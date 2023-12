On s'attend à ce que 98,6 % des Canadiens soient branchés à Internet haute vitesse d'ici 2026

OTTAWA, ON, le 28 déc. 2023 /CNW/ - Quel que soit le lieu de résidence, l'accès à un service Internet haute vitesse fiable et abordable est essentiel. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires, les municipalités, les communautés autochtones, et les fournisseurs de services Internet de moindre et de grande envergure à faire en sorte que tous les Canadiens soient branchés.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, a fait état des progrès accomplis par le gouvernement du Canada en ce qui a trait au branchement de tous les Canadiens à Internet haute vitesse, peu importe où ils vivent.

Une année marquée par le progrès

Grâce au Fonds pour la large bande universelle (FLBU), doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars, et à d'autres investissements fédéraux et provinciaux, le gouvernement fédéral est en voie de dépasser son objectif qui était de fournir l'accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers d'ici 2026 et à l'ensemble de la population d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014. On s'attend maintenant à ce que 98,6 % des foyers soient branchés d'ici 2026.

Depuis le lancement du FLBU en novembre 2020, 295 projets ont été annoncés partout au Canada. À eux seuls, les 45 projets annoncés en 2023 permettront de desservir plus de 200 000 foyers. De plus, en 2023, 40 000 foyers ont obtenu un nouvel accès à Internet haute vitesse lorsque des projets du FLBU ont été achevés. Le gouvernement du Canada entend annoncer d'autres projets au titre du FLBU tout au long de 2024. Les projets sont publiés en ligne au fur et à mesure qu'ils sont annoncés.

En juin 2023, la ministre Hutchings a lancé la nouvelle version du site Web destiné aux Canadiens vivant en région rurale, canada.ca/rural. Ce site interactif permet aux résidents de ces régions de trouver des ressources et de l'information pertinentes sur les programmes du gouvernement du Canada, y compris le FLBU.

Des partenariats fructueux

Pour atteindre plus rapidement ses objectifs en matière de connectivité, le gouvernement du Canada a également conclu des partenariats de cofinancement avec le Québec, l'Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Alberta, la Colombie-Britannique et l'Île-du-Prince-Édouard. Grâce aux contributions provinciales de plus de 2 milliards de dollars prévues dans le cadre de ces partenariats, il sera possible de brancher encore plus de foyers par l'entremise du FLBU.

Plusieurs provinces ont déjà réalisé d'importants progrès vers l'atteinte de la connectivité universelle. Grâce à un cofinancement fédéral-provincial de 920 millions de dollars dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, le Québec a atteint l'objectif commun d'offrir un accès à Internet haute vitesse à tous les résidents de la province. Entre autres, l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse sont également sur le point d'atteindre la connectivité universelle.

Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des provinces et des territoires pour aider à brancher les foyers qui ne sont pas encore bien desservis. Pour les dernières nouvelles concernant les progrès à l'égard de l'accès universel à Internet haute vitesse, consultez le Tableau de bord d'accès à Internet haute vitesse. Ce tableau de bord indique les progrès réalisés et les fonds gouvernementaux investis dans chaque province et territoire.

De vrais progrès, de vrais résultats

Ces investissements se traduisent par des résultats concrets pour les Canadiens, notamment en leur permettant d'accéder aux soins de santé ou de développer leur entreprise.

Les membres de la Première Nation autonome d'Iskatewizaagegan (réserve no 39), également appelée la Première Nation du lac Shoal (réserve no 39), bénéficient désormais d'un accès amélioré à des services Internet haute vitesse fiables. Les résidents sont en mesure d'accéder à des services de télésanté, ce qui leur permet de rencontrer un médecin en mode virtuel lorsque les rendez-vous en personne ne sont pas possibles. Il s'agit d'un atout clé pour la Première Nation du lac Shoal (réserve no 39), qui a vu la qualité de vie de ses résidents s'améliorer.

À Port-Menier, au Québec, l'accès à Internet haute vitesse récemment obtenu a donné un élan à l'industrie touristique du village. En effet, les entreprises de la communauté, située sur l'île d'Anticosti, au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, ont pu améliorer leur visibilité en ligne et profiter de plus amples occasions de se faire connaître auprès des touristes. Les visiteurs peuvent maintenant s'imprégner des vastes étendues sauvages tout en restant branchés au reste du monde.

Poursuite des travaux

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 7,6 milliards de dollars afin d'améliorer la connectivité partout au pays. Ces investissements vont aplanir les inégalités et faire en sorte que les communautés rurales profitent pleinement de l'accès à Internet. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces et les territoires, les municipalités, les communautés autochtones et les fournisseurs de services Internet afin d'offrir à tous les Canadiens, quel que soit l'endroit où ils vivent, un accès à Internet haute vitesse dans les meilleurs délais.

Citations

« Internet haute vitesse n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Grâce aux efforts de notre gouvernement, 93,5 % des foyers canadiens ont désormais accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014. Nous sommes en bonne voie de dépasser notre objectif de fournir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026, et de brancher tous les Canadiens d'ici 2030. Je vais continuer de m'assurer que les Canadiens vivant en milieu rural ont l'accès dont ils ont besoin à des services Internet haute vitesse abordables. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

F aits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à ce que tous les Canadiens aient accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) en téléchargement et d'au moins 10 Mbps en téléversement.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a alloué 7,6 milliards de dollars à la construction ou à l'amélioration d'infrastructures Internet à large bande d'un océan à l'autre.

a alloué 7,6 milliards de dollars à la construction ou à l'amélioration d'infrastructures Internet à large bande d'un océan à l'autre. Le Fonds pour la large bande universelle, qui représente un investissement de 3,225 milliards de dollars du gouvernement du Canada , a été lancé pour que 98 % des Canadiens puissent avoir accès à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population, d'ici 2030.

, a été lancé pour que 98 % des Canadiens puissent avoir accès à Internet haute vitesse d'ici l'ensemble de la population, d'ici 2030. De cette somme, jusqu'à 50 millions de dollars sont alloués à des projets de services mobiles qui profitent principalement aux communautés autochtones.

À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014. Le Tableau de bord d'accès à Internet haute vitesse, qui est mis à jour tous les trimestres, permet aux Canadiens de constater les progrès réalisés à l'échelle nationale ainsi que le financement accordé par le gouvernement à chaque province et territoire.

La Carte nationale des services Internet à large bande est un outil interactif qui permet aux Canadiens de trouver des fournisseurs de services Internet et les projets de connectivité en cours dans leur région

