QUINTE WEST, ON, le 9 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Mark Gerretsen, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Kingston et les Îles, Jim Harrison, maire de Quinte West, et Josipa Petrunić, présidente-directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), ont annoncé un investissement conjoint de 125 000 $ pour la planification de la transition de Quinte Transit vers un parc entièrement composé de véhicules à zéro émission.

Grâce à cet investissement, la Ville de Quinte West et Quinte Transit achèveront la planification nécessaire pour passer à un parc entièrement composé de véhicules à zéro émission, ce qui comprend l'évaluation des aspects économiques, technologiques et environnementaux du déploiement de véhicules de transport en commun à zéro émission.

Les véhicules à zéro émission offrent un mode de transport plus silencieux et confortable aux usagers du transport collectif tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« La Ville de Quinte West prend activement des mesures pour réduire son empreinte carbone, et je suis enthousiaste à l'idée de collaborer avec elle et avec Quinte Transit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre la crise climatique actuelle. Il est nécessaire de déployer des efforts collectifs pour atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. »

Mark Gerretsen, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce aux investissements du gouvernement fédéral et de la Ville de Quinte West, on avance dans la bonne direction pour ce qui est d'atteindre notre objectif de faire passer Quinte Transit à un parc de véhicules à zéro émission. Cette annonce est un bon exemple de la façon dont les administrations fédérale et municipale peuvent travailler ensemble pour mettre en place des infrastructures de transport en commun durables qui minimisent l'empreinte environnementale de notre collectivité. »

Jim Harrison, maire de Quinte West

« L'électrification des réseaux de transport en commun n'est pas seulement un changement technologique, c'est un parcours de transformation vers un avenir plus vert et plus durable. Quinte West adopte ce changement, donne l'exemple à suivre et joue son rôle dans l'engagement plus vaste qu'a pris le Canada pour favoriser l'innovation et avoir un impact positif sur l'environnement. Avec des municipalités comme Quinte West et le soutien du gouvernement du Canada, nous pouvons faire avancer les choses, effectuer des changements grâce à l'électrification et ouvrir la voie à un avenir plus propre et plus prometteur. »

Josipa Petrunić, présidente-directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 100 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE), et Quinte Transit, par l'entremise de la Ville de Quinte West , y contribue 25 000 $.

investit 100 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE), et Quinte Transit, par l'entremise de la , y contribue 25 000 $. Quinte Transit est un organisme à but non lucratif qui fournit des services de transport en commun pour la Ville de Quinte West , y compris un service de transport pour les personnes ayant des besoins particuliers et les personnes âgées.

, y compris un service de transport pour les personnes ayant des besoins particuliers et les personnes âgées. Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada . En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités créent des environnements plus propres pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication.

. En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités créent des environnements plus propres pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication. Ce fonds est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission.

, qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission. Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables. Le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à améliorer leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à améliorer leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission. La mission du CRITUC est de soutenir la commercialisation de technologies par le biais de projets de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie, qui apportent une conception innovante à l'écosystème de mobilité intelligente à faible émission de carbone du Canada .

Liens connexes

Fonds pour le transport en commun à zéro émission

https://www.infrastructure.gc.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Banque de l'infrastructure du Canada - Initiative pour des autobus à zéro émission

https://cib-bic.ca/fr/secteurs/transport-en-commun/

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

