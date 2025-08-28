ST ANDREWS, MB, le 28 août 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Dans le but d'améliorer l'accès à des logements sûrs, abordables et durables, le gouvernement a offert aujourd'hui un financement combiné de plus de 8,5 millions de dollars pour créer des logements de transition pour les femmes métisses et leurs enfants à St. Andrews, au Manitoba.

L'annonce a été faite par Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, ainsi que l'honorable Nahanni Fontaine, ministre des Familles, ministre responsable de l'Accessibilité et de la Condition féminine, l'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance, et David Chartrand, président de la Fédération Métisse du Manitoba-gouvernement national des Métis de la Rivière Rouge, et Anita Campbell, porte-parole d'Infinity Women Secretariat.

L'ensemble de logements de transition d'IWS comprendra 10 appartements meublés qui offriront un chez-soi sûr avec services de soutien pendant jusqu'à deux ans aux femmes et à leurs enfants qui fuient la violence familiale ou des maisons d'hébergement d'urgence. Des bureaux pour le personnel de soutien, une cuisine, une buanderie, des espaces de guérison, des jardins, des aires récréatives communes et une garderie favoriseront la guérison holistique dans un environnement culturel familier. Les services globaux, qui comprennent notamment des services de soutien tenant compte des traumatismes et des ressources, encourageront les personnes survivantes à apporter des changements significatifs à leur mode de vie, en inspirant de nouvelles possibilités pour l'avenir.

Comme c'est le cas pour tous les ensembles d'habitation pour femmes et enfants fuyant la violence, l'adresse de cet ensemble n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée et réfléchie. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif afin de réduire les coûts et de construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Tout le monde mérite une vie sans violence. Pourtant, il arrive trop souvent que les femmes, leurs enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones soient exposés à des risques disproportionnés en raison simplement de leur genre ou de leur identité. C'est pourquoi l'ouverture de ces 10 logements de transition est si importante. Cet ensemble offrira un refuge sûr aux personnes fuyant la violence et un soutien essentiel dans les moments difficiles. Ce projet reflète notre plan pour remédier à la tragédie nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. C'est un pas vers la guérison, la réparation des préjudices générationnels et l'assurance que chaque personne a la sécurité et la dignité qu'elle mérite. » - Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La première étape pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones fuyant une situation de violence familiale est d'avoir un espace sûr où se réfugier. Cet investissement créera un sentiment de stabilité pour les personnes fuyant la violence et leur donnera accès à des services communautaires essentiels adaptés à la culture. Ce n'est qu'un début. Nous devons continuer de travailler avec les communautés pour protéger les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones et mettre fin à cette crise nationale. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Ce centre de logement de transition offrira aux femmes et aux familles métisses de la Rivière Rouge un environnement sécuritaire, propice à la guérison, ainsi que le soutien nécessaire pour aller de l'avant. Ancré dans la culture et la communauté, il répond aux Appels à la justice et reflète la force et la détermination du Infinity Women Secretariat et de toutes celles et ceux qui ont rendu ce projet possible. » - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et députée fédérale de Churchill-Keewatinook Aski

« En tant que fière Métisse, qui a subi le poids de la violence fondée sur le sexe, je connais le pouvoir transformateur que ces nouveaux logements de transition offriront à nos proches dans le besoin. En tant que gouvernement, nous investissons dans les femmes et les membres de la famille 2ELGBTQIA+ métisses et leurs familles. Nous voulons qu'elles aient un chez-soi sûr tout en rebâtissant leur vie dans un espace adapté à la culture. Ces logements reflètent notre responsabilité commune de nous entraider, de marcher aux côtés des personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe et de bâtir ensemble un avenir plus fort et plus sûr. » - Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance

« Depuis des générations, les femmes et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones subissent le poids de la violence fondée sur le sexe. L'annonce d'aujourd'hui ne concerne pas seulement la construction de logements, mais aussi le rétablissement de la dignité, de la sécurité et de l'espoir. Ces nouveaux logements de transition représentent un engagement à marcher aux côtés des femmes métisses et de leur famille alors qu'elles guérissent, retrouvent leur force et bâtissent un avenir nouveau. C'est ainsi que nous rendons hommage aux personnes touchées par la violence et que nous veillons à ce que nos proches aient les logements sûrs et avec services de soutien qu'ils méritent. » - Nahanni Fontaine, ministre des Familles, ministre responsable de l'Accessibilité et de la Condition féminine du Manitoba

« Les Métis de la rivière Rouge sont un peuple matriarcal, et nous protégeons farouchement nos mères, nos tantes et nos sœurs. Une femme victime de violence dans son logement est de trop. Malheureusement, c'est une réalité pour trop de femmes. Le gouvernement national des Métis de la rivière Rouge fera tout en son pouvoir pour soutenir les femmes qui fuient la violence familiale. Le travail d'éducation et d'autonomisation de nos femmes est un élément important du mandat du Infinity Women Secretariat, qui fait très bien son travail. La création de logements de transition accueillants et sûrs pour les femmes et les enfants est un autre pas en avant dans les efforts visant à mettre fin à la violence dans la communauté autochtone. Nous sommes prêts à montrer la voie vers un avenir meilleur. Je félicite la porte-parole Campbell et son équipe pour leurs efforts au nom de toutes nos femmes. » - David Chartrand, président, Fédération des Métis du Manitoba - gouvernement national des Métis de la rivière Rouge

« C'est un honneur de commencer les travaux aujourd'hui pour un endroit qui changera des vies. Ce logement honorera les valeurs métisses de soins, de compassion et de compréhension des Métis de la rivière Rouge. Cette « communauté de soins » est plus qu'un projet de construction : c'est une promesse à nos femmes, à nos familles et aux générations futures. Nous sommes prêts à vous aider à mettre fin à la violence. Nous marcherons avec vous, étape par étape, en vous rencontrant avec compassion et compréhension jusqu'à ce que vous quittiez la maison en vous sentant complet et prêt. Nous serons vos sœurs dans votre voyage de guérison, et nous vous offrirons notre soutien et notre force lorsque vous en aurez besoin. » - Anita Campbell, porte-parole, Infinity Women Secretariat, fière affiliée de la Fédération des Métis du Manitoba

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L' Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones (IMHLTA) , de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le financement fait partie de l'enveloppe budgétaire de 724,1 millions de dollars allouée à la Stratégie globale de prévention de la violence, annoncée dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Le budget est réparti comme suit : La SCHL verse 420 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition; Services aux Autochtones Canada (SAC) investit 304,1 millions de dollars sur 5 ans et 96,6 millions de dollars par année pour soutenir les charges opérationnelles des nouvelles maisons d'hébergement et des nouveaux ensembles de logements de transition. Cet investissement a aussi pour but d'accroître le financement d'activités de prévention de la violence adaptées à la culture.

, de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. La SCHL et SAC ont collaboré avec des organisations autochtones et des spécialistes du domaine afin de former des comités et d'élaborer le processus d'évaluation.

Les demandes admissibles sont évaluées par des comités dirigés par des Autochtones. Ces comités sont composés de représentants de la SCHL, de SAC et d'organisations autochtones, de spécialistes des maisons d'hébergement et de la production de logements, ainsi que de personnes ayant une expérience vécue. On s'assure ainsi que les ensembles de logements sélectionnés sont adaptés à la culture et qu'ils répondent aux besoins des personnes à qui ils sont destinés. Les comités fournissent une orientation et un ordre de priorité globaux. De plus, ils examinent et notent les propositions.

La Voie fédérale représente la contribution du Canada au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones disparues et assassinées. Ce plan a été élaboré en partenariat avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des peuples autochtones, des personnes survivantes, des familles et des organisations de femmes autochtones. Il s'agit d'une réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones disparues et assassinées. Ce plan a été élaboré en partenariat avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des peuples autochtones, des personnes survivantes, des familles et des organisations de femmes autochtones. Il s'agit d'une réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Les appels à la justice 4.7, 16.19 et 18.25 du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées demandent à tous les gouvernements d'appuyer l'établissement et le financement de maisons d'hébergement, d'espaces sûrs, d'ensembles de logements de transition, de logements de deuxième étape et de services pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

La ligne de soutien pour les personnes touchées par la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées offre un soutien émotionnel. Elle permet aussi aux personnes touchées par le problème des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées d'être orientées vers des services d'intervention en cas de crise. On appelle la ligne de soutien en composant le 1-844-413-6649 (sans frais). Ce service est disponible en tout temps.

Le gouvernement du Manitoba - Logement Manitoba a lancé Housing Starts Here, une approche améliorée et accélérée pour accroître l'offre de logements et mettre fin à l'itinérance chronique au Manitoba .

- Logement Manitoba a lancé Housing Starts Here, une approche améliorée et accélérée pour accroître l'offre de logements et mettre fin à l'itinérance chronique au . Logement Manitoba accorde la priorité au financement des projets qui : Créent des logements sociaux, avec un loyer proportionnel au revenu fixé à 30 % du revenu du ménage (voir les plafonds de revenu du programme), accompagnés de services de soutien et alignés sur Your Way Home : Le plan du Manitoba pour mettre fin à l'itinérance chronique. Créent des logements abordables, avec des loyers et des revenus des locataires égaux ou inférieurs aux plafonds du Programme de location de logements abordables. Sont dirigés par des communautés autochtones ou noires, ou situés dans des régions rurales ou nordiques du Manitoba où le besoin de logements avec services de soutien pour personnes en situation d'itinérance est démontré.

La Fédération Métisse du Manitoba (FMM) est le gouvernement national démocratiquement élu des Métis de la rivière Rouge, également connus sous le nom de Métis du Manitoba . Les Métis de la rivière Rouge constituent une nation et un peuple autochtones distincts, partenaires de négociation du Canada lors de la Confédération et fondateurs de la province du Manitoba .

(FMM) est le gouvernement national démocratiquement élu des Métis de la rivière Rouge, également connus sous le nom de Métis du . Les Métis de la rivière Rouge constituent une nation et un peuple autochtones distincts, partenaires de négociation du lors de la Confédération et fondateurs de la province du . Le Infinity Women Secretariat (IWS) est un fier affilié de la Fédération Métisse du Manitoba (FMM) - le gouvernement national des Métis de la rivière Rouge. Il a pour mandat de promouvoir, d'autonomiser et d'améliorer le bien-être des femmes et des filles métisses de la rivière Rouge à travers le territoire national des Métis de la rivière Rouge. Le IWS compte plus de 2 400 membres et s'efforce de favoriser un sentiment d'appartenance et de sororité parmi toutes les membres au sein de la communauté métisse de la rivière Rouge.





(FMM) - le gouvernement national des Métis de la rivière Rouge. Il a pour mandat de promouvoir, d'autonomiser et d'améliorer le bien-être des femmes et des filles métisses de la rivière Rouge à travers le territoire national des Métis de la rivière Rouge. Le IWS compte plus de 2 400 membres et s'efforce de favoriser un sentiment d'appartenance et de sororité parmi toutes les membres au sein de la communauté métisse de la rivière Rouge. Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant : 4,3 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones de la Stratégie nationale sur le logement Financement d'exploitation continu de Services aux Autochtones 3,4 millions de dollars de la Fédération Métisse du Manitoba sous forme de contributions 880 000 $ du gouvernement du Manitoba (630 000 $ du ministère du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance et 250 000 $ du ministère des Familles)



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada . Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Kat Patenaude, Conseillère en relations avec les médias, Manitoba Métis Federation/Infinity Women Secretariat, 204-801-7710, [email protected]