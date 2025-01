Un nouveau financement appuiera l'Innovation Driving Green Technology Project de Linamar

GUELPH, ON, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Les investissements dans les véhicules à zéro émission, les technologies de batteries et les semi-conducteurs sont cruciaux pour faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine des technologies propres. Ces investissements soutiennent non seulement le virage du Canada vers une économie carboneutre, mais aussi la création et le maintien de bons emplois dans l'ensemble du pays. Ils favorisent également la croissance du secteur de l'automobile et le flux des chaînes d'approvisionnement de la filière batterie, et soutiennent le rôle du Canada en tant que fournisseur d'importance de technologies de semi-conducteurs.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé l'octroi à la Linamar Corporation d'un financement maximal de 169,4 millions de dollars, par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation. Ce financement soutiendra l'Innovation Driving Green Technology Project, un projet de Linamar qui vise à accélérer le développement de technologies vertes dans le secteur de l'automobile, notamment en ce qui a trait à la fabrication de pièces de véhicules électriques (VE) et à la mise au point de procédés de conditionnement de semi-conducteurs pour les batteries de VE. L'objectif principal de Linamar est d'offrir une gamme accrue de produits électriques de pointe permettant de réduire les émissions globales, tout en répondant aux besoins du marché des utilisateurs finaux à mesure que les technologies évoluent. Le projet sera mis en œuvre aux installations de Linamar en Ontario, qui sont situées dans les villes de Guelph, Salford, Welland et Windsor. Le projet permettra également de mettre au point un nouveau procédé de conditionnement de semi-conducteurs, qui améliorera la portée et l'efficience des VE et réduira le temps qu'ils prennent à atteindre une pleine charge.

L'annonce d'aujourd'hui se situe dans le prolongement des accords clés signés l'an passé pour attirer des milliards de dollars en investissements et créer des emplois de grande valeur dans les secteurs des minéraux critiques, des véhicules électriques et de la fabrication de batteries au Canada. L'Innovation Driving Green Technology Project de Linamar créera environ 2 000 emplois à temps plein et 300 postes dans le cadre de programmes d'alternance travail-études, et attirera plus de 800 millions de dollars en investissements privés. Le projet portera principalement sur la fabrication de pièces et de technologies de nouvelle génération de VE et de batteries. Le Canada a tout ce qu'il faut pour être un chef de file mondial de la fabrication de batteries : l'accès aux marchés mondiaux, une main-d'œuvre hautement talentueuse, de l'énergie propre, des innovations de calibre mondial, une industrie de semi-conducteurs fortement établie et innovatrice, et toutes les ressources en minéraux critiques nécessaires pour alimenter les chaînes d'approvisionnement en batteries. Ce projet contribuera également à consolider l'écosystème canadien des véhicules électriques et l'économie canadienne pendant de nombreuses années.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la capacité de notre main-d'œuvre hautement spécialisée et de la croissance de la filière batterie au Canada. Le projet transformateur de Linamar propulsera l'innovation dans le domaine de la fabrication des pièces de véhicules électriques et de semi-conducteurs. C'est une bonne nouvelle pour l'économie, l'environnement et les emplois au Canada, et cela nous permettra de cimenter la position de notre pays en tant que chef de file de la chaîne d'approvisionnement en véhicules électriques. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Notre gouvernement est résolument engagé à faire de l'Ontario une destination de calibre mondial où les entreprises, locales et internationales, peuvent croître, innover et renforcer leurs chaînes d'approvisionnement. L'investissement d'un milliard de dollars de Linamar créera des milliers d'emplois bien rémunérés pour les travailleurs de l'Ontario, tout en stimulant la croissance économique et en réaffirmant notre engagement envers les secteurs stratégiques de la province. »

-- Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce

« Nous voyons poindre à l'horizon un vaste éventail de possibilités commerciales pour ce qui est des technologies. L'annonce d'aujourd'hui nous aidera à maximiser ces possibilités pour nos employés et notre communauté. L'avenir s'annonce donc très prometteur dans le secteur de la fabrication d'automobiles en Ontario. »

- Le président et chef de la direction de Linamar, Jim Jarrell

Faits en bref

Fondée en 1966, la Linamar Corporation est une entreprise canadienne dont la maison-mère est à Guelph , en Ontario . L'entreprise se spécialise dans les innovations en transport, en agriculture et en médecine.

, en . L'entreprise se spécialise dans les innovations en transport, en agriculture et en médecine. En 2023, la contribution au produit intérieur brut (PIB) du Canada du secteur canadien de la fabrication d'automobiles atteignait presque les 18,6 milliards de dollars. Plus de 129 000 Canadiens travaillaient dans le secteur.

Le gouvernement du Canada a annoncé 500 millions de dollars sur 10 ans dans le budget de 2023, au titre du Fonds stratégique pour l'innovation (FSI), pour soutenir le développement et le déploiement des technologies propres. Le FSI alloue aussi jusqu'à 1,5 milliard de dollars de ses ressources existantes à des projets axés sur les technologies propres, les minéraux critiques et la transformation industrielle.

En février 2022, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a lancé le défi Approvisionnement en semi-conducteurs dans le but de faire surgir des idées ambitieuses et de grande portée sur la façon dont le Canada peut tirer parti de la recherche-développement existante et des forces du secteur de la fabrication; contribuer à l'établissement à l'échelle nationale d'un réseau et d'une chaîne d'approvisionnement; et se positionner comme un fournisseur mondial essentiel de semi-conducteurs spécialisés, comme les semi-conducteurs composés, les systèmes microélectromécaniques et les capteurs, et le conditionnement avancé.

En mars 2023, le Canada a annoncé qu'il réitérait son investissement de jusqu'à 250 millions de dollars dans des projets de semi-conducteurs par l'entremise du FSI.

Les activités axées sur les semi-conducteurs dans le projet de Linamar seront soutenues dans le cadre du Défi Approvisionnement en semi-conducteurs du FSI.

