Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique annoncent la création du Fonds pour les pêches de la Colombie-Britannique pour soutenir le secteur du poisson et des produits de la mer

VICTORIA, BC, le 20 août 2026 /CNW/ -- Le secteur du poisson et des produits de la mer du Canada et de la Colombie-Britannique évolue rapidement et a besoin d'outils pour s'adapter aux réalités changeantes liées aux marchés, à l'environnement et aux technologies. Il est essentiel d'aider ce secteur à innover et à conquérir de nouveaux marchés pour qu'il reste compétitif et résilient à long terme.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, l'honorable Randene Neill, ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique et ministre responsable des Pêches, et l'honorable Lana Popham, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de la Colombie-Britannique, ont annoncé un investissement conjoint (Canada-Colombie-Britannique) de 106,5 millions de dollars sur cinq ans dans le Fonds pour les pêches de la Colombie-Britannique (FPCB).

Le FPCB s'appuie sur le succès du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB) et continuera de soutenir la conservation et le rétablissement des saumons sauvages du Pacifique. Les saumons sauvages du Pacifique font partie intégrante de l'économie et de la culture des communautés côtières et autochtones de la Colombie-Britannique. La protection de l'habitat dont ils dépendent demeure au cœur des travaux soutenus par le FPCB. Les projets financés par le FPCB s'appuieront sur les travaux du FRISCB visant à restaurer et à améliorer l'habitat des saumons pour soutenir le secteur du poisson et des produits de la mer de la Colombie-Britannique.

Le développement et la diversification des marchés pour le secteur des pêches commerciales constituent un nouveau pilier dans le renouvellement du FPCB, qui permet de répondre directement aux attentes exprimées par le secteur : il faut conquérir de nouveaux marchés pour assurer la compétitivité et la résilience des pêches.

Le FPCB appuiera la croissance durable et à long terme du secteur du poisson et des produits de la mer de la Colombie-Britannique en valorisant les produits et en renforçant leur notoriété sur les marchés. Avec le nouveau pilier du développement et de la diversification des marchés, le FPCB stimulera les marchés des pêches commerciales et des produits de la mer, tout en continuant de prioriser l'intendance marine côtière, la restauration des bassins hydrographiques et la santé des écosystèmes aquatiques et côtiers.

Cet investissement stimulera la productivité et la concurrence, particulièrement en ouvrant de nouveaux marchés, en favorisant la santé des océans et des bassins hydrographiques et en permettant l'adaptation aux changements écosystémiques. À une époque où il est plus important que jamais de conquérir de nouveaux marchés, ce soutien aidera le secteur à planifier un avenir prospère et durable pour les pêches.

Le Fonds repose sur quatre piliers. Pour être admissibles, les projets doivent s'inscrire dans au moins un des domaines suivants :

Innovation - mettre au point de nouveaux produits, procédés, technologies ou équipements qui améliorent la productivité, la compétitivité, la durabilité ou l'accès aux marchés dans le secteur. Infrastructure - adopter, adapter ou installer de nouveaux processus ou équipements ou de nouvelles technologies qui améliorent la productivité, la compétitivité, la durabilité ou l'accès aux marchés dans le secteur. Partenariats scientifiques - améliorer les connaissances ou la capacité d'adaptation face aux changements écosystémiques et à leurs répercussions sur les pêches commerciales. Développement et diversification des marchés - contribuer à élargir l'accès aux marchés et à les diversifier, tant au Canada qu'à l'étranger, en réduisant les répercussions des barrières commerciales tout en stimulant la croissance de la valeur des produits de la mer de la Colombie-Britannique.

Citations

« Le Fonds pour les pêches de la Colombie-Britannique poursuit sept années de travail conjoint avec la province, en misant sur notre réussite et en créant de nouvelles possibilités. Il permet aux pêcheurs et aux scientifiques de travailler ensemble; un élément important puisque les conditions marines ne cessent de changer. Le programme aide également à financer l'équipement et la technologie dont les pêcheurs et les transformateurs ont besoin. Trouver de nouveaux marchés est une nouvelle priorité dans ce renouvellement du Fonds pour les pêches, et cela reflète la réalité de l'industrie à l'heure actuelle. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La restauration du saumon est le fondement d'un secteur des produits de la mer solide et durable. Sans populations de saumon saines et sans bassins hydrographiques résilients, il n'y a pas d'avenir à long terme pour les marchés, les emplois et les communautés qui en dépendent. Par l'entremise du Fonds pour les pêches de la Colombie-Britannique, nous investissons dans des projets qui soutiennent des pêches durables et renforcent la santé de nos bassins hydrographiques et de nos océans. Ce partenariat démontre le pouvoir de la collaboration entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial qui contribuera à fournir des résultats significatifs pour les communautés côtières et la restauration du saumon, de même que des secteurs solides et durables des pêches récréatives et commerciales et des produits de la mer pour les décennies à venir. »

L'honorable Randene Neill, ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique et ministre responsable des Pêches

« L'industrie diversifiée des produits de la mer de la Colombie-Britannique fournit des produits durables de grande valeur et en demande, que des familles de toute la province et du monde entier prennent plaisir à savourer. Ce nouveau fonds aidera le secteur des pêches de la Colombie-Britannique à accroître les possibilités et la compétitivité, tout en fournissant de bons emplois aux gens de la province et en soutenant la croissance économique des communautés côtières pour les générations à venir. »

L'honorable Lana Popham, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de la Colombie-Britannique

Faits en bref

L'industrie canadienne du poisson et des produits de la mer contribue à l'économie à hauteur de plus de 8 milliards de dollars, permet de créer plus de 63 000 emplois et exporte 8,5 milliards de dollars en produits.

Le FPCB s'appuie sur le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB), initialement lancé en 2019. Sur une période de sept ans, cet investissement conjoint du Canada et de la Colombie-Britannique a permis de financer 170 projets qui ont favorisé le développement de nouvelles technologies et approfondi les connaissances scientifiques pour appuyer la conservation et le rétablissement des saumons du Pacifique.

Le financement du programme proviendra à 60 % du gouvernement du Canada et à 40 % du gouvernement de la Colombie-Britannique.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Erik Nosaluk, Directeur adjoint des Communications, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected], 613-790-0373; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]; Relations avec les médias, Ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique, 250-419-8775, [email protected]