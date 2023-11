ST. ALBERT, AB, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Les dirigeants fédéraux et municipaux travaillent ensemble pour bâtir des collectivités durables, abordables et saines pour la population canadienne. C'est pourquoi les projets de rénovation des bâtiments communautaires bénéficient du soutien du gouvernement du Canada et de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la FCM, ont annoncé un investissement de 5 millions de dollars pour la rénovation du centre de loisirs Fountain Park à St. Albert, en Alberta, dans le cadre de l'initiative Rénovation de bâtiments de loisirs du Fonds municipal vert (FMV).

Les travaux devraient permettre d'apporter des améliorations importantes à ce bâtiment vieux de 45 ans, pour qu'il devienne plus écoénergétique alors qu'il n'a connu aucune rénovation d'envergure depuis 1999. Grâce à une série de mesures d'amélioration écoénergétique, notamment l'installation de chaudières à haut rendement, la modernisation du système d'éclairage, l'installation de fenêtres plus efficaces et le remplacement des unités de traitement de l'air existantes, les coûts des services publics du bâtiment devraient diminuer de plus de

98 000 dollars par an et la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre devraient être réduites de 30 % et 42 %, respectivement.

Ces améliorations seront réalisées grâce au soutien financier du Fonds municipal vert, qui est administré par la FCM et financé par le gouvernement du Canada. Depuis plus de 20 ans, le FMV aide les municipalités à progresser plus rapidement sur la voie de la durabilité. Son offre unique en matière de financement, de ressources et de formation donne aux municipalités les outils dont elles ont besoin pour accroître leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

L'initiative Rénovation de bâtiments de loisirs est un volet de l'investissement fédéral de 950 millions de dollars dans le Fonds municipal vert de la FCM et vise à accroître l'efficacité énergétique et à réduire les émissions dans l'ensemble du Canada.

Citations

« Les rénovations écoénergétiques créent des emplois durables, réduisent les factures d'énergie et contribuent à la lutte aux changements climatiques. Le gouvernement du Canada est heureux d'apporter son soutien aux citoyens de St. Albert, en Alberta, en investissant 5 millions de dollars pour la rénovation du centre de loisirs Fountain Park, qui permettra de réduire la consommation énergétique de 30 % et les émissions presque de moitié. Félicitations à toutes les personnes qui participent à cet important projet local. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Pour combattre les changements climatiques, il faut que tous les ordres de gouvernement unissent leurs efforts et investissent dans les technologies renouvelables, réduisent les coûts énergétiques et créent des emplois durables. Aujourd'hui, en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités, cet investissement fédéral visant la rénovation écoénergétique du centre de loisirs Fountain Park aidera les citoyens de St. Albert en réduisant les coûts et les émissions ainsi qu'en leur assurant l'accès à des activités récréatives dans l'avenir. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Les municipalités ont une influence sur les émissions de gaz à effet de serre et elles détiennent de nombreux bâtiments tels que des arénas, des piscines et des centres de loisirs. Y apporter des rénovations peut donc contribuer de façon substantielle à notre action en faveur du climat. C'est pourquoi le Fonds municipal vert de la FCM et le gouvernement du Canada soutiennent des projets tels que celui qui consiste à rénover le centre de loisirs Fountain Park. Ces projets sont essentiels afin que le Canada puisse atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050 et réduise les coûts pour les gouvernements locaux et les résidents. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada plus vert et plus abordable. »

Scott Pearce

Président de la FCM

