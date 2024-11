Accord Canada-Québec sur les dépendances et l'usage de substances psychoactive

SHERBROOKE, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Les drogues illégales toxiques et les surdoses causent de plus en plus de dommages partout au Canada, dont ici dans la région des Cantons-de-l'Est. Préoccupées par cet enjeu majeur, Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, ainsi que Geneviève Hébert, députée de Saint-François, au nom du ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, ont visité aujourd'hui le CAP Estrie pour annoncer un important soutien à l'organisme ainsi qu'à quatre autres projets dans la région. Au total, il s'agit plus de 2,5 millions de dollars, dans le cadre de l'Accord de contribution Canada-Québec pour lutter contre la dépendance et la consommation de drogues et d'alcool, qui sont octroyés aux organismes locaux. Les projets sélectionnés ciblent la prévention et la réduction des méfaits chez les personnes qui consomment des drogues ainsi que la lutte contre la dépendance chez les jeunes. Le financement octroyé au CAP Estrie (724 422 $) permettra à l'organisme d'élaborer un projet d'amélioration de l'accès à ses services de traitement et d'hébergement pour les personnes aux prises d'un trouble lié à l'utilisation d'une substance. Les autres projets retenus sont ceux présentés par Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi (560 142 $), le Centre Jean-Patrice Chiasson-Centre réadaptation en dépendance de l'Estrie (484 225 $), le Centre Providence Granby - Direction des programmes santé mentale et dépendance (484 225 $) et le Partage Notre-Dame (307 181 $).

L'Accord Canada-Québec octroie plus de 86,8 millions de dollars au Québec pour épauler les efforts du Québec en matière de lutte contre la dépendance, de prévention des surdoses et de réduction des risques liés à la consommation de substances psychoactives. Les fonds fédéraux alloués à cet accord proviennent du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) lequel vise à soutenir notamment les organismes communautaires et sans but lucratif dans leur intervention face aux problèmes liés aux drogues et aux dépendances.

Plus de 96 projets, sélectionnés par le Québec, bénéficieront des fonds investis. Certains de ces projets permettront la mise en place de services supplémentaires pour prévenir les surdoses et réduire les risques liés à la dépendance, en fonction des réalités et des priorités de chacune des régions du Québec. D'autres serviront à mettre sur pied des projets de recherche afin de développer de nouvelles connaissances sur la dépendance et la consommation de substances psychoactives. Ainsi, ce financement permettra à divers partenaires institutionnels et communautaires d'améliorer la santé des personnes susceptibles d'être victimes de surdose ou à risque en raison de leur dépendance.

Pour leur part, les gouvernements du Canada et du Québec continueront de soutenir les partenaires communautaires et les organismes qui œuvrent à sauver des vies et à réduire les risques associés à la dépendance.

« Nous sommes conscients des ravages tragiques de la dépendance sur les familles, les amis et les communautés du Canada. Notre approche globale et empreinte de compassion vise à réduire les méfaits et à sauver des vies. Nous soutenons les organismes communautaires profondément enracinés dans leurs communautés, qui ont la confiance de leurs clients et qui possèdent les connaissances de premier plan voulues pour changer réellement la vie des gens. Nous recourons à tous les outils à notre disposition pour mettre un terme à cette crise et créer un avenir plus sûr, plus sain et plus solidaire pour l'ensemble de la population canadienne. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Le financement annoncé aujourd'hui contribuera au développement de l'expertise clinique de l'Estrie en matière de lutte contre les méfaits des opioïdes et permettra d'agir concrètement sur le phénomène des dépendances dans la région. Ces services pourront répondre aux besoins des personnes touchées et mieux assurer leur sécurité. Je remercie nos partenaires fédéraux pour le soutien ainsi que les équipes du réseau et du milieu communautaires présentes sur le terrain. »

Lionel Carmant

Ministre responsable des Services sociaux, gouvernement du Québec

« Notre gouvernement ainsi que celui du Québec appuient les organismes qui travaillent sans relâche pour apporter un soutien essentiel aux personnes qui ont un problème de dépendance et pour prévenir les surdoses. Par leurs actions concrètes, ces organismes contribuent à sauver des vies. Leur travail est nécessaire et l'appui financier que nous leur octroyons aujourd'hui leur permettra de bonifier leurs services. »

Élisabeth Brière

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Devant cette crise des opioïdes, qui a d'abord frappé les métropoles et qui sévit de plus en plus en région, il est important que les gouvernements du Canada et du Québec investissent ensemble afin de donner les ressources nécessaires aux organismes qui œuvrent sur le terrain. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre du Revenu national

« Je suis très fière de ce financement accordé à un projet de notre région qui permettra d'agir très concrètement en prévention auprès des personnes aux prises avec une dépendance aux substances à risques. Les services offerts permettront de mieux accompagner, de façon humaine, les personnes qui consomment ces substances. Cela démontre que nous mettons collectivement tout en œuvre pour aider ces personnes et pour prévenir les surdoses, un fléau qui n'épargne pas plus l'Estrie que les autres régions du Québec. »

Geneviève Hébert

Députée de Saint-François

Depuis 2018, les gouvernements du Canada et du Québec ont signé des ententes reconnaissant que le Québec est responsable de l'administration du financement fédéral du PUDS sur son territoire en fonction de ses propres priorités et orientations.

et du Québec ont signé des ententes reconnaissant que le Québec est responsable de l'administration du financement fédéral du PUDS sur son territoire en fonction de ses propres priorités et orientations. Entre 2018 et 2023, le financement PUDS octroyé au Québec a permis de réaliser d'importantes avancées en matière de développement de connaissances scientifiques, d'outils standardisés et de programmes cliniques probants, notamment : Des messages de prévention adaptés aux perceptions des femmes enceintes du Québec face à la consommation de cannabis, d'alcool et de tabac durant la période périnatale (INSPQ); L'emploi à bas seuil comme levier d'intervention pour réduire les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives (SPA) et favoriser la santé globale des jeunes en situation de précarité sociale : comprendre et agir (IUD); Développement et validation d'une évaluation intégrée spécialisée en dépendance (IUD).

2023, le financement PUDS octroyé au Québec a permis de réaliser d'importantes avancées en matière de développement de connaissances scientifiques, d'outils standardisés et de programmes cliniques probants, notamment : Par le biais de nouveaux investissements annoncés dans le budget 2023, le gouvernement du Canada verse 144 millions de dollars dans le PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes.

verse 144 millions de dollars dans le PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes. Depuis 2017, près de 700 millions de dollars ont été engagés dans plus de 430 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada .

