, des femmes avec ou sans enfants, qui ont vécu des difficultés familiales, pourront bénéficier d'un endroit sécuritaire et abordable. Notre gouvernement est fier de contribuer à ce projet qui vient répondre à des besoins dans la Capitale-Nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert

« Nous faisons aujourd'hui un pas de plus pour tisser un filet social plus serré qui ne laissera personne passer entre les mailles. Cette annonce est très importante pour notre ville et pour ses citoyens. Nous pourrons aider des femmes dans le besoin à garder la tête hors de l'eau et à poursuivre une vie plus facile. Ce sont avec des gestes comme celui qu'on pose aujourd'hui que nous pourrons en venir à une ville qui ne laisse personne derrière et qui est à l'écoute de ses citoyens. Merci à tous les partenaires de rendre cette belle nouvelle possible. »

Marie-Pierre Boucher, Conseillère municipale, Ville de Québec

« Ce projet est une réponse aux aspirations de longue date de l'Inter-Elles et c'est aussi une réussite pour tous les groupes qui luttent contre les violences faites aux femmes. La réalisation de ce projet nous permettra d'accompagner un plus grand nombre de femmes victimes de violence conjugale dans leur cheminement vers la reprise de pouvoir individuelle et collective, tout en assurant leur sécurité. Il est important de préciser que le projet consolide nos efforts pour mieux répondre aux besoins des femmes, sans statut d'immigration et sans revenu, en situation de violence conjugale, qui n'ont pas ou ont très peu d'accès aux ressources existantes. À ce moment, il faut souligner l'appui et la collaboration de nos alliés, la Maison pour femmes immigrantes et L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, dans différentes étapes de cette initiative. »

Geneviève Pelchat, Présidente, L'Inter-Elles

Fait saillant :

Les deux ententes concernant l'Initiative pour la création rapide de logements représentent un investissement total combiné d'environ 517 M$. Depuis janvier 2021, ce sont ainsi plus de 3 000 logements sociaux et abordables qui auront été réalisés selon les standards de construction reconnus au Québec, et ce, au bénéfice des Québécois dans le besoin.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 32032, [email protected]