Le gouvernement fédéral collabore avec les provinces et l'industrie pour accélérer la transition à un avenir faible en carbone

EDMONTON, AB , le 8 nov. 2022 /CNW/ - Les gouvernements et l'industrie conjuguent leurs efforts pour bâtir une économie propre et vigoureuse, une économie qui soutient de bons emplois et qui positionne le Canada comme fournisseur fiable d'énergie dans un monde carboneutre. Le Canada poursuit ses investissements dans les technologies propres innovatrices, comme l'hydrogène, ce qui lui permettra de demeurer un chef de file dans ce domaine.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, et le ministre de l'Énergie de l'Alberta, l'honorable Pete Guthrie, ont annoncé un autre grand pas en avant vers la carboneutralité. Le gouvernement fédéral investira 300 millions de dollars au titre de l'Initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation, tandis que l'Alberta effectuera une contribution de 161,5 millions de dollars en appui à un projet de 1,6 milliard de dollars par Air Products Canada ltée. Ce projet marquera des avancées en matière d'énergie et de carburants propres au Canada, tout en soutenant des centaines d'emplois de la classe moyenne. Les contributions gouvernementales appuieront la construction, à Edmonton, d'une installation de production et de liquéfaction d'hydrogène utilisant la technologie de reformage autothermique et de capture du carbone.

Dans le cadre de ce projet, Air Products créera et maintiendra 230 emplois hautement spécialisés au Canada et fournira de l'hydrogène propre à des raffineries, au réseau électrique de l'Alberta et à l'industrie des transports. En se dotant de cette nouvelle installation, Air Products contribuera à accélérer la croissance de l'économie de l'hydrogène au Canada et à faire d'Edmonton un carrefour de la production d'hydrogène. Cet investissement dans Air Products appuie les mesures à prendre qui sont exposées dans la Stratégie relative à l'hydrogène et qui visent à jeter les bases nécessaires à la réussite.

En plus de cet investissement, le gouvernement du Canada a annoncé la fin de la première étape d'évaluation des demandes à la suite de l'appel à l'action incitant les secteurs aux émissions les plus importantes à adopter des pratiques moins polluantes. Dix projets ont été retenus pour passer à la phase 2. À cette étape, les entreprises présenteront leurs projets à un groupe d'experts intergouvernemental, qui effectuera une évaluation plus approfondie et entreprendra la démarche de diligence raisonnable. Ces entreprises ont avancé des projets précurseurs dont la réalisation favoriserait la décarbonisation de leur secteur respectif. Ces entreprises offrent des matières et des services essentiels dans divers domaines, dont la production d'électricité et d'hydrogène, ainsi que la production de fer entrant dans la fabrication de l'acier. Les prévisions des entreprises indiquent que ces projets entraîneraient une diminution à hauteur de 10 millions de tonnes métriques des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, ce qui équivaudrait à l'élimination de 2 millions de voitures.

Le gouvernement est heureux d'annoncer que les projets des 10 entreprises suivantes ont été retenus pour passer à l'étape suivante :

Capital Power Corporation

ENMAX (Shepard Energy Centre)

Federated Co-operatives ltée (FCL)

Strathcona Resources ltée

Lafarge Canada inc.

ArcelorMittal Mining Canada G.P.

Suncor ATCO Heartland Hydrogen Hub

Alberta Power (2000) ltée (Heartland Generation)

Stelco inc.

Dow Chemical Canada SRI (Decarbonization Component)

« Nous devons être audacieux et saisir l'occasion, et c'est précisément la raison pour laquelle nous investissons dans Air Products. Nous donnons la priorité à une économie forte et durable, à des emplois bien rémunérés et à un avenir plus propre. L'hydrogène est l'un des éléments clés de notre cheminement vers la carboneutralité, et voilà pourquoi nous faisons ces investissements importants dans le secteur énergétique du Canada. Nous sommes prêts à réaliser nos ambitions grâce à une collaboration avec les secteurs à fortes émissions. Ainsi, nous assurerons la décarbonisation, créerons des emplois aux quatre coins du pays et susciterons une croissance au profit des générations à venir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« L'annonce d'aujourd'hui représente un investissement historique dans l'économie carboneutre de demain et dans la région d'Edmonton. Cet investissement permettra à notre ville de se positionner davantage comme centre de production d'hydrogène de premier plan au Canada et en Amérique du Nord, et s'inscrit dans le plan de notre gouvernement visant à assurer la prospérité des générations à venir. Ce projet est une preuve supplémentaire que nous construisons une économie qui fonctionne pour tout le monde. »

- Le ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, l'honorable Randy Boissonnault

« Libérer le potentiel de l'hydrogène constitue un élément incontournable du plan du gouvernement fédéral pour un avenir économique durable. L'hydrogène offre non seulement la promesse d'une réduction des émissions à l'échelle nationale, mais également des possibilités d'exportation d'énergie propre dans le monde entier. »

- Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

« L'Alberta est au cœur de l'industrie canadienne de l'hydrogène. Les projets comme celui-ci permettent de créer des emplois, de diversifier l'économie et d'accroître la capacité de production d'énergie propre dans l'Ouest canadien. Le marché de l'hydrogène offre des avenues exceptionnelles. C'est pourquoi notre gouvernement a mis sur pied un programme de mesures incitatives pour l'industrie pétrochimique, qui fait de la province l'endroit le plus attrayant pour les entreprises qui cherchent à investir dans l'hydrogène. L'économie de l'Alberta continuera de progresser à vive allure, grâce à un contexte propice aux investissements, au développement des entreprises et à la création d'emplois. »

- La première ministre de l'Alberta, l'honorable Danielle Smith

« Le secteur albertain de l'hydrogène progresse à une cadence accélérée. On s'attend à la réalisation d'un nombre croissant de projets alimentés à l'hydrogène au cours des années à venir. En octroyant plus de 161 millions de dollars dans le cadre du Programme de mesures de mesures incitatives de l'Alberta pour l'industrie pétrochimique en appui à l'aménagement de l'installation d'hydrogène propre d'Air Products, nous soutenons la création d'emplois, assurons le développement du secteur énergétique et mettons de l'hydrogène propre à la disposition de clients dans l'ensemble de l'Ouest du pays. »

- Le ministre de l'Énergie de l'Alberta, l'honorable Pete Guthrie

« L'annonce d'aujourd'hui marque une nouvelle étape dans la transition énergétique qui permettra à Edmonton de devenir une ville carboneutre. L'investissement dans une installation d'hydrogène propre à Edmonton accélérera la relance postpandémique et fournira au Canada un levier pour faire progresser cette source d'énergie propre sur le marché mondial de l'hydrogène. Je tiens à remercier nos partenaires fédéraux et provinciaux ainsi qu'Air Products, qui donnent la priorité aux objectifs de notre ville en matière de climat et d'hydrogène, et j'attends avec impatience les futures collaborations qui feront avancer cette démarche. »

- Le maire d'Edmonton, l'honorable Amarjeet Sohi

« Au nom d'Air Products, je remercie sincèrement le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta de leur esprit de partenariat, ainsi que la Ville d'Edmonton de son appui continu. Grâce à leur soutien de la première heure, l'Alberta pourra accueillir un complexe d'énergie propre révolutionnaire. Nous sommes heureux de souligner que des ententes de soutien ont mené à des améliorations techniques supplémentaires afin d'atteindre une conception de classe mondiale et de mener des activités encore plus propres. Cette installation sera parmi les premières à contribuer à la décarbonisation des marchés de la mobilité et de la production industrielle, comme en témoigne l'important contrat d'approvisionnement déjà annoncé. L'annonce d'aujourd'hui concrétise un leadership visionnaire et un engagement à faire avancer l'humanité dans sa transition énergétique. Avec des collaborations fructueuses et le soutien des gouvernements, rien n'est impossible pour mener la transition énergétique. »

- Le président du conseil et de la direction générale d'Air Products Canada, Seifi Ghasemi

En juin 2021, le ministre Champagne a annoncé que le gouvernement du Canada collaborait de près avec Air Products, en partenariat avec le gouvernement de l' Alberta et l'administration municipale locale.

et l'administration municipale locale. Le projet d'Air Products consiste à construire un complexe d'importance de production et de liquéfaction d'hydrogène, qui ferait d' Edmonton un carrefour de l'Ouest de l'Amérique du Nord dans l'économie de l'hydrogène et qui procurerait d'importantes retombées économiques à la région.

un carrefour de l'Ouest de l'Amérique du Nord dans l'économie de l'hydrogène et qui procurerait d'importantes retombées économiques à la région. En 2021, Emissions Reduction Alberta a annoncé un appui de 15 millions de dollars à ce projet.

On parle d'hydrogène bleu lorsque l'hydrogène est produit au moyen du gaz naturel et que les émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) générées lors du processus sont captées et stockées. Le stockage du CO 2 au lieu de son relâchement dans l'atmosphère contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et il permet de produire de l'hydrogène à faible émission de carbone.

) générées lors du processus sont captées et stockées. Le stockage du CO au lieu de son relâchement dans l'atmosphère contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et il permet de produire de l'hydrogène à faible émission de carbone. Constituée en société en 1997, Air Products Canada ltée aide activement le secteur canadien du traitement et du raffinage du pétrole à produire de l'énergie plus propre. Air Products Canada exploite trois installations de production d'hydrogène en Alberta , ainsi qu'un hydrogénoduc de 55 km qui dessert des clients dans le centre industriel de l' Alberta . L'entreprise exploite aussi une installation de production d'hydrogène, un réseau d'hydrogénoducs et une installation de liquéfaction à Sarnia , en Ontario . Depuis 60 ans, Air Products s'est bâti une renommée mondiale pour ce qui est de la distribution fiable d'hydrogène partout sur la planète.

, ainsi qu'un hydrogénoduc de 55 km qui dessert des clients dans le centre industriel de l' . L'entreprise exploite aussi une installation de production d'hydrogène, un réseau d'hydrogénoducs et une installation de liquéfaction à , en . Depuis 60 ans, Air Products s'est bâti une renommée mondiale pour ce qui est de la distribution fiable d'hydrogène partout sur la planète. L'Accélérateur net zéro, qui relève du Fonds stratégique pour l'innovation, appuie des investissements qui permettent au Canada de se hisser parmi les chefs de file mondiaux des technologies propres. L'Accélérateur net zéro favorise la décarbonisation et la transformation industrielle, tout en saisissant de nouvelles possibilités de croissance au pays comme à l'étranger.

Cette annonce se situe dans le prolongement de l'engagement du gouvernement du Canada en matière de carboneutralité, marqué par le soutien de projets comme ceux d'ArcelorMittal Dofasco et du producteur d'acier Algoma à Sault Ste. Marie . À eux seuls, ces deux projets devraient réduire de 1 % les émissions nationales de gaz à effet de serre, ce qui représente plus du tiers de la réduction requise pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de l'industrie lourde à l'horizon 2030.

