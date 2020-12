La nomination de Mitch Davies assurera au CNRC un leadership fort qui viendra appuyer la réponse du gouvernement à la COVID-19

OTTAWA, ON, le 18 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la santé et la sécurité des Canadiens tout en assurant la vigueur de l'économie et en contribuant à la réponse mondiale à la COVID-19. Le Conseil national de recherches Canada (CNRC) joue un rôle prépondérant en ce qui concerne la recherche et les partenariats liés aux vaccins. En effet, il offre des conseils d'experts au gouvernement par l'entremise du Groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19, prend part à l'élaboration de la stratégie de biofabrication du pays et procure un soutien essentiel aux petites et moyennes entreprises, par l'intermédiaire du Programme d'aide à la recherche industrielle.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé la nomination de Mitch Davies en tant que nouveau président du CNRC.

M. Davies a occupé divers postes de direction à l'échelle de la fonction publique. Jusqu'à tout récemment, il était sous-ministre adjoint principal du Secteur de l'industrie, à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), où il a joué un rôle de premier plan dans les aspects de la réponse du Canada à la COVID-19 touchant l'industrie et l'innovation. Par le passé, M. Davies a occupé plusieurs postes clés à ISDE, qui lui ont permis de faire progresser des priorités stratégiques dans les domaines des sciences, de l'innovation et de l'industrie, notamment à titre de sous-ministre adjoint principal d'Innovation Canada, de sous-ministre adjoint du Secteur de la politique stratégique et de sous-ministre adjoint délégué du Secteur science et innovation. Il a également occupé des postes de direction au Bureau du Conseil privé et à Emploi et Développement social Canada.

Le CNRC est le plus grand organisme fédéral de recherche-développement au Canada. La nomination de M. Davies assurera au CNRC un leadership fort en cette période critique durant laquelle l'organisme continue de jouer un rôle important dans la réponse du gouvernement à la COVID-19, et poursuit la mise en œuvre de la stratégie pour un CNRC repensé.

« Félicitations à M. Davies pour sa nomination à titre de président du Conseil national de recherches Canada. En ces temps difficiles, le CNRC joue un rôle plus important que jamais. Sous la direction de M. Davies, le CNRC continuera de jouer un rôle essentiel dans la réponse du Canada aux défis les plus urgents du monde, y compris la COVID-19 et les changements climatiques. Je profite de cette occasion pour remercier Roger Scott-Douglas de son leadership en tant que président intérimaire depuis le mois de septembre. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« Je suis honoré qu'on me demande de servir le Canada en tant que président du Conseil national de recherches Canada. Fort d'une riche histoire au service des intérêts stratégiques du pays en matière de recherche et d'innovation depuis 1916, le CNRC joue maintenant un rôle essentiel dans la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19. Je suis impatient de travailler de concert avec des partenaires du gouvernement et du milieu universitaire ainsi qu'avec des entreprises canadiennes en vue de continuer à stimuler l'engagement des employés et à faire progresser les priorités du gouvernement du Canada en recherche et en innovation. »

- Le président du Conseil national de recherches Canada, Mitch Davies

M. Davies commencera son mandat le 28 décembre 2020, et restera en poste jusqu'en septembre 2022.

Le CNRC est le plus grand organisme fédéral de recherche-développement au Canada. Depuis plus de 100 ans, il fournit des solutions novatrices à l'appui des sciences et de l'industrie au Canada. Il a protégé les troupes canadiennes lors de la Deuxième Guerre mondiale en perfectionnant la technologie radar, a mis au point des traitements contre le cancer, et a contribué à l'apparition de technologies comme le stimulateur cardiaque, le fauteuil roulant électrique ainsi que des aides pour les malvoyants. Le CNRC a joué un rôle de premier plan dans la course vers l'espace en administrant le principal programme spatial du pays et en réunissant la première équipe d'astronautes canadiens, puis en orchestrant le projet du télémanipulateur de la navette spatiale. Plus récemment, il a rendu possible le premier vol d'un avion à réaction civil alimenté par du biocarburant pur. De nos jours, le CNRC joue un rôle essentiel dans la lutte du Canada contre la COVID-19.

