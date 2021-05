Une feuille de route sera établie pour aider le secteur à atteindre la carboneutralité d'ici 2050

SHAWINIGAN, QC, le 31 mai 2021 /CNW/ - La science, la recherche et l'innovation sont des piliers pour la transition du Canada vers une économie plus propre et plus robuste, et pour la lutte contre les changements climatiques. La collaboration avec l'industrie, y compris avec le secteur du ciment et du béton, est essentielle : ne serait-ce que pour créer des débouchés économiques pour les Canadiens, renforcer la position du Canada en tant que chef de file mondial des technologies propres et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, ainsi que la présidente du conseil d'administration de l'Association canadienne du ciment, Marie Glenn, et le président et chef de la direction de l'Association canadienne du ciment, Michael McSweeney, ont publié une déclaration commune du gouvernement du Canada et du secteur canadien du ciment dans laquelle ils s'engagent à établir une feuille de route pour la production de béton neutre en carbone. Ce partenariat et la feuille de route qui en résultera permettront à l'industrie canadienne du ciment et du béton de devenir un chef de file mondial de la production de ciment et de béton à faibles émissions de carbone, et des technologies propres connexes.

La feuille de route fournira des indications à l'industrie canadienne concernant les technologies, les outils et les politiques nécessaires à l'atteinte de l'objectif de production de béton carboneutre d'ici 2050, notamment en ce qui a trait aux éléments suivants :

la création d'une chaîne d'approvisionnement à faibles émissions de carbone au Canada et à l'étranger, incluant la mise en place d'une stratégie de collecte d'information, de normes industrielles, de leviers d'approvisionnement et de mesures de promotion;

la coordination pangouvernementale et pansectorielle des efforts de recherche à haut potentiel et des investissements axés sur le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits et procédés visant à réduire la quantité de carbone libérée durant le processus de fabrication du ciment et du béton;

la mobilisation des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, des fabricants, des fournisseurs de solutions de technologies propres, ainsi que d'autres intervenants afin de concrétiser la vision d'un leadership mondial dans le domaine de la fabrication de ciment à faibles émissions de carbone, et d'atteindre l'objectif d'un béton carboneutre. Des outils et des politiques soutiendront cet objectif, notamment le plan climatique renforcé du Canada, la Stratégie relative aux données sur les technologies propres, ainsi que les nouvelles mesures fiscales proposées dans le budget de 2021.

Les travaux dans le cadre de ce partenariat seront conformes aux objectifs de la Stratégie pour un gouvernement vert; et le gouvernement du Canada intégrera les considérations relatives à la carboneutralité et à la résilience climatique dans sa prise de décisions et ses activités quotidiennes.

En conformité à la Stratégie pour un gouvernement vert, le gouvernement exerce son leadership en s'approvisionnant de matériaux de construction à faibles émissions de carbone, y compris pour les produits en ciment et en béton. En achetant ces produits, le gouvernement favorise leur disponibilité, ce qui a pour effet de renforcer la chaîne d'approvisionnement verte et d'améliorer la capacité du Canada en matière de commercialisation de solutions de béton à faible empreinte de carbone.

Cette initiative s'inscrit dans les objectifs du plan climatique renforcé du Canada, intitulé « Un environnement sain et une économie saine », ainsi que dans le budget de 2021, qui reconnaissent tous deux la décarbonisation du secteur canadien du ciment et du béton comme un moyen de protéger l'avantage industriel propre de notre pays et notre avenir axé sur la croissance propre.

« L'innovation, la science et les technologies fournissent des solutions à bon nombre de défis qui se présentent à nous de nos jours. Grâce à ce partenariat avec l'Association canadienne du ciment, nous contribuerons à faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine du béton vert. Nous travaillerons avec le secteur du ciment et du béton en vue de jouer un rôle de leadership dans la lutte contre les changements climatiques, tout en créant de bons emplois et en contribuant à la reprise économique du Canada. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le gouvernement s'efforce de trouver des solutions afin de bâtir un avenir plus résilient pour notre pays et de favoriser ainsi l'établissement d'un monde plus sûr et plus propre. Dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert, le gouvernement s'est engagé à réduire de 30 % la teneur en carbone des matériaux structuraux utilisés dans les grands projets de construction. L'approvisionnement écologique en matériaux de construction, comme le ciment, va nous aider à réduire les émissions et à atteindre notre objectif fédéral de carboneutralité d'ici 2050. »

- Le président du Conseil du Trésor, l'honorable Jean-Yves Duclos

« L'industrie canadienne du ciment et du béton a toujours appuyé les mesures rigoureuses visant à atténuer les effets de nos activités sur le climat. Nous soutenons sans relâche et de façon proactive les efforts d'innovation, tant au chapitre de la fabrication du ciment et du béton que des partenariats innovateurs qui mettent de l'avant les solutions nécessaires à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada. Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui le renforcement de notre collaboration avec le gouvernement du Canada en vue d'accélérer la décarbonisation de notre secteur et d'accroître notre capacité à produire des immeubles et des infrastructures durables, résilients, sécuritaires et carboneutres. »

- La présidente du conseil d'administration de l'Association canadienne du ciment, Marie Glenn

« Le ciment et le béton ont résisté à l'épreuve du temps et constituent une base solide sur laquelle nos communautés ont su se développer et prospérer. Mais notre industrie doit maintenant faire face au plus grand défi de notre société : les changements climatiques. Le Canada devrait consommer au moins 55 millions de tonnes de ciment au cours des cinq prochaines années. Cette collaboration avec le ministre Champagne et son équipe prend donc toute son importance et va nous aider à positionner le Canada en tant que leader mondial en soutenant les technologies, les outils et les politiques qui sont nécessaires à l'atteinte de notre objectif de production de béton carboneutre d'ici 2050. »

- Le président et chef de la direction de l'Association canadienne du ciment, Michael McSweeney

« Le Conseil national de recherches du Canada est déterminé à soutenir les efforts de l'industrie canadienne de la construction pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires à cette feuille de route pour un ciment et un béton carboneutres en offrant notre expertise en matière de recherche-développement. »

- Le président du Conseil national de recherches du Canada, Mitch Davies

« Les normes ont un rôle essentiel à jouer, car le Canada doit disposer des outils nécessaires pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Conseil canadien des normes, en collaboration avec son vaste réseau de partenaires, s'engage à faire en sorte que l'industrie du béton adopte les codes et les normes nécessaires pour appuyer l'innovation et atteindre la carboneutralité. Nous avons très hâte de travailler avec nos partenaires gouvernementaux afin de nous assurer que les recherches et les approches les plus récentes respectent les normes. »

- La directrice du Conseil canadien des normes, Chantal Guay

Les faits en bref

Dans le cadre de ce partenariat, un groupe de travail industrie-gouvernement sera mis sur pied pour soutenir les efforts de décarbonisation du secteur. Celui-ci sera dirigé par l'Association canadienne du ciment, le Conseil national de recherches du Canada et le Conseil canadien des normes, en collaboration avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le Canada est reconnu pour son leadership en matière de technologies susceptibles de réduire de manière appréciable les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du béton et du ciment, notamment sur le plan du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone, ou CUSC, des carburants de remplacement et de l'efficacité énergétique.

est reconnu pour son leadership en matière de technologies susceptibles de réduire de manière appréciable les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du béton et du ciment, notamment sur le plan du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone, ou CUSC, des carburants de remplacement et de l'efficacité énergétique. CarbonCure Technologies, qui est lauréate d'un prix Carbon XPRIZE et est inscrite au palmarès des 100 entreprises Cleantech mondiales, a mis au point une technologie unique de stockage permanent de carbone dans le ciment



Svante, qui est basée en Colombie-Britannique et est un leader reconnu en matière de technologie de captage de carbone, travaille avec l'industrie, y compris avec les producteurs de ciment, à développer des solutions à coûts concurrentiels à l'échelle commerciale pour piéger le carbone produit par les gaz de combustion industriels.

Le budget de 2021 fait fond sur les investissements récents dans l'action climatique et dans les technologies propres, et propose de verser 17,6 milliards de dollars pour une reprise verte qui permettra de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de bâtir une économie propre et de nous protéger contre les changements climatiques.

L'industrie du ciment et du béton génère environ 158 000 emplois directs et indirects au Canada. La fabrication de ciment au Canada était évaluée à plus de 1,6 milliard de dollars en 2014.

Le ciment est l'une des plus importantes sources d'émissions du secteur industriel dans le monde : 7 % de la totalité des émissions de CO 2 industrielles en 2019 provenaient de la fabrication de ciment.

industrielles en 2019 provenaient de la fabrication de ciment. L'atteinte des objectifs de la feuille de route pour un béton carboneutre pourrait entraîner une réduction cumulative de plus de 15 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030, puis des réductions continues de plus de 4 mégatonnes de GES annuellement par la suite.

Les technologies propres ont contribué pour plus de 28,8 milliards de dollars à l'économie canadienne en 2019, ce qui comprend l'exportation d'environ 7,05 milliards de dollars en produits et services du secteur des technologies propres.

Les technologies propres offrent des avantages importants aux Canadiens, allant de la réduction des coûts d'électricité à l'assainissement de l'air, et représentent plus de 211 000 emplois bien rémunérés.

Les femmes occupent 41 % de tous les emplois dans le secteur des technologies propres. Les femmes et Autochtones sont aussi mieux rémunérés dans ce secteur que dans les autres secteurs en général. De plus, les Autochtones sont mieux représentés dans le secteur des technologies propres que dans la moyenne de l'économie en général.

Le Centre pour un gouvernement vert du gouvernement du Canada appuie l'action climatique et la durabilité dans les activités gouvernementales. Le mandat du Centre est d'exercer un leadership à l'échelle du gouvernement en ce qui concerne les activités carboneutres, écologiques et résilientes aux changements climatiques.

La Stratégie pour un gouvernement vert appuie l'engagement du gouvernement qui est d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, et comprend un objectif provisoire de réduction de 40 % d'ici 2025 pour les installations fédérales et le parc de véhicules conventionnels.

