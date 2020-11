OTTAWA, ON, le 25 nov. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et Habitat pour l'humanité Canada célèbrent les progrès réalisés grâce au partenariat triennal (2019-2021) entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et Habitat pour l'humanité Canada dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL).

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL, et Julia Deans, présidente et PDG d'Habitat pour l'humanité Canada, ont annoncé qu'à ce jour, 50 projets comprenant un total de 178 logements abordables ont été construits ou sont en construction à travers le Canada. Cela signifie que 178 familles ont réalisé ou réaliseront bientôt leur rêve de devenir propriétaires.

Le gouvernement fédéral a investi plus de 17,5 millions de dollars jusqu'à présent, et d'autres projets sont en cours d'élaboration, car le partenariat de 32,4 millions de dollars entre la SCHL et Habitat pour l'humanité Canada devrait permettre de créer jusqu'à 414 logements neufs partout au pays. Les logements d'Habitat pour l'humanité seront éconergétiques, et une maison sur cinq sera construite pour répondre aux normes d'accessibilité. Les contributions de la SCHL, des gouvernements provinciaux et municipaux et des centaines de donateurs et de bénévoles permettent à Habitat pour l'humanité Canada de servir les populations vulnérables, notamment les mères monoparentales et leurs enfants, les Autochtones, les nouveaux immigrants, les personnes handicapées, les aînés et les anciens combattants.

Le FNCIL de la Stratégie nationale sur le logement accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Citations

« C'est une excellente nouvelle pour le Canada, alors que des Canadiens se rapprochent de leur rêve d'accession à la propriété. Notre gouvernement est déterminé à aider les personnes qui en ont besoin, et c'est pourquoi nous sommes fiers d'investir dans Habitat pour l'humanité Canada. Ce partenariat fait déjà une réelle différence dans la vie des familles qui ont maintenant un logement abordable. Notre gouvernement demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires afin d'élaborer et de mettre en œuvre des solutions dans le domaine du logement partout au Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Les logements sécuritaires rehaussent la vie des gens, aident les familles à réussir et constituent la pierre angulaire de toute collectivité productive, y compris à Etobicoke Centre. Le soutien aux projets d'Habitat pour l'humanité est un moyen pour notre gouvernement d'aider les Canadiens qui sont le plus dans le besoin à accéder à un logement sûr, abordable et de qualité. » - Yvan Baker, Député de Etobicoke Centre

« À un moment où c'est le plus important, notre partenariat avec la SCHL contribue à accroître l'incidence que nous avons à l'échelle locale et permet aux organismes Habitat partout au Canada d'atteindre leur objectif d'aider un plus grand nombre de familles à gagner en force, en stabilité et en autonomie grâce à des logements abordables pour propriétaires-occupants. » - Julia Deans, présidente et PDG, Habitat pour l'humanité Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre la Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre la Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Le modèle de propriété résidentielle abordable d'Habitat pour l'humanité comble une lacune pour les personnes qui sont incapables d'acheter un logement et qui autrement ne pourraient pas être admissibles à un prêt hypothécaire traditionnel. Dans chaque province et territoire du Canada, les organismes locaux d'Habitat pour l'humanité aident à construire et à moderniser des logements, tant des maisons individuelles que des logements collectifs, de manière à offrir des habitations convenables et abordables. Grâce à des bénévoles et des donateurs, Habitat aide des familles à bâtir leur propre logement et à obtenir un prêt hypothécaire abordable, adapté à leur revenu. Être propriétaire d'un logement sûr, convenable et abordable est essentiel pour que les familles puissent se bâtir une vie en ayant plus de choix et de possibilités.

Document d'information

Au 16 novembre 2020, les projets suivants soutenus par la SCHL étaient achevés ou en cours.

Habitat local Adresse du projet Unités financées Contributions Supplémentaires Contribution de la SCHL État du projet en date du 16 nov. 2020 Camrose 5314, 49e avenue, Camrose, AB 1 237 976 $ 100 000 $ Juillet 2021 Cornwall et ses comtés 3, rue Eva, Cornwall, ON 1 161 231 $ 100 000 $ Décembre 2020 Edmonton 102A, St Unit 12801 et 12805, Grand Prairie, AB 2 515 000 $ 181 900 $ Complété Edmonton 102A, St Unit 12825 et 12829, Grand Prairie, AB 2 515 000 $ 181 900 $ Complété Edmonton 102A, St Unit 12905 et 12909, Grand Prairie, AB 2 515 000 $ 181 900 $ Décembre 2020 Edmonton 102A, St Unit 12929 et 12933, Grand Prairie, AB 2 515 000 $ 181 900 $ Décembre 2020 Région de Fredericton 3, rue Burnett, Oromocto, NB 1 144 305 $ 96 203 $ Novembre 2020 Grande région d'Ottawa 6190 à 6204, avenue Fortune, Ottawa, ON 5 975 162 $ 500 000 $ 4 unités Complétées Région du Grand Toronto 140, chemin Pinery, Toronto, ON. 16 5 076 940 $ 1 600 000 $ Complété District régional du Grand Vancouver 32588, Cedar Valley Connector, Mission, BC 8 2 244 380 $ 800 000 $ Avril 2021 Hamilton 134, rue Catharine Nord, Hamilton, ON 2 535 272 $ 200 000 $ Mars 2021 Hamilton 2 et 6.10, avenue Dennis, Waterdown, ON 3 634 071 $ 300 000 $ Complété Heartland 36, 38, rue Forbes, London, ON 2 268 898 $ 179 266 $ Complété Kamloops 5101, rue Louie, et 5820 Loakin Bear, bande indienne de Neskonlith, Kamloops, BC 2 434 000 $ 200 000 $ Mars 2021 Région de Kingston Limestone 60, rue Cowdy, Kingston, ON 1 201 289 $ 100 000 $ Décembre 2020 Manitoba 849, avenue Stella, Winnipeg, MB 1 190 263 $ 100 000 $ Complété Manitoba 303, avenue Burrin Winnipeg, MB 1 199 363 $ 100 000 $ Complété Manitoba 804, rue Arlington, Winnipeg, MB 1 200 463 $ 100 000 $ Complété Manitoba 1497 et 1499, avenue Logan, Winnipeg, MB 2 311 076 $ 200 000 $ Complété Manitoba 1357, avenue Selkirk, Winnipeg, MB 1 175 263 $ 100 000 $ Complété Manitoba 60, rue Grove , Winnipeg, MB 1 131 858 $ 87 906 $ Complété Manitoba 542, avenue College, Winnipeg, MB 1 194 263 $ 100 000 $ Complété Manitoba Unités 1 et 2, 61 Mercedes, unités 3, 4, 5, 6, 7 et 8, avenue Templeton, Winnipeg, MB 8 1 587 064 $ 800 000 $ Décembre 2020 Manitoba 95 et 97, avenue Matheson, Winnipeg, MB 2 364 865 $ 200 000 $ 1 unité Complétée Manitoba 251, rue Sherman, Manitoba, MB 1 193 308 $ 100 000 $ Décembre 2020 Manitoba 304, avenue Taylor, Selkirk, MB 1 134 532 $ 89 688 $ Décembre 2020 Région du centre de l'île de Vancouver 625, rue Jubilee, Duncan, BC 4 677 997 $ 400 000 $ Avril 2021 Niagara 4401, 4e avenue, Niagara Falls, ON 1 219 088 $ 100 000 $ Complété Northumberland 22 et 24, avenue University, Cobourg, ON 2 272 579 $ 181 721 $ Décembre 2020 Northumberland 600, rue Daintry, Cobourg, ON 1 153 650 $ 100 000 $ Décembre 2020 Northumberland 7069, rue Beech, Hamilton, ON 1 223 000 $ 100 000 $ Mars 2021 Nord de l'Ontario 132, rue North Shore, Pointe au Baril, ON 1 175 000 $ 100 000 $ Complété Région de Peterborough et Kawartha 33, condos Leahys Lane, Peterborough, ON 41 7 290 954 $ 4 100 000 $ Novembre 2021 Île-du-Prince-Édouard 88, chemin Oapus, Premières Nations de l'île Lennox, PE 1 101 655 $ 67 770 $ Complété Prince Edward-Hastings 33, 37 et 39, rue Hannah, Trenton, ON 3 463 502 $ 300 000 $ Complété Québec 659, rue Bourassa, Montréal, QC 1 311 310 $ 100 000 $ Complété Québec 494, rue Langlois (InnovHauss), Sherbrooke, QC 1 114 521 $ 76 347 $ Complété Red Deer 5600 et 5604, chemin Vista, Blackfalds, AB 2 390 700 $ 200 000 $ Septembre 2021 Regina 1033, rue Edgar, Regina, SK 3 518 811 $ 300 000 $ Novembre 2020 Regina 913, rue Ominica Ouest, Moose Jaw, SK 1 119 297 $ 79 531 $ Complété Saint John 2, promenade Leeswood, Quispamsis, NB 1 141 900 $ 94 600 $ Complété Sault Ste. Marie et ses régions 49, Oakwood, Sault Ste. Marie, ON 1 242 061 $ 100 000 $ Décembre 2020 Alberta-Sud 84, croissant Silver Creek Nord-Ouest, Calgary, AB 7 1 042 607 $ 695 071 $ Complété Alberta-Sud 8465 (bâtiment 2), 64e avenue Nord-Ouest, Calgary, AB 7 1 003 325 $ 668 883 $ Janvier 2021 Alberta-Sud "1305, 36e rue Sud-Est, Calgary 4 734 375 $ 400 000 $ Janvier 2021 Alberta-Sud Radisson phase II (bâtiment 1), AB" 4 734 375 $ 400 000 $ Août 2021 Alberta-Sud "1313, 36e rue Sud-Est, Calgary 4 740 759 $ 400 000 $ Complété Nord de l'île de Vancouver Radisson phase II (bâtiment 2), AB" 3 610 000 $ 300 000 $ Décembre 2020 Nord de l'île de Vancouver 1523, 1525, 1527 et 1529, 36e rue, Radisson, Calgary, AB 2 427 000 $ 200 000 $ Décembre 2020 Nord de l'île de Vancouver Unités 1, 2 et 3, 477, rue Hilchey, Campbell River, BC 2 317 000 $ 200 000 $ Complété Wellington, Dufferin et Guelph Unités 9 et 10, 1330, rue Lake Trail, Courtenay, BC 8 1 649 836 $ 800 000 $ Décembre 2020 Windsor-Essex Unités 4 et 5, 477, rue Hilchey, Campbell River, BC 1 184 191 $ 100 000 $ Complété Yukon 5, promenade cityview, Guelph, ON 1 172 866 $ 100 000 $ Complété

Nombre d'unités bâties ou en construction en date du 16 nov. 178 35 688 203 $ 17 544 586 $



SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Information sur le présent communiqué: Jessica Eritou, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 613-748-2573, [email protected]; Laura Arlabosse-Stewart, Personne-ressource pour les médias, Habitat pour l'humanité Canada, 416-822-1039, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca