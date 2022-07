Des résidents de communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue

OTTAWA, ON, le 27 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé, en compagnie de la députée de Labrador, Yvonne Jones, et de la ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation et ministre responsable des Affaires du Labrador de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Lisa Dempster, l'octroi d'un financement fédéral-provincial conjoint à Bell Canada pour appuyer le déploiement de services Internet haute vitesse à 694 foyers de secteurs ruraux de Terre-Neuve-et-Labrador, soit à Charlottetown, Lodge Bay, Mary's Harbour, Port Hope Simpson et Red Bay.

Ces nouveaux projets sont le fruit d'une entente déterminante entre le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement du Canada. Le 21 février 2022, les deux gouvernements ont annoncé leur collaboration en appui à des projets de services Internet haute vitesse qui permettront de brancher l'ensemble des foyers ruraux encore non desservis dans la province. Cette entente bipartite prévoit des investissements totaux pouvant atteindre 136 millions de dollars.

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador sont conscients que l'accès à Internet haute vitesse est essentiel à la reprise économique après la pandémie. Leur collaboration, qui vise à offrir de meilleurs services Internet aux résidents des collectivités rurales, éloignées et nordiques de Terre-Neuve-et-Labrador, contribuera à la création d'emplois et à la croissance économique de l'ensemble de la province. Pendant que nous travaillons tous à la relance postpandémique, le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements dans les infrastructures pour bâtir au pays des communautés plus dynamiques, plus compétitives et plus résilientes pour tous.

« Nous devons combler le fossé en matière de connectivité et nous assurer que tous les coins et recoins de Terre-Neuve-et-Labrador sont desservis par des services Internet haute vitesse fiables. Aujourd'hui, avec l'annonce d'un financement pour brancher plus de 690 foyers de 5 collectivités rurales de la province, les Terre-Neuviens-et-Labradoriens franchissent une étape importante. Les investissements de ce type permettent de créer des emplois, d'améliorer l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne, de rehausser la sécurité et de faciliter les contacts entre les gens. Le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements comme celui-ci afin d'atteindre son objectif de brancher 98 % des citoyens d'ici 2026 et tous les Canadiens d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Quelle excellente nouvelle pour l'ensemble du Labrador! La pandémie nous a montré à quel point l'accès à Internet haute vitesse est devenu essentiel. Le gouvernement du Canada comprend qu'il est urgent et vital de connecter l'ensemble des régions rurales et éloignées, y compris à Terre-Neuve-et-Labrador. »

- La députée de Labrador, Yvonne Jones

« Nous avons comme priorité de fournir à tous les Terre-Neuviens et les Labradoriens un accès fiable à Internet haute vitesse. Notre investissement conjoint de 136 millions de dollars avec le gouvernement fédéral témoigne de notre volonté de faire de cet accès une réalité pour toutes les communautés de la province, y compris celles du Labrador, comme l'atteste l'annonce d'aujourd'hui. »

- La ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation et ministre responsable des Affaires du Labrador de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Lisa Dempster

« Nos gouvernements se sont engagés à faire en sorte que la population du Labrador, ainsi que tous les foyers des régions rurales de la province, aient accès à des services Internet haute vitesse fiables. C'est une grande nouvelle pour nos collectivités. Nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble au bénéfice de tous les Terre-Neuviens-et-Labradoriens. »

- Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Andrew Furey

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat d'investissement avec le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour étendre le réseau tout fibre de Bell. À titre de plus important investisseur canadien dans l'infrastructure réseau, y compris ici à Terre-Neuve-et-Labrador et dans la région de l'Atlantique, Bell continue de réaliser son objectif d'améliorer la façon dont les Canadiens se connectent entre eux et avec le monde. »

- Le chef des affaires financières et vice-président exécutif de Bell Canada, région Atlantique, Glen LeBlanc

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher.

100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher. Le 21 février 2022, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et- Labrador ont annoncé un partenariat en matière de large bande. Les gouvernements investiront en tout jusqu'à 136 millions de dollars dans le but de brancher l'ensemble des foyers ruraux de Terre-Neuve-et- Labrador qui sont encore privés de services à large bande.

ont annoncé un partenariat en matière de large bande. Les gouvernements investiront en tout jusqu'à 136 millions de dollars dans le but de brancher l'ensemble des foyers ruraux de Terre-Neuve-et- qui sont encore privés de services à large bande. Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse partout au Canada.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a financé des projets visant à améliorer la vitesse des services Internet offerts à plus de 1,2 million de foyers de collectivités situées dans des zones rurales et éloignées du Canada.

