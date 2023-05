TECUMSEH, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et député de Windsor-Tecumseh, et Gary McNamara, maire de la municipalité de Tecumseh, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 3,6 millions de dollars pour électrifier une portion de la flotte d'autobus de Tecumseh et élargir son réseau de transport actif.

Grâce à cet investissement, la ville de Tecumseh remplacera deux autobus au diesel par des bus électriques accessibles et installera une nouvelle station de recharge. Dans le cadre du service à itinéraire fixe du lundi au vendredi et du service à la demande le samedi qu'offre Tecumseh, ces nouveaux bus permettront aux habitants de continuer à avoir accès à des options de transport en commun abordables et pratiques tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le service sera offert à partir du 1er juin à l'intérieur des limites de Tecumseh, avec des connexions au système de transport en commun de la ville de Windsor et à un quartier commercial de Lakeshore.

Cet investissement permettra également la construction d'un sentier polyvalent de près de 2,5 kilomètres le long du chemin Lesperance, de Riverside Drive à First Street, et sur le boulevard Little River, du chemin Lesperance à l'entrée du réseau de sentiers de Windsor sur la rue Gauthier.

Cet investissement améliorera l'accès à un réseau de près de 30 kilomètres de sentiers de transport actif dans la ville et les communautés voisines. Il facilitera l'accès aux magasins, aux centres communautaires, aux plus de 200 acres d'espaces verts répartis dans 37 parcs de la ville, ainsi qu'aux collectivités voisines de Windsor et de Lakeshore.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Construire des communautés plus fortes et plus saines nécessite une vision, un travail acharné et un partenariat. Je suis fier d'avoir travaillé en collaboration avec le maire McNamara et le conseil municipal pour réaliser le plus important investissement fédéral dans les transports en commun et les transports actifs de l'histoire de la ville de Tecumseh. En contribuant à l'achat de bus électriques et en améliorant l'accès aux pistes cyclables et aux sentiers pédestres, le gouvernement du Canada veille à ce que les résidents de Tecumseh aient accès à des options de transport actif durables et de grande qualité pour les années à venir. »

Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et député de Windsor-Tecumseh, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En développant nos trajets de transport actif et en ajoutant des solutions de transport en commun sans émissions, nous pouvons aider à améliorer les liens communautaires et contribuer à rendre Tecumseh plus propre et plus verte. Nous tenons à remercier sincèrement le gouvernement du Canada d'avoir financé ces projets par l'intermédiaire du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural et du Fonds pour le transport actif. Il est important d'investir dans les infrastructures locales, car elles sont essentielles à la promotion de modes de vie sains et dans le mieux-être de notre collectivité. »

Gary McNamara, maire de Tecumseh

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 3 696 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR) et du Fonds pour le transport actif (FTA), et la municipalité de Tecumseh fournit 2 014 000 $.

investit 3 696 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR) et du Fonds pour le transport actif (FTA), et la municipalité de fournit 2 014 000 $. Le financement fédéral est conditionnel à la conclusion d'une entente de contribution.

Le FSTCR vise à faciliter les déplacements des Canadiens des régions rurales et éloignées au sein de leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe totale de 250 millions de dollars du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural sera alloué à des projets qui bénéficieront aux populations et aux collectivités autochtones.

À compter du 20 janvier 2023, les demandes au titre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural - volet Projets d'investissement sont acceptées en continu. Ce volet aide à couvrir les coûts d'immobilisation tels que l'achat de véhicules ou de plateformes numériques, ainsi que le soutien à l'achat de véhicules à émissions nulles.

Dans le cadre du volet Projets d'investissement, les demandeurs admissibles peuvent solliciter des contributions allant jusqu'à 3 millions de dollars pour aider à couvrir les coûts d'investissement d'une solution de transport en commun nouvelle ou élargie (par exemple, l'achat de véhicules ou de plateformes numériques), et jusqu'à 5 millions de dollars pour soutenir des solutions de transport en commun sans émissions (par exemple, pour l'achat d'un ou de plusieurs véhicules à émissions nulles).

Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales, les administrations locales et régionales, telles que les districts de services, et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au titre du Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles dans des circonstances particulières. Bien que la première période de réception des demandes générales ait pris fin le 31 mars 2022, les demandes concernant des projets de planification et d'immobilisations provenant de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural et le Fonds pour le transport actif viennent compléter le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

