Le gouvernement du Canada fera à nouveau appel au groupe consultatif d'experts pour obtenir des conseils sur la lutte contre le contenu préjudiciable en ligne.

OTTAWA, ON, le 12 mars 2026 /CNW/ - Alors que le paysage numérique évolue à un rythme sans précédent, les plateformes en ligne ont la responsabilité de lutter contre le contenu préjudiciable diffusé sur leurs services et de créer un environnement en ligne plus sûr pour toute la population canadienne, en particulier les enfants.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a convoqué à nouveau le groupe consultatif d'experts sur la sécurité en ligne afin d'aborder les nouveaux enjeux liés au contenu préjudiciable en ligne.

En 2022, Patrimoine canadien a organisé une série de neuf ateliers sur l'importante question de la sécurité en ligne avec ces experts. Le groupe est composé d'experts et de spécialistes de divers horizons provenant de partout au Canada qui se réuniront à nouveau ce printemps pour partager leurs connaissances et expériences dans divers domaines. Il s'agit des personnes suivantes :

Amarnath Amarasingam, professeur agrégé, École de religion, également nommé au Département d'études politiques, Université Queen's

Bernie Farber, président fondateur émérite, Réseau anti-haine du Canada

Chanae Parsons, militante communautaire et spécialiste de l'engagement des jeunes, consultante en développement professionnel, IWK Health Centre

David Morin, professeur et titulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violents, Faculté des arts et des sciences humaines, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke

Emily Laidlaw, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de la cybersécurité; professeure agrégée, Faculté de droit, Université de Calgary

Ghayda Hassan, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Montréal

Heidi Tworek, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'histoire et la politique des communications en matière de santé et professeure d'histoire et de politique publique; directrice, Centre for the Study of Democratic Institutions, Université de la Colombie-Britannique

Lianna McDonald, directrice générale, Centre canadien de protection de l'enfance

Signa A. Daum Shanks, professeure agrégée, Faculté de droit, Université d'Ottawa

Taylor Owen, titulaire de la Chaire Beaverbrook d'éthique, de médias et de communications; directeur fondateur, Centre for Media, Technology and Democracy; professeur agrégé, École de politiques publiques Max Bell, Université McGill

Vivek Krishnamurthy, professeur agrégé de droit; directeur, Samuelson-Glushko Technology Law and Policy Clinic, University of Colorado Law School; membre associé, Centre de recherche en droit, technologie et société, Université d'Ottawa

Le gouvernement du Canada sollicitera l'expertise et les conseils du groupe sur un nombre limité d'enjeux ciblés qui ont fait surface depuis la dernière consultation en raison d'importantes avancées technologiques, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), des agents conversationnels et des assistants IA, ainsi que d'autres nouvelles tendances liées aux services en ligne.

Le mercredi 11 mars, le ministre Miller a eu une première rencontre productive avec les membres du groupe consultatif d'experts. Les conclusions du groupe serviront ultimement à guider les travaux législatifs en cours entourant divers aspects de la sécurité en ligne.

Citations

« Nous avons tous et toutes le devoir d'assurer la sécurité de nos enfants, y compris en ligne. En tant que père et grand-père, cette question me touche profondément. Les membres du groupe sont des experts dans tout ce qui touche à la sécurité et au contenu préjudiciable en ligne. Alors que la technologie évolue rapidement, leur point de vue est plus important que jamais. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons trouver la meilleure voie à suivre pour mieux protéger la population canadienne.

-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

En 2022, les conseils du groupe consultatif d'experts ont guidé l'approche du gouvernement du Canada pour lutter contre le contenu préjudiciable en ligne, ce qui a finalement mené au projet de loi C-63, la Loi sur les préjudices en ligne. Déposé à la Chambre des communes le 26 février 2024, ce projet de loi est mort au Feuilleton lors de la prorogation du Parlement, en janvier 2025.

Liens connexes

Projet de loi sur les préjudices en ligne

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, [email protected]