Communiqué conjoint de PrairiesCan et de la Fédération des Métis du Manitoba

WINNIPEG, MB, le 4 juill. 2023 /CNW/ - La création d'occasions économiques égales et inclusives est une étape essentielle de la réconciliation. L'établissement d'un partenariat de nation à nation entre la Fédération des Métis du Manitoba (FMM) et le gouvernement du Canada a permis d'ouvrir le dialogue afin de soutenir la participation économique de la communauté des Métis de la rivière Rouge.

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, et David Chartrand, président de la FMM, ont annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 4,98 millions de dollars visant à soutenir deux projets.

Le gouvernement du Canada et la Fédération des Métis du Manitoba annoncent un partenariat afin de soutenir le développement économique et communautaire des Métis et le nouveau Centre national du patrimoine des Métis de la rivière Rouge (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Sur le total des fonds annoncés, quatre millions de dollars soutiendront la création de Développement économique et communautaire des Métis (DECM). Cette initiative sera mise en place et administrée par la FMM et soutiendra le développement économique et communautaire local. L'DECM donnera accès aux entrepreneurs et aux communautés métisses de la rivière Rouge à des services de conseil aux entreprises, à des activités de mobilisation communautaire, à une expertise sectorielle et à des possibilités d'orientation. Cet investissement de PrairiesCan devrait permettre de créer 32 emplois, d'aider 100 petites et moyennes entreprises, de fournir des services de conseil à 750 entreprises et de créer, de maintenir ou d'agrandir 10 entreprises.

Les 980 000 dollars accordés par PrairiesCan serviront au développement et à la promotion du nouveau Centre national du patrimoine des Métis de la rivière Rouge (CNPMRR), situé à l'angle des rues Portage et Main, dans le centre-ville de Winnipeg, au cœur de la Nation métisse de la rivière Rouge. Cet investissement permettra de financer de nouvelles expositions pour les visiteurs, ainsi que des affichages et des installations numériques sur la façade extérieure du bâtiment. Une fois achevé, le CNPMRR devrait attirer plus de 25 000 visiteurs par an.

Citations

« La Fédération des Métis du Manitoba, le gouvernement national des Métis de la rivière Rouge, est heureuse de pouvoir compter sur un partenariat solide en matière de réconciliation avec le Canada. Nous sommes les partenaires du Canada dans la Confédération et une puissance économique moderne. Notre Centre du patrimoine des Métis de la rivière Rouge, situé au carrefour emblématique des rues Portage et Main, sera le cœur de notre patrie et un lieu où les visiteurs pourront s'imprégner de notre histoire. La création d'un service distinct de développement économique et communautaire pour les Métis contribuera à revitaliser les économies traditionnelles - la pêche, le piégeage et l'artisanat - en soutenant plus d'un millier d'entrepreneurs métis de la rivière Rouge, qui transmettront ces pratiques à la prochaine génération d'entrepreneurs. »

-David Chartrand. LL. D. (hon.), O.M., président, Fédération des Métis du Manitoba

« Le partenariat permanent entre le Canada et la Fédération des Métis du Manitoba (FMM) constitue une étape importante sur la voie de la réconciliation. La création du nouveau Centre national du patrimoine des Métis de la rivière Rouge et l'Initiative de développement économique et communautaire des Métis aidera le peuple métis à raconter son histoire, à saisir les occasions de développement économique et à renforcer le réseau culturel et économique de la FMM. Notre gouvernement continuera à être un partenaire solide dans la croissance d'une économie qui fonctionne pour tout le monde ».

-L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

Faits en bref

Le Centre national du patrimoine des Métis de la rivière Rouge permettra aux citoyens métis de raconter leur histoire. Il permettra également à la population canadienne de découvrir le patrimoine, la langue, la culture, les méthodes de gouvernance et les contributions des Métis de la rivière Rouge avant, pendant et après la Confédération.





La Fédération des Métis du Manitoba établira et administrera Développement économique et communautaire des Métis.





établira et administrera Développement économique et communautaire des Métis. L'Initiative de développement économique et communautaire des Métis s'harmonise avec l'objectif de mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment le droit de maintenir et de renforcer les mécanismes d'autodétermination, y compris le statut politique et les institutions juridiques, économiques, sociales et culturelles, tout en conservant leur droit de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle du Canada .

Liens connexes

Fédération des Métis du Manitoba (en anglais)

Développement économique et diversification des collectivités

Fonds d'aide au tourisme

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Renseignements: Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Chris Minaker, Directrice, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Kat Patenaude, Conseillère en relations avec les médias, Fédération des Métis du Manitoba, [email protected]