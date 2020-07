OTTAWA, ON, le 22 juill. 2020 /CNW/ - Les peuples autochtones sont depuis longtemps des chefs de file de l'intendance de l'environnement, du développement durable et de la gestion des ressources naturelles.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada annonce un financement de 600 000 dollars pour 10 nouveaux projets dans le cadre du Programme pilote des gardiens autochtones. Ce financement permettra de soutenir de nouveaux projets de niveau 1 en 2020-2021 dans le cadre du volet qui s'adresse aux Premières Nations.

Le Programme pilote des gardiens autochtones a pour but de faire progresser les mesures prises par des peuples autochtones en vue de protéger et de conserver des écosystèmes, de créer et de maintenir une économie durable ainsi que de renforcer le lien culturel avec la terre. Les 10 projets retenus ont été choisis parmi plus de 100 propositions par un groupe de travail conjoint composé d'experts des Premières Nations et de représentants fédéraux. Toutes les propositions ont été évaluées selon des critères rigoureux en fonction de leur intérêt pour les communautés autochtones et de leur durabilité.

Les gardiens sont « nos yeux et nos oreilles sur le terrain ». Ces projets permettront aux Premières Nations de prendre des mesures pour surveiller la santé écologique, maintenir les sites culturels et protéger les zones et les espèces vulnérables. Des emplois saisonniers et à plein temps seront ainsi créés.

Les peuples autochtones sont reconnus dans le monde entier comme les protecteurs de la nature; jusqu'à 80 p. 100 de la biodiversité forestière qui subsiste dans le monde se trouve sur leurs terres. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les programmes de conservation menés par les peuples autochtones afin de contribuer à la protection des écosystèmes, des espèces et des cultures pour les générations futures.

Citations

« La réconciliation est une priorité absolue du gouvernement du Canada. Notre gouvernement sait que les peuples autochtones protègent la nature depuis des temps immémoriaux, c'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir leur leadership dans la sauvegarde de notre environnement naturel - pour aujourd'hui comme pour les générations à venir. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous sommes heureux de constater que ces investissements soutiennent le lancement de nouveaux programmes de gardiens. Ainsi, davantage de gardiens façonneront l'avenir de leurs nations, et davantage de terres et d'eaux seront gérées au profit de tous. »

- Valérie Courtois, directrice, Indigenous Leadership Initiative

Faits en bref

Les gardiens autochtones jouent un rôle clé dans la préservation du patrimoine naturel du Canada. À ce jour, le gouvernement a financé plus de 60 projets dans le cadre du Programme pilote des gardiens autochtones, pour un investissement total d'environ 21,4 millions de dollars.

Le financement de 600 000 dollars pour 2020-2021 est divisé en tranches de 60 000 dollars pour chacun des 10 projets répartis dans tout le pays : le programme des gardiens de la Première Nation de Lennox Island , à l'Île-du-Prince-Édouard; le programme des gardiens de la Nation Wolastoqey, au Nouveau-Brunswick; Atiku-napeu, au Québec; le programme des gardiens de la Nation Anishinabek d'Asubpeeschoseewagong, en Ontario ; Shkakamik Kwe Genwenmajig, en Ontario ; le programme des gardiens de la Nation crie de Fox Lake , au Manitoba ; le programme des gardiens de la Première Nation de Westbank , en Colombie-Britannique; le programme des gardiens de la bande indienne de Williams Lake , en Colombie-Britannique; le programme des gardiens de la Première Nation Ditidaht, en Colombie-Britannique; et le programme des gardiens de la Première Nation de Kluane, au Yukon .

pour 2020-2021 est divisé en tranches de 60 pour chacun des 10 projets répartis dans tout le pays : le programme des gardiens de la Première Nation de , à l'Île-du-Prince-Édouard; le programme des gardiens de la Nation Wolastoqey, au Nouveau-Brunswick; Atiku-napeu, au Québec; le programme des gardiens de la Nation Anishinabek d'Asubpeeschoseewagong, en ; Shkakamik Kwe Genwenmajig, en ; le programme des gardiens de la Nation crie de , au ; le programme des gardiens de la Première Nation de , en Colombie-Britannique; le programme des gardiens de la bande indienne de , en Colombie-Britannique; le programme des gardiens de la Première Nation Ditidaht, en Colombie-Britannique; et le programme des gardiens de la Première Nation de Kluane, au . Le Canada possède 20 p. 100 des réserves mondiales d'eau douce, 24 p. 100 des milieux humides mondiaux, 25 p. 100 de la superficie mondiale de forêt pluviale tempérée et 33 p. 100 des dernières forêts boréales de la planète.

possède 20 p. 100 des réserves mondiales d'eau douce, 24 p. 100 des milieux humides mondiaux, 25 p. 100 de la superficie mondiale de forêt pluviale tempérée et 33 p. 100 des dernières forêts boréales de la planète. Le Programme pilote des gardiens autochtones contribue à l'établissement de communautés autochtones saines et résilientes en encourageant des activités rattachées à la terre et en soutenant la croissance d'économies locales dynamiques et durables.

Les gardiens autochtones jouent un rôle essentiel dans la création et la mise en œuvre des plans d'utilisation des ressources terrestres et marines.

Les gardiens autochtones encouragent la transmission du savoir traditionnel de génération en génération, contribuant ainsi à former la prochaine génération d'éducateurs, de ministres et de bâtisseurs de la nation.

Le prochain appel de propositions à l'intention des Premières Nations pour des projets de niveau 1 devrait être lancé à l'automne 2020.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca