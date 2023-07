LONDON, ON, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député de London-Centre-Nord, Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest, Josh Morgan, maire de London, et Josipa Petrunić, présidente-directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), ont annoncé un investissement conjoint de 400 000 $ pour planifier la transition vers des autobus à zéro émission.

Grâce à cet investissement, la Ville de London va mener des activités de planification, y compris des études de faisabilité, de mise en œuvre et de marché, pour appuyer l'acquisition et le déploiement futur d'autobus à zéro émission, ainsi que les infrastructures connexes par la Commission de transport de London.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens.

« Partout au pays, les collectivités prennent l'action climatique au sérieux et s'efforcent de réduire leurs émissions. Le gouvernement du Canada est fier de s'associer à la Ville de London et au CRITUC pour aider la commission de transport en commun de London à planifier un parc d'autobus à zéro émission. La transition vers des autobus à zéro émission offrira aux résidents une option de transport plus propre, plus silencieuse et plus efficace. »

Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tout le monde a un rôle à jouer pour atteindre l'objectif de zéro émission d'ici 2050, et la London Transit Commission s'engage dans cette voie en prenant des mesures pour réduire son empreinte carbone. Je me réjouis de poursuivre la collaboration avec la ville de London afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à la lutte contre la crise climatique actuelle. »

Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest

« London est fière d'être un chef de file dans ce processus d'acquisition novateur. En s'associant à Infrastructure Canada et au CRITUC/CUTZEB, la commission de transport en commun de London sera en mesure d'acquérir des autobus à zéro émission et les infrastructures connexes d'une manière beaucoup plus rentable et efficace qu'elle ne pourrait le faire autrement. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'entamer le processus de conversion de notre parc de véhicules en un parc d'autobus à zéro émission, et nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour cet important investissement. »

Josh Morgan, maire de London

« Les sociétés de transport en commun qui souhaitent faire la transition vers des parcs de véhicules électriques ont besoin de plus que de simples autobus ou chargeurs - elles ont besoin de solutions clés en main qui englobent tous les aspects, de l'installation jusqu'à l'entretien. C'est cette idée qui est à l'origine de la création de CUTZEB. En tant que bénéficiaire de cet important financement gouvernemental, CUTZEB collaborera harmonieusement pour fournir un soutien complet aux sociétés de transport en commun, comme celle de London, dans leur cheminement vers l'électrification. »

Josipa Petrunić, présidente-directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada

« CUTZEB est fière d'aider la commission de transport en commun de London à faire la transition vers un parc d'autobus de transport en commun à zéro émission. Le succès des initiatives durables repose sur la capacité à forger des partenariats, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières municipales. En nous engageant avec des villes comme London, et grâce au soutien continu du gouvernement du Canada, nous pouvons intensifier les efforts qui permettront d'offrir un avenir plus prometteur et plus vert à tous. »

Chris Hill, président du conseil d'administration de l'Initiative d'achat conjoint d'autobus à zéro émission de transport urbain canadien et spécialiste des véhicules de transport en commun électriques chez Fleet Challenge Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 320 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La contribution de la ville de London s'élève à 80 000 $.

investit 320 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La contribution de la ville de London s'élève à 80 000 $. Le projet est coordonné par l'Initiative d'achat conjoint d'autobus à zéro émission de transport urbain canadien (CUTZEB™), qui soutient les organismes de transport en commun dans l'acquisition de technologies de transport en commun zéro émission clés en main. CUTZEB™ propose un processus complet et rentable pour des achats conjoints en réunissant des agences de transport en commun de petite et moyenne taille de tout le Canada .

. Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada . En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités créent des environnements plus propres pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication.

. En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités créent des environnements plus propres pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication. Ce Fonds est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagée, dans le cadre de son Plan de croissance de trois ans à investir 1,5 milliard de dollars dans des autobus à zéro émission.

, qui s'est engagée, dans le cadre de son Plan de croissance de trois ans à investir 1,5 milliard de dollars dans des autobus à zéro émission. Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars sur les huit prochaines années dans un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par an de fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investit 14,9 milliards de dollars sur les huit prochaines années dans un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par an de fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complémente le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables. Le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à améliorer leur niveau de préparation en vue de la transition vers des flottes de bus à zéro émission.

investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à améliorer leur niveau de préparation en vue de la transition vers des flottes de bus à zéro émission. La mission du CRITUC est de soutenir la commercialisation de technologies par le biais de projets de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie, qui apportent une conception innovante à l'écosystème de mobilité intelligente à faible émission de carbone du Canada .

