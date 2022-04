BELŒIL, QC, le 29 avril 2022 /CNW/ - Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au nom du ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, la ministre de la Culture et des Communications, Madame Nathalie Roy, et le ministre de la Justice, ministre responsable de la Langue française, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, ministre responsable de la région de la Montérégie et Leader parlementaire du gouvernement et député de Borduas, Monsieur Simon Jolin-Barrette, sont heureux d'annoncer une aide financière de 27 480 190 $ pour 10 projets de développement d'infrastructures culturelles au Québec. De ce montant, 10 844 300 $ sont alloués pour l'agrandissement et le réaménagement de l'espace culturel Aurèle-Dubois à Belœil. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de la mairesse de Belœil, Madame Nadine Viau.

À Beloeil, les travaux comprennent un agrandissement de la bibliothèque afin d'augmenter sa superficie et son offre de service. De plus, les locaux du centre culturel seront réaménagés et agrandis pour y ajouter un lieu de diffusion et de création. Grâce à ce projet, l'espace culturel Aurèle-Dubois pourra être accessible à un plus grand nombre de citoyens et de citoyennes et améliorera l'offre culturelle en Montérégie.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada investit plus de 5,4 M$ par l'entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec investit également plus de 5,4 M$ provenant du programme Aide au développement des infrastructures culturelles (PADIC). La Ville de Belœil y contribuera aussi à hauteur de plus de 4,5 M$.

L'enveloppe restante de 16 635 890 $ sera octroyé à 9 autres projets de rénovation et réaménagement de bibliothèques municipales à la grandeur du Québec. D'autres annonces suivront.

« Investir dans nos infrastructures, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le quotidien des gens de chez nous. L'agrandissement de l'espace culturel Aurèle-Dubois en est un bel exemple! Les gens de Beloeil vont pouvoir profiter du lieu pour se rassembler, rêver, s'exprimer et s'amuser. C'est bon pour la communauté et c'est bon pour notre culture! »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces nouveaux investissements de plus de 27 M$ permettront aux Québécois de profiter de bibliothèques et d'infrastructures culturelles adaptées aux besoins et aux réalités d'aujourd'hui. Ces projets incarnent parfaitement la vision de notre gouvernement, qui travaille à rendre la culture toujours plus accessible et à la rapprocher des gens dans toutes les régions du Québec. La culture est une priorité pour notre gouvernement et nous le démontrons encore en posant des actions concrètes pour la promouvoir. Elle définit notre identité unique et nous rend tellement fiers. »

Madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Il s'agit d'une excellente nouvelle, qui répond aux besoins de la Montérégie en matière d'infrastructures culturelles modernes et de qualité. Cet investissement de près de 11 M$ pour l'agrandissement et le réaménagement de l'espace culturel Aurèle-Dubois est une contribution directe à l'amélioration de la qualité de vie des familles de la région. Je suis convaincu que les citoyennes et les citoyens de tous âges voudront profiter de ces installations de pointe et s'y rendront en grand nombre. »

Monsieur Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable de la Langue française, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, ministre responsable de la région de la Montérégie et Leader parlementaire du gouvernement et député de Borduas

« L'annonce d'aujourd'hui permettra aux citoyens et citoyennes de Beloeil de s'enrichir encore davantage par l'apprentissage, la médiation culturelle et le divertissement. Merci aux deux paliers gouvernementaux pour cet apport important dans la culture beloeilloise, qui incitera certainement les générations actuelles et à venir à vivre pleinement la culture à Beloeil. »

Madame Nadine Viau, mairesse de Belœil

Faits saillants

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

(PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le programme Aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec (PADIC) s'inscrit au sein du programme Investir dans le Canada et de l'Entente bilatérale intégrée.

et de l'Entente bilatérale intégrée. Le ministère de la Culture et des Communications met en œuvre le sous-volet des infrastructures culturelles du PIIC, qui dispose d'une enveloppe de 100 M$, soit 50 M$ provenant du gouvernement fédéral et 50 M$ provenant du Québec, pour améliorer la qualité et l'accessibilité des infrastructures culturelles dans la province.

