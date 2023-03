PRINCE RUPERT, BC , le 2 mars 2023 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens subissent les impacts des changements climatiques. En investissant dans des initiatives mises en œuvre par les collectivités pour réduire la pollution et soutenir des infrastructures locales efficaces, nous pouvons bâtir des collectivités fortes et en santé pour tous. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans des solutions intelligentes et durables dans toutes les régions du pays.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et la présidente de la FCM, Taneen Rudyk, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 487 000 $ à la Ville de Prince Rupert pour installer une nouvelle technologie de traitement des eaux usées et explorer comment celle-ci peut être intégrée aux sols et aux plantes locaux ainsi qu'aux autres éléments du paysage naturel. Si ce nouveau système donne de bons résultats, il pourrait être déployé dans l'ensemble de la ville, ce qui permettrait à la fois de réduire les coûts de façon sensible et d'améliorer la qualité des eaux du port de Prince Rupert, entraînant ainsi un environnement marin plus sain et des possibilités de loisirs accrues.

Ce projet pilote s'appuie sur les résultats d'une étude de faisabilité réalisée par la Ville de Prince Rupert en 2020. Cette étude, également financée par le Fonds municipal vert (FMV), a fait ressortir les avantages de ce type de technologie pour le traitement des eaux usées et défini un site optimal pour l'essai pilote.

Le financement annoncé aujourd'hui provient du Fonds municipal vert, un programme financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter des pratiques durables plus rapidement. En offrant aux municipalités une unique combinaison de financement de projets, de ressources et de formation, le FMV leur procure les outils dont elles ont besoin pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« En investissant dans des infrastructures durables, nous assurons des collectivités plus propres et plus saines à nos enfants et petits-enfants. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à un système de gestion des eaux usées novateur qui réduira les coûts pour la municipalité et améliorera la qualité de l'eau pour les résidents. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Nous devons absolument travailler ensemble pour relever les défis constants liés à la crise climatique. Des municipalités de partout au Canada apportent leur contribution en adoptant des solutions novatrices qui créent des emplois et permettent de bâtir des collectivités pouvant résister aux changements climatiques. Nous devons aller plus loin. Les investissements dans les infrastructures vertes au sein des collectivités canadiennes amélioreront la qualité de l'air, renforceront notre économie et nous placeront sur la voie d'un avenir carboneutre. Je félicite la ville de Prince Rupert pour son leadership dans la recherche de solutions novatrices liées à la gestion des eaux usées. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gouvernements municipaux ont accès à des ressources limitées et, pourtant, ils assument une énorme responsabilité dans le traitement adéquat des eaux usées des collectivités. D'où l'importance de l'annonce d'aujourd'hui du Fonds municipal vert (FMV). Soutenu par nos partenaires fédéraux, le FMV outille les municipalités afin qu'elles produisent de solides résultats. Ensemble, nous aidons les gouvernements municipaux de l'ensemble de la Colombie-Britannique à bâtir des collectivités plus vertes et plus saines. »

Taneen Rudyk, présidente de la FCM

« La Ville de Prince Rupert est emballée de mettre à l'essai un nouveau système de traitement des eaux usées. S'il est fructueux, il pourrait engendrer des économies en capital considérables et devenir une approche innovante de traitement pour d'autres collectivités côtières également. Prince Rupert a des besoins importants en matière de traitement des eaux usées, et nous sommes reconnaissants envers la FCM de soutenir cette importante initiative. »

Herb Pond, maire de la Ville de Prince Rupert

