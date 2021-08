Les habitants des régions rurales de la Colombie-Britannique bénéficieront d'une meilleure connectivité.

OTTAWA, ON, le 6 août 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en évidence à quel point nous dépendons de nos liens de communication. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens de partout au pays ont besoin d'un accès fiable à Internet haute vitesse, car beaucoup d'entre nous travaillent, apprennent et communiquent avec leurs amis et leur famille depuis leur domicile. À l'heure actuelle, trop de Canadiens vivant dans des collectivités rurales et éloignées n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Grâce au volet d'intervention rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU) et au programme Connecting British Columbia, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique prennent des mesures immédiates pour permettre aux gens d'accéder aux services Internet haute vitesse dont ils ont besoin.

Aujourd'hui, Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et député de Burnaby-Nord-Seymour, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, ainsi que Lisa Beare, ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement de plus de 17,3 millions de dollars pour quatre projets qui permettront à plus de 2 000 foyers du district régional de Cariboo et des collectivités autochtones de la région de Thompson-Nicola d'accéder à Internet haute vitesse.

Le FLBU a été lancé en novembre 2020. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés dans les six mois qui ont suivi le lancement officiel du programme, dont le financement atteint maintenant 2,75 milliards de dollars. Les projets financés par le FLBU, le programme Connecting British Columbia, ainsi que les autres investissements publics et privés contribueront à connecter 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de 100 % de connectivité d'ici 2030.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les progrès que le gouvernement du Canada a déjà réalisés pour améliorer les infrastructures essentielles en Colombie-Britannique. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 2,2 milliards de dollars dans plus de 3 300 projets d'infrastructure dans les collectivités de la Colombie-Britannique dont la population est inférieure à 100 000 habitants. Ces investissements se traduisent par 101 km de routes nouvelles ou améliorées qui rendent nos collectivités plus sûres; plus de 621 projets visant à fournir aux résidents des sources d'eau potable plus propres et plus durables; et plus de 2 039 unités d'habitation supplémentaires construites dans les collectivités rurales, ce qui contribue à faire en sorte que tous les Britanno-Colombiens aient un endroit sûr où se sentir chez eux.

« Internet haute vitesse est la clé du succès des gens qui vivent et travaillent dans les régions rurales de la Colombie-Britannique. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à plus de 2 000 foyers du district de Cariboo et des collectivités autochtones du district régional de Thompson Nicola d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables. Il contribuera aussi à créer des emplois, à améliorer l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne et à permettre aux les gens de demeurer en contact avec leurs proches. Notre gouvernement a engagé plus de 119 millions de dollars dans 31 projets de connectivité en Colombie-Britannique. Ces projets permettront de brancher 34 000 foyers additionnels à des services Internet meilleurs et plus rapides. Nous continuerons de faire des investissements de ce genre pour aider tous les Canadiens à avoir accès aux services Internet haute vitesse dont ils ont besoin. »

- Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et député de Burnaby-Nord-Seymour

« Ici, en Colombie-Britannique, nous investissons des sommes records dans l'infrastructure de connectivité et nous réalisons constamment des progrès vers un avenir où les habitants des collectivités rurales et autochtones auront l'accès Internet dont ils ont besoin pour profiter des avantages de la technologie numérique. En travaillant avec les Premières Nations, le secteur privé et tous les ordres de gouvernement et en investissant dans une connectivité rapide et fiable à Internet, nous ouvrons des portes et donnons aux gens plus d'options au sein de leurs collectivités. »

- Lisa Beare, ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique

« En soutenant ce genre de projets de connectivité menés en partenariat et en investissant dans ceux-ci, nous contribuons à améliorer la vie des gens vivant dans les collectivités des Premières Nations et les collectivités rurales de la province. Grâce à un accès Internet rapide et fiable, les gens pourront acquérir les outils dont ils ont besoin pour réussir et se bâtir un avenir solide et brillant, et nos collectivités rurales et éloignées pourront prospérer. Qu'il s'agisse d'un soutien virtuel en temps réel dans le domaine des soins de santé, de possibilités d'éducation en région éloignée ou de tout autre service, ces investissements sont essentiels à la vitalité des collectivités rurales. »

- Roly Russell, secrétaire parlementaire pour le développement rural de la Colombie-Britannique

« Nous nous réjouissons de ce financement, car, comme l'a souligné notre récente étude sur la connectivité à large bande, un service Internet plus rapide et plus fiable est vraiment nécessaire dans toute notre région. Il est essentiel pour l'avenir de Cariboo et de Chilcotin que nous disposions de la connectivité nécessaire pour participer à l'économie moderne. Un bon service est également vital pour nos efforts d'intervention en cas d'urgence. Plus notre portée par voie électronique est grande, plus nous pouvons communiquer avec les gens lorsque des événements naturels comme des feux de forêt menacent nos collectivités. »

- Margo Wagner, présidente du district régional de Cariboo.

« Ce partenariat avec le gouvernement nous permettra de respecter notre engagement collectif de combler les fossés numériques et de faire en sorte qu'un plus grand nombre de collectivités autochtones et rurales de la Colombie-Britannique disposent de la technologie dont elles ont besoin pour participer pleinement à l'économie numérique. Notre réseau PureFibre utilise la meilleure technologie Internet disponible aujourd'hui avec des vitesses symétriques en amont et en aval. Il soutient les entreprises locales et permet aux gens de vivre et de travailler où ils le souhaitent. Grâce à cette nouvelle connectivité, les résidents pourront recevoir et transmettre des fichiers volumineux depuis leur domicile pendant que les autres membres de la famille feront des travaux scolaires, communiqueront virtuellement avec des professionnels de la santé ou utiliseront les services de divertissement en continu. »

- Tony Geheran, vice-président directeur et chef des services aux clients de TELUS

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) représente un investissement de 2,75 milliards de dollars visant à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse. La période de réception des demandes au titre du FLBU s'est terminée le 15 mars 2021. On évalue actuellement les propositions.

Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Cette série d'investissements comprend le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 foyers d'ici 2023, et l'initiative sur la large bande de 2 milliards de dollars récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada .

