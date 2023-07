SAULNIERVILLE, NS, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings-Hants, et Yvon LeBlanc, préfet de la Municipalité du district de Clare, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 2,9 millions de dollars pour rénover le Centre des anciens combattants de Clare à Saulnierville.

Cet investissement permettra d'améliorer l'accessibilité de l'édifice, entre autres grâce à l'ajout d'un nouveau point d'entrée accessible avec une rampe en béton et un ascenseur intérieur. Il permettra également d'installer de panneaux solaires photovoltaïques qui produiront de l'énergie renouvelable et réduiront les coûts d'exploitation. De plus, le revêtement extérieur du bâtiment sera refait dans une perspective de durabilité, et une nouvelle façade sera construite. À l'intérieur, de nombreuses rénovations et mises à niveau de l'équipement seront effectuées, ce qui comprend l'installation d'un nouveau système de chauffage et de refroidissement, la modernisation des systèmes électriques et de l'éclairage, la construction de nouvelles toilettes accessibles, la rénovation de la cuisine, la construction d'une chambre froide, l'installation de nouvelles cloisons sèches et l'application de nouvelle peinture.

Ces améliorations devraient permettre de réduire annuellement la consommation d'énergie du bâtiment d'environ 31,9 % et les émissions de gaz à effet de serre de 33,2 tonnes. En outre, les améliorations permettront de créer un environnement accessible pour les utilisateurs et de prolonger la durée de vie du bâtiment, tout en renforçant sa polyvalence et en améliorant son apparence globale.

Le Centre des anciens combattants de Clare à Saulnierville se situe dans la plus grande communauté rurale acadienne de la Nouvelle-Écosse. Le centre est beaucoup utilisé par des groupes issus de tous les secteurs et de toutes les catégories démographiques. De plus, on y organise de nombreux événements annuels.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'investissement du gouvernement du Canada permettra de faire en sorte que le Centre des anciens combattants de Clare demeure un endroit accueillant et inclusif pour tous les membres de la communauté. Les rénovations permettront à celle-ci de continuer à organiser avec succès des événements culturels dans un environnement confortable. De plus, parce qu'il réduit l'empreinte carbone de l'installation, ce projet contribue aux efforts provinciaux et fédéraux d'atténuation des changements climatiques. »

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La modernisation du Centre des anciens combattants de Clare est nécessaire et bien méritée. Le bâtiment est utilisé au quotidien par des résidents de la municipalité, et je suis certain que les rénovations planifiées plairont à tous ceux qui font bon usage de l'espace public. Les travaux prévus amélioreront assurément l'esthétique du bâtiment, mais aussi des éléments plus fonctionnels comme son accessibilité et son empreinte carbone. »

Yvon LeBlanc, préfet de la Municipalité du district de Clare

Faits en bref

Notre gouvernement investit de 2 356 494 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La Municipalité du district de Clare contribue à hauteur de 589 124 $.

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

