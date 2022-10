Le gouvernement du Canada dévoile le nom des organisations qui bénéficieront d'un soutien national pour le tourisme

Ces organisations touristiques nationales aideront le secteur à se repositionner pour accueillir les visiteurs étrangers dans un contexte de rebond pour le segment des voyages

NEPEAN, ON, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Depuis le début de la pandémie, les entreprises touristiques canadiennes ont fait preuve d'une grande résilience, et le gouvernement du Canada a appuyé le secteur en offrant une aide d'urgence estimée à 23 milliards de dollars. Maintenant que nous nous tournons vers l'avenir et que nous constatons des signes prometteurs de reprise, le secteur du tourisme continue d'innover et travaille d'arrache-pied pour atteindre et même dépasser les niveaux records enregistrés par l'économie des visiteurs avant la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, alors qu'il se trouvait à la ferme Mādahòkì (anglais) de Nepean, le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, ainsi que la secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, Rachel Bendayan, ont annoncé le nom des bénéficiaires d'un financement au titre du Volet des priorités nationales.

Le Volet de 15 millions de dollars, qui est administré par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, met à profit la visibilité et l'expertise des organisations touristiques nationales pour aider le secteur touristique canadien à surmonter les défis sur la voie de la reprise et de la croissance. Le Volet des priorités nationales fait partie d'une enveloppe d'un milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le budget de 2021.

Les quatre organisations touristiques nationales suivantes, qui jouent un rôle de premier plan dans le secteur du tourisme et qui se démarquent par leur visibilité et leur expertise hors pair, ont été sélectionnées pour recevoir un financement au titre du Volet : l'Association de l'industrie touristique du Canada, l'Association des hôtels du Canada; l'Association touristique autochtone du Canada; et RH Tourisme Canada.

Ces quatre organisations nationales possèdent la présence et les partenariats nécessaires, aux niveaux national, régional et local, pour maximiser les retombées des investissements gouvernementaux destinés à remédier aux lacunes et à soutenir les priorités nationales. Les activités pancanadiennes ou multirégionales contribueront à faire avancer les priorités établies, comme le développement de destinations, la dispersion saisonnière et géographique, et l'atténuation des défis liés à la main-d'œuvre. Des contributions non remboursables totalisant 14 617 716 $ sont annoncées aujourd'hui pour appuyer des projets présentés par ces quatre organisations nationales. Le Volet des priorités nationales donne à ces organisations touristiques les moyens de développer, avec leurs membres, des perspectives d'affaires sur les marchés nationaux, et aide le secteur à se repositionner pour accueillir les visiteurs étrangers à mesure que les voyages enregistrent un rebond continu.

Le Volet des priorités nationales existe en complément au Volet des priorités régionales de 485 millions de dollars du Fonds d'aide au tourisme, qui vise à aider les entreprises et les organisations touristiques à améliorer leurs produits et services et à se positionner en vue d'une reprise économique postpandémique. La majorité du Fonds (485 millions de dollars), incluant l'enveloppe de 50 millions de dollars destinée à soutenir des initiatives touristiques autochtones, est administrée par les agences de développement régional (ADR) du Canada. En effet, le tourisme au Canada est principalement une affaire régionale. Cependant, il existe également des défis et des priorités à l'échelle nationale, auxquels le Volet des priorités nationales tente de s'attaquer.

Le gouvernement du Canada aide à redynamiser l'économie des visiteurs en aidant les organisations touristiques nationales à assurer leur planification stratégique et à investir dans les efforts de reprise liés à la pandémie de COVID-19 en vue d'une croissance future. L'économie des visiteurs joue un rôle essentiel dans la création d'emplois et de débouchés pour les petites et moyennes entreprises, et est, à ce titre, un véritable pilier de la croissance économique du Canada.

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle stratégie fédérale pour la croissance du tourisme du Canada. Il s'agit d'un pas en avant pour soutenir la relance de l'économie des visiteurs dans tout le pays. Ainsi, le secteur du tourisme bénéficiera d'un soutien ciblé qui lui permettra d'offrir en permanence des expériences inoubliables aux voyageurs nationaux et internationaux. Il s'agit d'une étape importante dans la reprise de l'économie canadienne, car sa santé globale repose sur la reprise du tourisme canadien. »

- Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault

« Le gouvernement du Canada reste très déterminé à voir le secteur du tourisme prospérer à nouveau. Les organisations qui reçoivent un appui financier du gouvernement du Canada dans le cadre du Volet des priorités nationales aideront les entreprises touristiques à répondre aux besoins et aux défis actuels tout en se préparant pour l'économie touristique de demain. »

- La secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, Rachel Bendayan

« Le tourisme est une formidable vitrine pour montrer au monde entier tout ce que le Canada a à offrir. L'AITC se réjouit de travailler avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que le secteur atteint ses principaux objectifs d'ici 2030. »

- La présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada, Beth Potter

« L'Association des hôtels du Canada compte utiliser ce financement pour moderniser son programme de durabilité Clé verte pour les établissements d'hébergement et pour élaborer un plan d'action axé sur la main-d'œuvre dans le secteur de l'hôtellerie. »

- La présidente et chef de la direction de l'Association des hôtels du Canada, Susie Grynol

« Le travail qu'accomplira RH Tourisme Canada grâce au Volet des priorités nationales mènera à une stratégie et à des outils ciblés pour s'attaquer à des problèmes systémiques et structurels dans le but d'aider à atténuer les pénuries de main-d'œuvre et les besoins de formation. En optimisant les relations établies dans tout le pays avec les intervenants, ainsi qu'avec les organisations provinciales et territoriales de tourisme, nous établirons le fondement pour la croissance du secteur touristique canadien. »

- Le président de RH Tourisme Canada, Philip Mondor

Le tourisme est un moteur clé de l'économie canadienne. Selon Statistique Canada, le secteur du tourisme a généré des revenus estimés à 105,1 milliards de dollars en 2019. Il a aussi fourni de l'emploi direct à quelque 700 000 personnes dans les communautés du pays et a contribué pour environ 45,2 milliards de dollars au produit intérieur brut.

Avant la pandémie, le tourisme autochtone soutenait plus de 40 000 emplois et représentait 1,9 milliard de dollars du PIB du Canada .

. La ferme Mādahòkì est une attraction touristique autochtone qui répond à l'intérêt croissant pour l'agrotourisme, les tables champêtres et les expériences culturelles authentiques dans une perspective autochtone.

Les entreprises liées au tourisme et les organisations à but non lucratif des secteurs du tourisme, des arts et de la culture ont reçu un soutien de 23 milliards de dollars pour faire face aux graves répercussions de la COVID-19. Cet argent a permis aux entreprises de payer leurs travailleurs, leurs loyers et leurs frais d'hypothèque, et aux petites entreprises de disposer de plus de liquidités.

