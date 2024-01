PETERBOROUGH, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Alors que jusqu'à 50% des émissions municipales sont liées à la consommation d'énergie par les bâtiments publics, les municipalités jouent un rôle central dans la lutte aux changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement fédéral et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) financent la mise en œuvre de solutions vertes dans l'ensemble du pays.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Whitby, Ryan Turnbull, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé qu'un investissement de 9,3 millions de dollars (1 226 080 $ en subventions et 8 173 910 $ en prêts) sera effectué par le biais du Fonds municipal vert pour la construction d'une caserne de pompiers carboneutre à Peterborough, en Ontario.

La nouvelle caserne remplacera la caserne 2 de Carnegie Road, vieille de plus d'un demi-siècle et ne permettant pas de répondre aux besoins municipaux. Grâce à une conception écoénergétique tirant parti de l'utilisation d'énergie renouvelable, le nouveau bâtiment sera carboneutre. Le projet visera la certification du Conseil du bâtiment durable du Canada, notamment avec l'installation de systèmes de contrôle automatisés, de thermopompes géothermiques, de panneaux solaires photovoltaïques et d'un système de récupération de la chaleur. Le bâtiment sera construit avec des pièces massives de bois au lieu du béton, de l'acier ou de l'aluminium, ce qui permettra d'obtenir une structure durable à faible empreinte carbone. Il comprendra également des dispositifs permettant d'économiser l'eau et sera configuré de manière à réduire les risques d'inondation et à répondre aux normes opérationnelles. La conception écologique devrait permettre à la Ville d'économiser environ 24 270 dollars par an en frais d'exploitation.

Le Fonds municipal vert (FMV) est géré par la FCM et financé par une dotation importante du gouvernement du Canada. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter rapidement des pratiques de développement durable. Sa combinaison unique d'offres de financement, de ressources et de formations donne aux municipalités les outils dont elles ont besoin pour améliorer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Citations

« Le financement annoncé aujourd'hui pour Peterborough renforcera la sécurité de ses citoyens tout en favorisant l'action climatique. En investissant dans l'énergie renouvelable et les bâtiments à faible empreinte carbone, nous faisons ce qu'il faut pour créer des emplois bien rémunérés, réduire les factures d'énergie et lutter contre les changements climatiques pendant de nombreuses années. Félicitations à la Fédération canadienne des municipalités et à toutes les personnes qui contribuent à cet important projet. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« RNCan et la Fédération canadienne des municipalités ont aujourd'hui fait une annonce de toute première importance : l'octroi d'un investissement de 9,3 millions de dollars du Fonds municipal vert pour la construction d'une caserne carboneutre à la fine pointe à Peterborough, en Ontario. Ce projet transformateur, qui vise à remplacer la caserne 2 vieillissante, fera appel à l'énergie renouvelable, la construction en bois massif et des technologies d'économie d'eau. Grâce à ce projet, la Ville montre toute l'importance qu'elle accorde à la durabilité et fera chaque année des économies substantielles de 24 270 $ sur ses coûts d'exploitation. »

Ryan Turnbull

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Whitby

« Avec ce projet, Peterborough fait un pas en avant dans la lutte contre les changements climatiques. La nouvelle conception et la modernisation d'infrastructures municipales essentielles pour les rendre plus respectueuses de l'environnement, comme cette caserne de pompiers, font partie de la manière dont le Canada parviendra à atteindre ses objectifs climatiques, tout en permettant à la ville de réaliser des économies énergétiques. Il s'agit d'un investissement dans notre avenir, et je tiens à remercier la ville de Peterborough pour son leadership et son partenariat dans la réalisation de ce projet. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les municipalités ont un impact sur la moitié des émissions des gaz à effet de serre du Canada, notamment en grande partie en raison des bâtiments publics. C'est pourquoi il est si important qu'elles soient responsables ou participent à des initiatives locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'annonce d'aujourd'hui en est une nouvelle fois la preuve : le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités est présent aux côtés du gouvernement fédéral pour aider les collectivités locales alors qu'elles cherchent à être davantage durables. Ensemble, nous nous dirigeons vers un futur plus durable. »

Scott Pearce

Président de la FCM

« La nouvelle caserne 2 sera le premier bâtiment de la Ville carboneutre de par sa conception, sa construction et sa certification, y compris sur le plan des performances écoénergiques. L'investissement clé d'aujourd'hui dans les services d'incendie de la Ville de Peterborough améliorera la sécurité en réduisant les temps de réponse aux urgences mais aussi en protégeant notre environnement puisque la caserne sera carboneutre. Merci au gouvernement fédéral d'investir dans une infrastructure communautaire carboneutre à Peterborough. »

Jeff Leal

Maire de la Ville de Peterborough

