LAVAL, QC , le 26 mars 2024 /CNW/ - Les résidents de Laval et des environs auront accès à un nouvel endroit pour se réunir et pratiquer leurs activités favorites grâce à un investissement conjoint de 25 millions $ du gouvernement fédéral et de la Communauté hellénique du Grand Montréal qui permettra de soutenir la construction d'un nouveau centre communautaire écoénergétique au cœur du quartier de Chomedey.

Annoncé par le premier ministre, le très honorable Justin Trudeau, le Complexe communautaire Laval profitera à la collectivité en procurant aux résidents un lieu vert et moderne où une multitude d'activités communautaires, récréatives, culturelles et sportives leur seront offertes.

Une économie prospère a besoin d'investissements stratégiques dans les infrastructures vertes pour bâtir un avenir durable pour les Canadiens, avec un accès à de bons emplois, tout en limitant les répercussions sur l'environnement local.

Ce nouveau centre communautaire comprendra entre autre un complexe sportif avec un gymnase double, un théâtre avec une scène, des locaux pour des services sociaux, une bibliothèque, des bureaux et des salles de conférence. Un système photovoltaïque à grande échelle intégré à l'édifice ainsi que des pompes à chaleur à la fine pointe de la technologie permettront également au bâtiment de produire et d'obtenir de l'énergie renouvelable, et ce, sans émission de carbone.

Cette infrastructure de pointe en matière éco-énergique et de carbone net-zéro permettra d'autant plus de sensibiliser les citoyens au développement durable, tout en renforçant la résilience climatique de la collectivité.

Le Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois.



Au moyen d'améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et de nouvelles constructions dans des collectivités mal desservies, ces investissements aideront à garantir que les installations communautaires sont inclusives, accessibles et ont une longue durée de service, tout en aidant aussi le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

« Les bâtiments communautaires sont au cœur des villes et des municipalités canadiennes. Les fonds annoncés aujourd'hui seront consacrés à la construction d'un nouveau complexe moderne et écoénergétique où les résidents de Laval pourront se réunir pour bouger, échanger et se divertir. La construction de nouveaux bâtiments respectueux de l'environnement aidera les Canadiens à créer des collectivités plus saines et plus dynamiques, tout en contribuant à bâtir un avenir plus vert et plus durable pour les générations à venir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les activités communautaires, récréatives et sportives sont essentielles à l'édification de collectivités fortes et unies. Les résidents et les membres de la communauté hellénique de Laval profiteront bientôt d'un nouveau complexe carboneutre, qui sera un atout précieux et une infrastructure maîtresse au service de la communauté pendant de nombreuses années. »

Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Vimy

« L'investissement de 10 millions de dollars réalisé aujourd'hui n'est pas seulement un investissement qui aidera notre communauté hellénique à prospérer pendant de nombreuses années, c'est aussi un investissement dans l'avenir de notre planète. Ce futur centre communautaire écoénergétique garantit que chaque pas que nous ferons à l'avenir sera aussi un pas vers une communauté plus verte et plus résiliente pour les générations futures. »

Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent

« La construction d'infrastructures vertes est essentielle à la réalisation de nos objectifs climatiques. Le projet annoncé aujourd'hui permettra à la Communauté hellénique du Grand Montréal de tirer parti de l'énergie renouvelable pour réduire l'impact environnemental et les coûts d'exploitation de son nouveau centre communautaire. Notre gouvernement continue de collaborer avec ses partenaires pour soutenir des projets qui nous rapprochent de notre objectif de carboneutralité et qui font une réelle différence dans nos collectivités. »

Fayçal El-Khoury, député de Laval--Les Îles

« Le nouveau centre communautaire à la fine pointe de la technologie, alimenté par l'énergie solaire, bénéficiera non seulement à la communauté hellénique, mais à tous les résidents de Laval. Il incarne la dernière technologie en matière d'énergie solaire et d'émissions carboneutres. Non seulement il renforce notre résilience face aux conditions climatiques en constante évolution, mais il contribuera également au paysage de Laval en harmonie avec l'environnement, offrant à de nombreuses personnes une expérience culturelle riche à apprécier. »

Dr. George Tsoukas, Président du conseil d'administration de la Communauté Hellénique du Grand Montréal

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 10 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la Communauté hellénique du Grand Montréal contribue 15 000 000 $.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

