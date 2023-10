ÎLE FOGO, NL, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Les solutions de logement abordable durable adoptées dans des collectivités locales peuvent contribuer à la fois à l'action climatique et à fournir un logis aux personnes à faible revenu. La réduction de consommation d'énergie aide ainsi à réduire les émissions et peut réduire les coûts pour les Canadiens.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé aujourd'hui une série d'investissements totalisant 82 300 $ dans le cadre de l'initiative Logement abordable durable du Fonds municipal vert pour explorer des possibilités de construction de logements abordables et peu énergivores dans le Canada atlantique.

Résidences Cocagnes inc., un nouvel organisme sans but lucratif de la petite municipalité rurale de Cocagne, au Nouveau-Brunswick, recevra 25 000 $ pour étudier la faisabilité de la construction d'un immeuble de 20 logements abordables et écoénergétiques pour les aînés.

La municipalité de Saint-Isidore, au Nouveau-Brunswick, recevra 20 000 $ pour élaborer un plan visant à fournir des logements plus abordables et plus durables aux aînés de sa collectivité.

Fogo Island Growth inc, un organisme à but non lucratif basé à Terre-Neuve-et-Labrador, recevra 19 220 $ pour effectuer une évaluation afin de mieux comprendre les besoins en matière de logement et de durabilité de la collectivité insulaire côtière de l'île Fogo.

La Spryfield Social Enterprise & Affordable Housing Society, un organisme à but non lucratif de Nouvelle-Écosse, recevra 18 080 $ pour examiner de quelle façon intégrer des pratiques et des technologies de construction écologiques dans un projet visant la création de 40 à 60 logements abordables à Halifax.

Le financement annoncé aujourd'hui provient d'une dotation de 300 millions de dollars du gouvernement fédéral à l'initiative Logement abordable durable dans le cadre du complément de 950 millions de dollars alloué au FMV dans le budget de 2019. Ce financement aide les fournisseurs à construire des logements abordables à consommation nette zéro ou à rénover des logements existants pour en améliorer le rendement énergétique.

« L'annonce faite aujourd'hui dans le Canada atlantique aidera les municipalités de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador à abaisser les factures d'énergie des ménages tout en créant une économie plus durable et plus prospère d'un océan à l'autre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En investissant dans des logements écoénergétiques, nous créons des collectivités saines et viables au Canada atlantique. Les solutions de logement innovantes favorisent l'emploi, renforcent la résilience climatique et réduisent le coût de la vie. Des initiatives comme celle que nous annonçons aujourd'hui soutiennent le développement d'options de logements écoénergétiques plus abordables dans le Canada atlantique. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les personnes âgées ont bâti ce pays - et elles méritent une retraite digne. À l'heure où bon nombre d'entre elles à Cocagne et ailleurs au Nouveau-Brunswick peinent à faire face au coût de la vie, cet investissement aidera à leur offrir un endroit abordable et confortable où passer une retraite agréable. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« L'annonce faite aujourd'hui en Nouvelle-Écosse affermit la position d'Halifax dans le peloton de tête des villes durables. Ces investissements y feront progresser l'aménagement de bâtiments propres, pour créer une ville propre et prospère. »

Andy Fillmore, député d'Halifax

« Les municipalités ont une influence sur plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du Canada. C'est pourquoi il est essentiel qu'elles constituent, avec leurs partenaires des collectivités locales, une partie importante de la solution pour bâtir un Canada plus durable. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, le Fonds municipal vert de la FCM contribue non seulement à réduire la consommation d'énergie et les émissions, mais aussi à diminuer les coûts pour les locataires de logements abordables. Cette annonce est une nouvelle preuve qu'ensemble, avec le gouvernement fédéral et d'autres partenaires, il est possible de créer un Canada plus vert et plus abordable. »

Scott Pearce, président de la FCM

