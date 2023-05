Le gouvernement du Canada et la Ville de Brampton investissent dans la transition vers une flotte d'autobus électriques

BRAMPTON, ON, le 29 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés et députée de Brampton-Ouest, Maninder Sidhu, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères et député de Brampton-Est, Patrick Brown, maire de Brampton au nom du conseil municipal de Brampton, et Josipa Petrunić, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), ont annoncé un investissement conjoint de 1,1 million de dollars pour planifier l'électrification du réseau de transport en commun de Brampton.

Ce financement permettra à Brampton Transit de concevoir sa stratégie de mise en œuvre et son plan de déploiement d'autobus zéro émission qui guideront sa transition vers l'électrification complète de son parc d'autobus. Cette étude, réalisée par le CRITUC, se penchera sur les coûts et les économies, les besoins en véhicules et en installations, le modèle « énergie en tant que service », les ressources, une analyse des risques et une modélisation prédictive avancée du déploiement des autobus.

Il s'agit d'une étape déterminante du plan de la Ville de Brampton visant la réduction de 80 % de ses émissions de gaz à effet serre d'ici 2050. Il est prévu que la transition aux autobus électriques permettra de réduire les émissions d'environ 115 tonnes de CO 2 par autobus par année - près de 53 000 tonnes annuellement -, ce qui équivaut à retirer 12 000 véhicules des routes.

En investissant dans l'infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître notre économie, renforce la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Nos objectifs de réduction des émissions pour 2030 et 2050 sont ambitieux et nécessitent une approche mobilisant l'ensemble de la société. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a fait des investissements historiques dans le transport en commun, soit 26,7 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans tout le pays. Ces investissements s'ajoutent à d'autres mesures annoncées dans le budget de 2023, qui porteront le total des investissements fédéraux à l'égard de l'action climatique à plus de 200 milliards de dollars. Tandis que nous nous dirigeons vers un environnement plus propre, une économie plus verte et des emplois bien rémunérés pour l'avenir, je félicite la Ville de Brampton de faire partie de la solution, car la transition vers des autobus à zéro émission permettra d'offrir des options de transport plus propres et plus efficaces aux résidents de Brampton, et nous aidera à atteindre nos objectifs de réduction des émissions. »

L'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés et députée de Brampton-Ouest, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'élaboration de la stratégie de mise en œuvre et du plan de déploiement d'autobus à zéro émission de Brampton est une étape importante dans la réduction des émissions et l'amélioration de la qualité de vie des résidents. Il s'agit d'un investissement dans le bien-être long terme de la communauté et aidera le Canada à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050. »

Maninder Sidhu, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères et député de Brampton-Est

« La Ville de Brampton est fière de poursuivre sa collaboration avec le CRITUC, le service national de planification de parcs d'autobus zéro émission retenu par le gouvernement du Canada. Je remercie nos partenaires fédéraux pour leur investissement dans la stratégie de mise en œuvre et le plan de déploiement des autobus zéro émission de Brampton. Nous avons besoin de ce plan pour planifier notre transition vers un parc d'autobus zéro émission. L'électrification des autobus de transport en commun prend appui sur la Déclaration d'urgence climatique du Conseil municipal en faveur d'une ville verte, et contribue à l'atteinte des buts établis par le gouvernement du Canada, y compris l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. »

Patrick Brown, maire de Brampton

« La Ville de Brampton et ses partenaires et partisans, le gouvernement du Canada et CUTRIC ont en commun la vision d'un réseau de transport en commun durable et à faible émission de carbone. Je tiens à remercier CUTRIC et le gouvernement du Canada de continuer à collaborer avec Brampton Transit, chef de file dans le domaine du transport durable, et Brampton, en sa qualité de ville verte. Cette stratégie de mise en œuvre est une étape nécessaire dans notre parcours d'électrification, qui est le changement technologique le plus important de l'histoire de Brampton Transit en ce qui concerne l'exploitation des autobus. »

Marlon Kallideen, directeur général de la Ville de Brampton

« L'effort de lutte contre les changements climatiques et de préparation au monde dont le climat est changé commence par l'action des villes. Le CRITUC est fier de travailler avec la Ville de Brampton et Brampton Transit qui, comme nous, sont inspirés par la technologie et la volonté de tracer l'avenir du transport en commun à zéro émission au Canada. Ce projet sera un moteur de transformation du paysage de la mobilité et du carbone au Canada, et nous espérons qu'il encouragera d'autres collectivités à envisager la décarbonisation de leur parc d'autobus de transport en commun. »

Josipa Petrunić, présidente et directrice générale, Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC)

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 800 000 $ dans ce projet par l'entremise du Fonds pour le transport en commun à zéro émission, et la Ville de Brampton y investit 220 000 $.

investit 800 000 $ dans ce projet par l'entremise du Fonds pour le transport en commun à zéro émission, et la y investit 220 000 $. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 26,7 milliards de dollars dans des projets de transport en commun pour des collectivités du pays. Il s'agit du plus gros investissement dans le transport en commun de l'histoire du Canada .

a investi plus de 26,7 milliards de dollars dans des projets de transport en commun pour des collectivités du pays. Il s'agit du plus gros investissement dans le transport en commun de l'histoire du . Lancé en 2021, le Fonds pour le transport en commun à zéro émission offre une aide aux exploitants d'autobus de transport en commun et d'autobus de transport scolaire du Canada qui veulent électrifier leurs flottes.

qui veulent électrifier leurs flottes. Le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur 5 ans par l'intermédiaire du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin de permettre au CRITUC de travailler avec des exploitants d'autobus de transport en commun pour terminer le travail de planification et renforcer la préparation à la transition vers des flottes d'autobus zéro émission.

investit 10 millions de dollars sur 5 ans par l'intermédiaire du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin de permettre au CRITUC de travailler avec des exploitants d'autobus de transport en commun pour terminer le travail de planification et renforcer la préparation à la transition vers des flottes d'autobus zéro émission. Le CRITUC a pour mission d'appuyer la commercialisation de technologies dans le cadre de projets collaboratifs de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie, qui apportent une conception innovante à l'écosystème de mobilité intelligente à faible émission de carbone du Canada .

