VIEW ROYAL, BC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - BC Transit reçoit un financement supplémentaire pour appuyer l'électrification du nouveau centre d'exploitation et de maintenance handyDART qui est en cours de construction dans la ville de View Royal, comme annoncé aujourd'hui par les ministres Sean Fraser et Rob Fleming, Ryan Windsor, de la Victoria Regional Transit Commission, et Erinn Pinkerton de BC Transit.

La décision de faire l'électrification du nouveau centre handyDART a nécessité des investissements additionnels de 51 millions de dollars depuis l'annonce initiale du projet en 2019, ce qui porte le budget total du projet à plus de 83,5 millions de dollars. L'électrification aligne l'installation prévue avec le Programme d'électrification du transport en commun de BC Transit et permet à la province de se rapprocher de l'objectif de carboneutralité du Canada d'ici 2050.

L'investissement supplémentaire permettra d'élargir les services handyDART dans le Grand Victoria, amenant ainsi des services de transport en commun accessible de porte à porte aux navetteurs en situation de handicap, tout en appuyant aussi la transition vers un parc d'autobus électriques à batterie à faible émission de carbone et l'élargissement des services d'autobus conventionnels dans la région. Le financement supplémentaire tiendra aussi compte de l'augmentation de l'inflation et des coûts de constructions depuis le début du projet.

Une fois terminé, le centre augmentera d'environ le double la capacité de handyDART dans le Grand Victoria pour respecter la croissance attendue de la demande au fur et à mesure que la population de la région augmente. La construction de l'installation a commencé et est effectuée selon les normes Or du Leadership in Energy and Environment Design (LEED), une référence reconnue à l'échelle internationale pour le rendement des bâtiments écologiques et durables. L'ouverture du centre est prévue pour 2025.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens

« Une collectivité qui fonctionne pour tout le monde en est une qui donne des choix, des options et une indépendance à tous ses membres. L'installation handyDART qui sera construite à View Royal aidera les gens à mobilité réduite à se rendre au travail, à l'épicerie et partout ailleurs. Elle fera cela d'une manière écologique et durable qui protège notre environnement. Nous travaillons pour offrir du transport en commun à tous les Canada et financer des projets qui font une grande différence dans la vie des gens. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L’électrification de notre réseau de transport en commun est un élément clé de notre plan climatique et de notre démarche vers la carboneutralité. Cet important financement aidera à soutenir nos collectivités en nous permettant d’augmenter la capacité et l’accessibilité du transport en commun tout en réduisant notre empreinte carbone. Ce projet démontre ce que nous pouvons faire lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour investir dans les infrastructures afin de bâtir des collectivités plus propres, plus saines et plus durables pour tout le monde. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Grâce à ce financement additionnel, le centre HandyDART de View Royal deviendra une installation de pointe et durable qui desservira la population croissante de la région du Grand Victoria maintenant et au cours des prochaines décennies. En fournissant des options de transport en commun accessibles dans la région, nous nous assurons que les gens de tous âges et de toutes capacités peuvent se rendre là où ils doivent aller de façon sécuritaire et efficace. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B.

« Il est essentiel que ceux qui ont des besoins d'aide à la mobilité aient accès à un réseau de transport en commun abordable et efficace. Cet investissement additionnel aidera à fournir un accès à ceux qui en ont besoin, électrifiera complètement le nouveau centre d'exploitation et de maintenance HandyDART de View Royal et nous aidera à respecter nos objectifs de réduction des émissions de CleanBC. »

Mitzi Dean, député d'Esquimalt-Metchosin

« Ce financement nous aidera à mettre en place une installation capable de supporter un futur parc de véhicules entièrement électriques, pour que nous puissions continuer d'exploiter ces services handyDART essentiels de la manière la plus durable possible. Nous sommes heureux que ce financement des gouvernements fédéral et provincial contribue également à la construction du premier bâtiment LEED Gold de BC Transit dans la province, qui répond à des normes élevées en matière de conception et d'exploitation durables. »

Erinn Pinkerton, présidente et dirigeante principale de BC Transit

« Ce nouvel emplacement plus central à View Royal permettra à BC Transit de gérer plus efficacement les services handyDART et d'étendre cet important service à toute la région. La VRTC est reconnaissante de travailler avec ses partenaires de tous les ordres de gouvernement pour soutenir l'expansion des services de transport en commun dans le district régional de la capitale. »

Ryan Windsor, président de la Victoria Regional Transit Commission

Le financement conjoint du projet a été annoncé pour la première fois en 2019. Le financement total de plus de 83,5 millions de dollars pour ce projet comprend la contribution du gouvernement du Canada de plus de 21,8 millions de dollars, la contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique de plus de 40,1 millions de dollars et la contribution de la Victoria Regional Transit Commission de 21,6 millions de dollars.

de plus de 21,8 millions de dollars, la contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique de plus de 40,1 millions de dollars et la contribution de la Victoria Regional Transit Commission de 21,6 millions de dollars. En juillet 2019, BC Transit a annoncé son programme pour un parc de véhicules à faibles émissions de carbone, qui s'aligne sur l'initiative CleanBC de la province et constitue un élément central de la vision stratégique pour l'avenir de BC Transit.

Le programme du parc de véhicules à faibles émissions de carbone, créé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, comprend une stratégie de remplacement du parc de véhicules sur 10 ans afin de remplacer plus de 1 200 autobus par des autobus électriques.

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Transports en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Transports en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements ciblant les transports en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction et réduisent la pollution tout en rendant la vie plus abordable.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 55 projets d'infrastructure ou groupes de projets relevant du volet Infrastructure de transport en commun ont été financés en C.‑B., avec une contribution fédérale totale de plus de 2,5 milliards de dollars et une contribution provinciale totale de près de 3,9 milliards de dollars.

Au cours des huit prochaines années, le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera disponible pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera disponible pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars dans des milliers de projets de transport en commun dans des collectivités d'un bout à l'autre du pays.

a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars dans des milliers de projets de transport en commun dans des collectivités d'un bout à l'autre du pays. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

