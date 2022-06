WATERLOO, ON, le 28 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Dave Jaworsky, maire de Waterloo, ont annoncé un financement combiné de près de 3 millions de dollars pour rénover le centre communautaire Albert McCormick de Waterloo.

Le centre communautaire Albert McCormick est une installation de 70 000 pieds carrés qui offre une multitude d'espaces et de services ouverts et accessibles. Il abrite une succursale de la bibliothèque publique de Waterloo, un aréna et des aires de rassemblement utilisées pour soutenir une variété de programmes récréatifs, sportifs et éducatifs. Le financement annoncé aujourd'hui servira à rénover l'installation afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions grâce à la modernisation de l'éclairage et de l'enveloppe du bâtiment. Ces améliorations permettront de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 31 %, et les émissions de gaz à effet de serre de 101 tonnes par année. Les travaux comprendront des améliorations aux espaces abritant la patinoire, les rendant fonctionnels toute l'année. Le financement permettra également d'améliorer l'accessibilité et l'inclusivité de l'installation grâce à l'ajout de cabines accessibles dans chaque salle de bain existante et à l'ajout d'une salle de bain universelle.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI), tandis que la ville de Waterloo fournit près de 600 000 $.

Citations

« L'investissement de gouvernement fédéral permettra de moderniser le centre communautaire Albert McCormick afin qu'il puisse vraiment servir tous les résidents de Waterloo, peu importe leurs capacités, tout en respectant les normes environnementales et de durabilité les plus élevées. Je suis très heureux que des générations de résidents de Waterloo puissent bénéficier de ce partenariat entre notre gouvernement et la ville de Waterloo. »

L'honorable Bardish Chagger, député de Waterloo, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cette subvention est une autre façon concrète pour la Ville de Waterloo de faire avancer des projets qui améliorent la qualité de vie dans notre ville. Le centre communautaire Albert McCormick est un important carrefour communautaire, et ces améliorations en font une installation encore plus accueillante tout en fonctionnant de manière plus écologique. Ce projet reflète deux des priorités stratégiques établies par le conseil au début de son mandat : l'équité, l'inclusion et le sentiment d'appartenance, et la durabilité et l'environnement. »

Dave Jaworsky, maire de Waterloo

Faits en bref

Le financement fédéral dans le cadre du projet est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Le projet annoncé aujourd'hui est financé dans le cadre de l'appel d'offres continu de la PBCVI pour les petits et moyens projets de rénovation, dont le coût total admissible varie entre 100 000 $ et 2 999 999 $.

2 999 999 $. Lancé en avril 2021, le PBCVI est un programme de 1,5 milliard de dollars qui soutient les rénovations, les réparations ou les améliorations écologiques et accessibles des bâtiments communautaires publics existants et la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public pour les collectivités mal desservies et ayant des besoins élevés au Canada .

. Au moins 10 % du financement est alloué à des projets à l'intention des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Ce programme aidera le gouvernement du Canada à atteindre ses objectifs de réduction des émissions d'ici 2030 et son objectif de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de réduction des émissions d'ici son objectif de carboneutralité d'ici 2050. Les candidats ayant de grands projets de rénovation de bâtiments communautaires existants ou de nouveaux projets de construction de bâtiments communautaires dont les coûts totaux admissibles varient entre 3 et 25 millions de dollars ont été acceptés dans le cadre d'un processus de sélection concurrentiel qui s'est terminé le 6 juillet 2021. Un deuxième concours est prévu plus tard en 2022. Les détails concernant le deuxième concours seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales ou régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à présenter une demande dans le cadre du processus d'admission continu et/ou du processus d'admission par concours sur le site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada prévoit 64 nouvelles mesures et des investissements de 15 milliards de dollars pour favoriser une économie et un environnement sains.

