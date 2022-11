Cette feuille de route permettra de faire du Canada un chef de file de la production de ciment et de béton à faible teneur en carbone

SASKATOON, SK, le 9 nov. 2022 /CNW/ - L'innovation est essentielle pour concrétiser la vision qu'a le Canada d'une économie résiliente, durable et dynamique qui lui permettra d'atteindre ses objectifs sur le plan du climat et de protéger la planète pour le bien des générations futures. Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser la croissance de l'économie verte afin d'aider l'industrie canadienne à accroître sa compétitivité dans l'économie carboneutre, de réduire les impacts environnementaux et de bâtir un avenir propre pour tous les Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a rendu publique la Feuille de route vers un béton à zéro émission carbone d'ici 2050. Pour l'occasion, il était accompagné de la présidente du conseil d'administration de l'Association canadienne du ciment et vice-présidente, stratégie d'entreprise, à Ash Grove Cement Inc., Marie Glenn, et du président et chef de la direction de l'Association canadienne du ciment, Adam Auer.

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé dans le monde et la production du ciment nécessaire à sa fabrication représente 7 % de la totalité des émissions de CO 2 mondiales et environ 1,5 % de celles du Canada. Avec la collaboration et le soutien offerts par le gouvernement du Canada et ses partenaires de la chaîne de valeur du secteur de la construction, l'industrie canadienne du ciment et du béton est bien positionnée pour éliminer de façon cumulative plus de 15 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, auxquelles s'ajouteront des réductions annuelles continues de plus de 4 mégatonnes découlant de la production de ciment et de béton au Canada.

La feuille de route comporte, comme première étape, le Plan d'action à l'horizon 2030 qui présente des mesures axées sur trois priorités : favoriser l'essor du marché canadien; favoriser l'innovation et la transition au sein de l'industrie; et positionner le Canada comme un chef de file mondial de la production, de l'adoption et de l'exportation de produits et de technologies de ciment et de béton à faible teneur en carbone.

La collaboration entre le gouvernement et l'industrie permettra à l'industrie du ciment et du béton d'atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050, grâce à d'importants projets de transition de décarbonisation industrielle, à des projets de recherche-développement, à l'élaboration de normes et au développement des compétences. Cette collaboration permettra aussi de renforcer la position de chef de file du Canada dans le domaine des technologies propres, pavant ainsi la voie à un avenir à croissance propre.

Outre cette collaboration, le Canada s'est engagé à codiriger l'initiative Glasgow Breakthrough sur le ciment et le béton (anglais), qui permettra à des pays aux vues similaires de faire connaître de part et d'autre des pratiques exemplaires relativement à divers programmes, politiques, réglementations et autres mesures visant la décarbonisation de l'industrie du béton et du ciment.

L'ensemble de ces initiatives vise à intensifier les efforts déployés au Canada ainsi que la coopération internationale dans le secteur de la décarbonisation industrielle. Cela permettra de trouver des solutions écologiques abordables et accessibles pour tous les secteurs, tout en positionnant l'industrie canadienne du ciment et du béton comme chef de file mondial de la production de béton à faible teneur en carbone, grâce à l'utilisation de technologies propres et d'outils novateurs et à l'adoption de politiques avant-gardistes.

« Avec ce partenariat, le Canada est bien placé pour devenir un producteur et un exportateur de ciment et de béton à faible teneur en carbone de classe mondiale. L'utilisation de ce type de ciment et de béton en sera ainsi favorisée, ce qui traduira par la création de plus d'emplois, une plus grande croissance et un environnement plus sain pour tous les Canadiens. Ensemble, nous travaillons à un monde meilleur où nous pourrons atteindre l'objectif de zéro émission d'ici 2050 et respecter l'engagement du Canada visant à favoriser une croissance propre. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La décarbonisation du béton est plus que nécessaire, et l'industrie canadienne du ciment et du béton montre qu'elle s'emploie à la réaliser. La feuille de route est la preuve du leadership de notre industrie au chapitre de la réduction des émissions de CO 2 et elle nous permettra d'atteindre notre objectif de produire un ciment carboneutre d'ici 2050. Et, ce n'est qu'un début. Nous continuerons de collaborer avec le gouvernement du Canada pour réaliser les priorités définies dans la feuille de route et pour nous assurer que la bonne réglementation et d'autres mesures incitatives sont en place pour que notre industrie puisse prospérer et obtenir du succès dans une économie mondiale carboneutre concurrentielle. »

- La présidente du conseil d'administration de l'Association canadienne du ciment, Marie Glenn

« L'industrie canadienne du ciment et du béton est un chef de file de la lutte contre les changements climatiques. Alors que nous maintenons le cap sur notre engagement d'éliminer de façon cumulative nos émissions de plus de 15 mégatonnes d'ici 2030 et de produire un béton à zéro émission carbone d'ici 2050, nous sommes fort conscients que nous ne pourrons y arriver seuls. De concert avec le gouvernement, nous continuerons de soutenir l'innovation et de faire les investissements nécessaires afin d'arriver à produire du béton carboneutre, tout en nous assurant qu'il demeure un matériau durable, résilient, polyvalent et rentable. Cette collaboration permettra à l'industrie canadienne du ciment et du béton de demeurer compétitive tout au long de la transition vers une production carboneutre, et ce, en réduisant les émissions tout en offrant des emplois dans toutes les collectivités du pays. »

- Le président et chef de la direction de l'Association canadienne du ciment, Adam Auer

« L'entreprise familiale canadienne BURNCO est un producteur de matériaux de construction qui est soucieux de l'impact de ses activités innovantes sur l'environnement et la collectivité, et qui a à cœur la pérennité multigénérationnelle. Comme entreprise, nous nous employons à offrir à nos clients, à nos employés et aux membres de notre collectivité un avenir sûr, sain et durable. Le mot d'ordre chez BURNCO est de déployer tous les efforts possibles pour saisir les occasions qui se présentent de rendre plus sain l'environnement et meilleures nos collectivités pour les générations à venir. Au sein de l'entreprise, nous nous faisons une fierté de faire partie intégrante de l'écosystème critique de la production de matériaux de construction et nous nous consacrons entièrement à l'atteinte de cet objectif essentiel et ambitieux. »

- Le président-directeur général de BURNCO Rock Products Ltd., Tom Zais

La Feuille de route vers un béton à zéro émission carbone est le fruit des efforts d'un groupe de travail formé de représentants du gouvernement et de l'industrie et codirigé par l'Association canadienne du ciment et Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Au sein du groupe de travail, il y a les principaux représentants du gouvernement fédéral et de l'industrie canadienne du ciment et du béton ainsi que des experts en environnement.

La feuille de route s'harmonise avec le Plan de réduction des émissions du Canada, un plan ambitieux visant à contrer les changements climatiques tout en assurant une prospérité économique durable au Canada, et elle propose une voie à suivre pouvant permettre de réduire d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux obtenus de 2005.

Dans le budget de 2022, de nouvelles mesures ont été prévues pour accroître la commercialisation et le déploiement des technologies et des ressources à faibles émissions de carbone et assurer la croissance continue des entreprises de technologie propre dans tout le pays. Il est question notamment d'un investissement de 15 milliards de dollars dans le Fonds de croissance du Canada pour stimuler l'investissement de capitaux privés dans des projets de décarbonisation et de technologies propres, favoriser la diversification de l'économie canadienne, contribuer à l'atteinte des cibles du Canada en matière de changements climatiques et accroître la résilience et la force économiques du Canada.

La fabrication de ciment au Canada représentait plus de 1,3 milliard de dollars en 2019.

Le ciment est une importante source d'émissions de CO 2 industrielles à l'échelle mondiale, qui représentait 26 % de la totalité des émissions de CO 2 du secteur industriel mondial en 2019.

industrielles à l'échelle mondiale, qui représentait 26 % de la totalité des émissions de CO du secteur industriel mondial en 2019. L'initiative Glasgow Breakthrough (anglais) offre un cadre aux pays et aux entreprises leur permettant de conjuguer leurs efforts et d'adopter des mesures plus fortes année après année dans tous les secteurs, par la mise en place d'un ensemble d'initiatives à l'échelle mondiale, qu'elles soient publiques, privées ou publiques-privées, et elle met en lumière les initiatives internationales de premier plan contribuant à l'atteinte des objectifs poursuivis.

Le Canada s'est engagé à codiriger la nouvelle initiative Glasgow Breakthrough sur le ciment et le béton. Il s'agit là d'une belle occasion de mettre de l'avant son leadership à l'échelle internationale pour ce qui est de favoriser l'adoption de produits et de solutions à faible teneur en carbone. Cela permettra aussi d'offrir une visibilité à l'échelle mondiale aux mesures et aux actions mises en place en collaboration avec l'Association canadienne du ciment qui font partie de la Feuille de route vers un béton à zéro émission carbone d'ici 2050.

