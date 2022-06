De : Environnement et Changement climatique Canada

MARKHAM, ON, le 10 juin 2022 /CNW/ - La pollution par le plastique est un problème qui prend de l'ampleur dans le monde entier, entraînant des effets négatifs tant sur l'économie que sur l'environnement. Les entreprises canadiennes sont parmi les mieux placées pour trouver des solutions novatrices aux déchets de plastique et favoriser l'instauration d'une économie circulaire pour les plastiques en tenant compte des répercussions environnementales, sociales et économiques. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada aide les petites et moyennes entreprises à trouver des idées et à développer des technologies novatrices pour mettre au point des options d'emballage durable et amener le Canada à atteindre son objectif de zéro déchet de plastique.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada annonce l'entreprise gagnante du Défi canadien d'innovation sur les plastiques dans la catégorie des solutions de rechange durables aux emballages en plastique. Environnement et Changement climatique Canada parraine ce défi dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada. Située à Markham, en Ontario, Magemi Mining Inc. recevra jusqu'à un million de dollars afin de concevoir un prototype de sa solution de rechange durable aux emballages de plastique, un papier recyclé renforcé avec de l'oxyde de graphène réduit. C'est un produit durable et hautement recyclable qui pourrait remplacer les plastiques à usage unique dans de nombreuses utilisations, par exemple les sacs d'épicerie en plastique, tout en étant pratique et accessible.

Les produits et emballages de plastique à usage unique sont l'un des champs d'action prioritaires pour le gouvernement du Canada, car ils représentent près de la moitié des déchets de plastique produits chaque année au Canada. Ces produits sont généralement conçus pour être jetés après une utilisation et demeurent pendant des centaines d'années dans les sites d'enfouissement et l'environnement. Les participants au défi des solutions de rechange durables pour les emballages en plastique devaient élaborer des produits ou des systèmes de produits réutilisables ou recyclables innovateurs pouvant remplacer un ou plusieurs produits d'emballage en plastique à usage unique.

Le programme Solutions innovatrices Canada est un élément clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel visant à faire du Canada un chef de file mondial de l'innovation et à préparer les Canadiens à réussir dans l'économie de demain. Dans le cadre de ce programme, les défis canadiens d'innovation sur les plastiques font la promotion des technologies conçues au Canada et contribuent à concrétiser la vision du Canada d'un avenir sans déchets de plastique.

Citations

« Lorsque nous choisissons, en tant que pays, d'abandonner l'utilisation de plastiques à usage unique nocifs dans nos vies quotidiennes, nous ouvrons par le fait même la porte à l'éclosion de nouvelles entreprises canadiennes. L'emballage en papier recyclé renforcé de Magemi Mining Inc. comble un besoin en fournissant au Canada une solution de rechange durable aux sacs d'épicerie en plastique à usage unique. Ce produit réaliste et évolutif aide le Canada à atteindre l'objectif que s'est fixé notre gouvernement d'éliminer les plastiques à usage unique nocifs. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je suis ravie de participer à l'annonce d'aujourd'hui. Ce produit novateur pourrait aider à réduire l'utilisation de plastiques à usage unique. Il représente une belle solution de rechange aux sacs de plastique, à l'épicerie comme ailleurs, qui ont souvent des conséquences néfastes pour l'environnement. »

- L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que l'avenir du Canada soit vert et propre. L'important projet novateur sélectionné aujourd'hui s'inscrit dans ces efforts. Lorsque le gouvernement et des entreprises novatrices travaillent ensemble à trouver des solutions à certains des problèmes les plus urgents dans le monde, comme les déchets de plastique et la pollution, nous pouvons obtenir des résultats extraordinaires. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les travaux de recherche de Magemi offrent une occasion unique à deux secteurs des ressources clés du Canada, soit les secteurs minier et forestier, d'innover dans le domaine des nanomatériaux et de créer des possibilités égales d'apprentissage et de recherche intersectoriels et de mobilisation des communautés autochtones. Nous croyons que la façon la plus efficace de soutenir notre économie et notre environnement consiste à faire participer des intervenants influents et dévoués, tant sur le plan de la puissance économique que sur le plan de la participation à la population active et de la diversité de la main-d'œuvre. Notre produit de papier recyclé est entièrement fait au Canada, depuis les flocons de graphite jusqu'à la pâte de papier recyclé, et il offre une solution durable pour réduire la pollution par le plastique. »

- Maria Christova, responsable des services financiers, Magemi Mining Inc.

Faits en bref

À ce jour, Solutions innovatrices Canada a lancé 15 défis sur les plastiques et engagé près de 19 millions de dollars pour soutenir les innovateurs et les petites et moyennes entreprises du Canada .

a lancé 15 défis sur les plastiques et engagé près de 19 millions de dollars pour soutenir les innovateurs et les petites et moyennes entreprises du . Chaque année, les Canadiens jettent trois millions de tonnes de déchets de plastique. Seulement 9 p. 100 de ces déchets sont recyclés, ce qui signifie que la grande majorité des plastiques se retrouvent dans des sites d'enfouissement. En 2016, environ 29 000 tonnes se sont retrouvées dans notre environnement naturel.

En améliorant la gestion des déchets de plastique et en investissant dans des solutions novatrices, le Canada peut réduire les émissions de carbone de 1,8 mégatonne par année, générer des milliards de dollars de revenus et créer environ 42 000 emplois d'ici 2030.

peut réduire les émissions de carbone de 1,8 mégatonne par année, générer des milliards de dollars de revenus et créer environ 42 000 emplois d'ici 2030. Le programme du Canada en vue d'atteindre zéro déchet de plastique comporte également des mesures ambitieuses dans divers domaines, comme les plastiques à usage unique, le contenu recyclé, l'écologisation de l'appareil fédéral, les progrès dans les sciences et la réduction de la pollution plastique, y compris la prévention et la récupération des engins de pêche perdus.

en vue d'atteindre zéro déchet de plastique comporte également des mesures ambitieuses dans divers domaines, comme les plastiques à usage unique, le contenu recyclé, l'écologisation de l'appareil fédéral, les progrès dans les sciences et la réduction de la pollution plastique, y compris la prévention et la récupération des engins de pêche perdus. En décembre 2021, le gouvernement du Canada a publié le projet de Règlement interdisant les plastiques à usage unique dans la Partie I de la Gazette du Canada , lançant du même coup une consultation publique de 70 jours, qui s'est terminée le 5 mars 2022. Au cours de cette période, les intervenants et les partenaires ont été invités à présenter des commentaires à Environnement et Changement climatique Canada sur le projet de règlement, le résumé de l'étude d'impact de la réglementation connexe et l'ébauche du cadre de gestion pour la sélection d'alternatives aux plastiques à usage unique du projet de Règlement interdisant les plastiques à usage unique.

