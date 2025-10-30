MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de Canadiens ont du mal à trouver un logement qu'ils peuvent se permettre. Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut agir immédiatement afin de diminuer les coûts, de réduire les formalités administratives et d'accélérer la construction de logements. Le gouvernement du Canada prend des mesures audacieuses pour augmenter l'offre de logements au Canada et a récemment lancé Maisons Canada, un nouvel organisme fédéral chargé de construire et de financer des logements abordables à grande échelle, tout en stimulant une industrie de la construction résidentielle plus productive.

L'un des premiers investissements de Maisons Canada consiste à investir 1 milliard de dollars dans la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Il collaborera avec des partenaires clés des provinces, des territoires, des municipalités et des communautés autochtones afin de jumeler ces investissements fédéraux à des mesures de soutien en matière d'emploi et de soins de santé.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance (ACMFI) ont annoncé une étape importante dans leur collaboration visant à prendre des mesures concrètes et fondées sur des données pour réduire l'itinérance dans les collectivités partout au pays.

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure, a annoncé un financement fédéral de près de 7 millions de dollars pour des projets novateurs dans le cadre du Fonds d'innovation pour réduire l'itinérance (FIRI) lors de la conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance. Cet investissement aidera 16 collectivités canadiennes à trouver des solutions locales qui permettront de réduire l'itinérance de façon rapide et mesurable.

Le FIRI, qui est administré par l'ACMFI, vise à investir 45 millions de dollars sur trois ans pour aider les collectivités à mettre sur pied des initiatives ciblées et fondées sur des données afin de prévenir et de réduire l'itinérance. Cette première série de projets financés comprend un éventail d'approches novatrices adoptées dans des collectivités partout au Canada, notamment :

St. Thomas, Ontario - Création d'une « équipe de prévention » qui travaillera avec les ménages qui sont sortis d'une situation d'itinérance chronique et qui présentent des signes précoces d'instabilité en matière de logement, de manière à éviter la perte de logement.

Fort McMurray, Alberta - Améliorer le soutien au logement en obtenant 30 allocations de logement supplémentaires, en embauchant deux coordonnateurs de logement et en ajoutant un agent de liaison pour le soutien aux propriétaires afin de faciliter les liens avec les personnes en situation d'itinérance chronique, tout en simplifiant les voies d'accès à un logement stable grâce à des conférences de cas collaboratives.

Windsor-Essex, Ontario - Mettre en œuvre des services nouveaux et améliorés axés sur les vétérans, et former des partenariats communautaires dans le but d'atteindre le seuil de zéro itinérance fonctionnelle chez les vétérans d'ici un an.

Dans le cadre du FIRI, l'ACMFI offre un accompagnement et un soutien personnalisés aux collectivités bénéficiaires et fera connaître les approches efficaces à l'échelle nationale afin que les modèles fructueux puissent être reproduits partout au Canada.

Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'engagement de 1 milliard de dollars pris par le gouvernement fédéral au titre de Vers un chez soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Tandis que l'ACMFI aide les collectivités à renforcer leurs mesures pour lutter contre l'itinérance, le gouvernement du Canada investit pour doubler le rythme de construction de logements au cours de la prochaine décennie. Le lancement récent de Maisons Canada, le nouveau guichet unique du gouvernement fédéral pour le logement abordable, fait partie des mesures que prend le gouvernement pour veiller à ce que les collectivités disposent d'un nombre suffisant de logements communautaires et très abordables, afin que chacun puisse avoir accès à un logement sûr et stable.

Mettre fin à l'itinérance au Canada nécessitera la collaboration de tous : gouvernements, organismes communautaires, fournisseurs de services et partenaires locaux. C'est une étape de plus que nous franchissons pour aider les populations les plus vulnérables et fournir les ressources nécessaires aux collectivités et aux partenaires -- y compris les municipalités, les fournisseurs de services, les organisations autochtones et les fournisseurs de logements -- afin d'éliminer l'itinérance chronique partout au Canada.

« Tout le monde mérite d'avoir accès à un logement sûr, et nous effectuons d'importants investissements pour réduire l'itinérance. J'ai hâte de constater l'impact de ces nouveaux projets financés au fur et à mesure qu'ils seront mis en œuvre dans les collectivités du pays. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« L'itinérance augmente à un rythme alarmant partout au pays, et ce programme s'inscrit dans un changement de cap absolument nécessaire, passant de la gestion de l'itinérance à sa résolution. Les collectivités qui collaborent avec nous utilisent des données en temps réel pour trouver des occasions de réduire l'itinérance, puis adoptent une approche d'amélioration continue pour concevoir et tester des idées pour voir ce qui fonctionne. Nous allons suivre les résultats, partager les leçons apprises et veiller à ce que les futurs investissements soient dirigés vers des solutions dont nous savons qu'elles sont efficaces. »

Tim Richter, président et directeur général de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance

L'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance travaille avec plus de 60 collectivités de tout le Canada afin de mettre en place des systèmes efficaces de lutte contre l'itinérance.

Pour demander un financement dans le cadre du FIRI, les collectivités doivent disposer de données par nom fiables leur permettant de suivre en temps réel les mouvements des personnes entrant et sortant de leur système d'aide aux personnes en situation d'itinérance. Les collectivités travaillent avec l'ACMFI et utilisent ces données pour trouver des occasions de réduire les nouvelles entrées dans l'itinérance ou d'accélérer la transition des personnes en situation d'itinérance vers un logement. Une fois ces occasions repérées, elles peuvent présenter une demande de financement au titre du FIRI pour obtenir une subvention ponctuelle visant à tester une intervention qui réduira les nouvelles entrées ou accélérera les transitions vers un logement afin de réduire l'itinérance.

Les 16 collectivités qui reçoivent un financement dans le cadre du FIRI sont situées à Terre-Neuve, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Ontario et en Alberta. Elles reçoivent des montants allant de 100 000 $ à 1,4 million de dollars pour mettre en œuvre une série d'initiatives visant à prévenir l'itinérance et à accélérer la sortie de l'itinérance.

Il y aura cinq rondes de financement dans le cadre du FIRI. Les bénéficiaires de la deuxième ronde de financement seront annoncés plus tard en 2025, et la troisième ronde de demandes ouvrira au début de 2026. Le programme se poursuivra jusqu'en 2028.

Lancé en septembre 2025, Maisons Canada est un nouvel organisme fédéral doté d'une enveloppe initiale de 13 milliards de dollars qui lui permettra de financer et d'accélérer la construction de logements abordables partout au Canada.

